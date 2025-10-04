Volgens de bekende crypto analist en investeerder Tom Lee kan de Ethereum koers de $60.000 halen, en is het netwerk van de token te vergelijken met Wall Street. Wat betekent deze Ethereum verwachting precies, en is het verstandig om nu Ethereum te kopen?

Tom Lee beheerst Ethereum nieuws

In gesprek met CoinAge op de Korea Blockchain Week wist Tom Lee het nodige Ethereum nieuws te genereren. De topman van BitMine, een van de grootste mining platformen ter wereld, deed enkele opvallende uitspraken. Zo stelde hij onder meer dat de Ethereum koers onder invloed van een 15-jarige supercycle binnen 5 jaar de $60.000 moet gaan halen.

Het is een van de redenen waarom zijn bedrijf, dat steeds meer in de crypto treasury stapt, voor vele miljarden aan Ethereum koopt.

Volgens Lee gaat Ethereum vergelijkbaar zijn met Wall Street in de jaren 70: het netwerk van de token vormt de ruggengraat van de wereld van digitale investeringen, en staat aan de vooravond van een tweede enorme groei.

Deze week kregen we al een licht voorproefje van de Ethereum koersverwachting van Tom Lee: Ethereum stijgt namelijk (over 7 dagen gezien) met meer dan 10%. De belangrijke resistance van $4500 is daarmee (waarschijnlijk) veranderd in een support.

Stijgt Ethereum naar $60.000, dan hebben we te maken met een 1235% groei ten opzichte van de huidige koers.

Een eerste belangrijke test voor de Ethereum verwachting van Tom Lee zal aan het einde van het jaar plaatsvinden: de cryptoveteraan stelt dat de koers dan $10.000 tot $12.000 zal halen. Deze koers is mede gekoppeld aan zijn Bitcoin verwachting voor eind 2025, die boven de $200.000 ligt.

Redenen voor verwachte Ethereum koers

De Ethereum koers kan volgens Tom Lee flink stijgen onder invloed van verschillende elementen. Zo is institutionele adoptie een belangrijke factor; onder meer BitMine zelf draagt hier met haar eigen Ethereum investeringen aan bij. Ook Ethereum ETF’s, nu goed voor een totale markt van $28 miljard, dragen bij aan deze adoptie.

Een ander onderdeel is het feit dat steeds meer kapitaalmarkten on-chain geplaatst worden. Ethereum biedt ondersteuning voor bijvoorbeeld DeFi-Rails en ‘real world assets’. De Ethereum token zelf is als settlement asset van belang bij deze ontwikkeling. Dit is goed Ethereum nieuws, want stijgende on-chain activiteit heeft zodoende een gunstige invloed op de koers.

Nu Ethereum kopen?

Om ervoor te zorgen dat Ethereum stijgt naar de $60.000 koers zijn er wel de nodige risico’s en uitdagingen die overwonnen dienen te worden. Zo dient Ethereum sneller en schaalbaarder te worden om aan de vereisten voor een vergaande crypto adoptie te voldoen.

Uit on-chain informatie blijkt dat Ethereum momenteel niet bij de snelste 10 blockchains hoort – het netwerk van de grote token staat op de 16e plaats. Wil Ethereum echt de ruggengraat van het digitale Wall Street worden, dan moet het op dit gebied de nodige verbeteringen doorvoeren.

De concurrentie, bijvoorbeeld in de vorm van Solana en L2’s, zit namelijk allerminst stil. Daarnaast valt het te hopen voor Ethereum dat de huidige focus van beleidsmakers op duidelijke regels voor de cryptomarkt zich doorzet.

Bitcoin L2 slecht Ethereum nieuws?

Een van de grootste uitdagingen voor de Ethereum koers lijkt uit de hoek van Bitcoin te komen. Er is met Bitcoin Hyper namelijk een nieuw platform opgericht, dat met behulp van de Solana Virtual Machine (SVM) de snelheid en schaalbaarheid van Solana naar Ethereum wil brengen. Hiervoor wordt een eigen Layer-2 opgezet.

Dit is een gevaar voor Ethereum, want wanneer grote financiële instituties van Bitcoin gebruik kunnen maken voor RWA’s, DeFi-tools en meer vervalt de functie van de grootste altcoin.

Bitcoin Hyper werkt vrij eenvoudig: Bitcoinhouders kunnen hun tokens via een wallet direct omzetten in Wrapped Bitcoin op Hyper. Hiermee krijg je toegang tot de Solana blockchain. Hier kun je tegen lage transactiekosten en met enorme snelheid je transacties uitvoeren; vervolgens zet je de Wrapped Bitcoin weer om in gewone Bitcoin.

Bitcoin Hyper beschikt over een eigen token, de $HYPER. Deze nieuwe cryptomunt zal gebruikt worden voor het functioneren van de Bitcoin Hyper L2. Verwacht wordt dat met een massale omarming van Bitcoin Hyper ook $HYPER flink in waarde zal stijgen.

Zover is het nog niet: momenteel bevindt Bitcoin Hyper zich in de presale, waar het voor een stapsgewijs oplopende prijs kan worden gekocht. In korte tijd kon al $21 miljoen worden opgehaald voor dit ambitieuze project. Een duidelijk teken dat grote investeerders vertrouwen hebben in $HYPER – en dat jij er op tijd bij moet zijn om ook mee te kunnen profiteren van de verwachte groei.

