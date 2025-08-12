Technische analyse: Solana koers kan doorstoten naar $195,55

De Solana koers steeg in de afgelopen week met ongeveer 4%. Twee meetbare signalen ondersteunen dat momentum: de on-chain liveliness zakte in 14 dagen naar 0,764 en op de derivatenmarkt staat de long/short ratio rond 1,01. Op de daggrafiek blijft de SOL koers boven een stijgende trendlijn, met een duidelijke weerstandszone rond $190. Breekt de Solana koers hierdoor binnenkort doorheen?

De Solana koers en een dalende liveliness

Liveliness is een on-chain maatstaf die kijkt naar hoe actief lang stilstaande tokens weer in beweging komen. De berekening vergelijkt coin days destroyed (de oude tokens die verplaatst worden) met het totaal aan coin days dat is opgebouwd.

Een daling van liveliness betekent dat er relatief minder oude tokens bewegen. Met andere woorden: meer langetermijn holders holden hun tokens in plaats van te verkopen.

De recente stand van 0,764 valt op omdat deze daling op een afnemende verkoopdruk wijst vanuit lange termijn wallets. Minder circulatie van oude tokens verlaagt normaal gesproken het aanbod aan de verkoopzijde.

Dat geeft de bulls statistisch gezien meer ruimte, zeker wanneer de vraag toeneemt. In zo’n omgeving kan de Solana prijs makkelijker richting de dichtstbijzijnde weerstanden bewegen, omdat de bears dan minder ‘oude’ verkoopvolumes tegenover zich krijgen.

Deze observatie is controleerbaar via on-chain data: de metric volgt direct de activiteit van tokens en vertaalt dat naar een verhouding. Het gaat hier dus niet om sentiment, maar om de gemeten beweging van tokens die al lang stilstonden.

De derivatenmarkt: de Solana koers en zijn long/short ratio

De long/short ratio laat zien hoeveel longposities er openstaan ten opzichte van shortposities in de futuresmarkt. Een waarde boven 1 betekent meer longs dan shorts. De huidige verhouding van circa 1,01 geeft de bulls een lichte voorsprong. Dat is geen extreme stand, maar wel een aanwijzing dat er meer traders op stijgende prijzen inzetten dan op prijsdalingen.

In een markt met leverage kunnen verhoudingen zoals deze de snelheid van prijsbewegingen vergroten. Wanneer de longs domineren, worden de stijgende candles soms versneld doordat de posities worden uitgebreid of doorgerold.

Omgekeerd krijgen de bears pas de overhand als de shorts aantrekken en de verhouding structureel onder 1 zakt. Voor nu blijft de balans net aan de long zijde, wat past bij de recente stijging van de Solana koers.

Meer technische context voor de Solana koers

De Solana koers staat op de daggrafiek boven een stijgende trendlijn. Zo’n trendlijn ontstaat wanneer hogere bodems elkaar opvolgen. Zolang de koers daarboven sluit, blijft het stijgende patroon intact. De eerstvolgende weerstandszone ligt rond de $190. Een overtuigende doorbraak boven dat niveau opent technische ruimte richting $195,55, de top die op 28 juli werd aangetikt.

Aan de onderkant ligt een duidelijk niveau rond $171,88. Een doorbraak omlaag en een dagelijkse sluiting onder de stijgende trendlijn vergroot de kans dat de Solana koers naar die zone terugvalt. Dit zijn concrete levels die rechtstreeks uit de chart komen en die in eerdere sessies als draaipunt fungeerden.

