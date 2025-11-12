De terugkeer van institutioneel geld bij BTC ETF producten is uiteraard bullish Bitcoin nieuws. Toch is er iets vreemds aan de hand: terwijl Bitcoin ETFs een instroom kennen, is er bij de Ethereum ETF juist een uitstroom. Het lijkt erop dat de Bitcoin whales meer informatie hebben. Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin ETF kent inflow, Ethereum ETF niet

De instroom bij Bitcoin en Ethereum ETF producten is vaak een goede indicator van de beweging die de echte Bitcoin koers en Ethereum koers zullen maken. Met name institutionele investeerders zijn immers op deze beurzen actief, en zij hebben vaak toegang tot professionele handelsgegevens en marktinzichten. Veel investeerders kijken dan ook naar de ontwikkelingen bij deze beursproducten om een inschatting te maken van wat Bitcoin gaat doen.

Opvallend is dat de Bitcoin ETF producten het op 11 november goed deden, met een inflow van $524 miljoen. Dit is goed nieuws voor de Bitcoin koers, want het geeft aan dat whales denken dat een stijging mogelijk is. Bijzonder is echter wel dat op dezelfde dag Ethereum ETF producten juist een uitstroom hebben gezien, en wel ter waarde van $107 miljoen.

🚨JUST IN: Bitcoin spot ETFs just saw $524M in inflows, the HIGHEST in over a month.📈 Meanwhile, Ethereum ETFs recorded $107M in outflows.📉 pic.twitter.com/TiFcZAkIu1 — Coin Bureau (@coinbureau) November 12, 2025

Het is op zichzelf niet zo vreemd dat de ene ETF het beter doet dan de andere. Wel is het enigszins opmerkelijk dat de Ethereum ETF een uitstroom kent en de Bitcoin ETF juist groeit.

Wat gaat Bitcoin doen?

Ondanks de huidige volatiliteit van de Bitcoin koers blijven zakelijke investeerders bullish op de token, zo kan uit de toegenomen interesse in Bitcoin ETF producten geconcludeerd worden. Dit zal te maken hebben met de toegenomen acceptatie van Bitcoin als ‘digitaal goud’, de reputatie van Bitcoin ETF bedrijven als BlackRock, regulatoire duidelijkheid en sterke prestaties van de Bitcoin koers in het verleden.

In de afgelopen maand daalde de Bitcoin koers echter wel met 8,8%; een val die met name werd veroorzaakt door macro-economische onzekerheid. Uit de ETF gegevens blijkt gelukkig dat Bitcoin whales en institutionele investeerders het vertrouwen in een stijgende koers houden. Bovendien is het een duidelijk teken van toenemende crypto adoptie onder dergelijke traders.

Dit kan ervoor zorgen dat de Bitcoin koers op de korte termijn weer zal gaan stijgen: dit beeld wordt deels bevestigd door de 3,4% groei van de token in de afgelopen week. Momenteel staat de grootste cryptomunt op $104.973.

Wat deden Ethereum ETF producten?

Ethereum ETF producten kenden niet de massale instroom die bij Bitcoin ETFs wel genoteerd werd. Zij zagen zelfs een outflow van in totaal $107,39 miljoen. De grootste uitstroom vond plaats bij de Grayscale Mini ETH, waar $75,75 miljoen outflow werd genoteerd. De Blackrock ETHA Ethereum ETF zal een uitstroom van $19,99 miljoen.

De Ethereum koers presteert niet bijzonder veel slechter dan die van Bitcoin, maar is wel volatieler. In de afgelopen maand daalde de koers met 14,75%, in de laatste week werd een stijging van 7,84% genoteerd.

Nu investeren in Bitcoin koers?

Het lijkt er sterk op dat Bitcoin whales en institutionele investeerders in eerste instantie op zoek zijn naar de relatieve zekerheid die Bitcoin (als ‘digitaal goud’) te bieden heeft. Het vertrouwen van deze traders in de Bitcoin koers blijft groot.

Tegelijkertijd hoeven traders die Ethereum bezitten niet te wanhopen; hoewel de interesse van grote investeerders afneemt bij de Ethereum ETF producten, presteert de token nog steeds sterk. Het kan gezien dit Bitcoin nieuws een goed idee zijn om te investeren in de BTC koers. Wil je iets meer risico nemen, dan is Ethereum nog steeds een goed alternatief; weliswaar met iets meer risico.