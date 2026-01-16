De cryptomarkt liet deze week een krachtige opleving zien nadat de Bitcoin koers overtuigend door een belangrijke weerstand brak. Die beweging trok ook Ethereum en XRP mee omhoog. Inmiddels is het sentiment echter afgekoeld en bewegen alle drie de munten zijwaarts tot licht lager. Na een snelle stijging nemen traders vaak winst en wachten markten op bevestiging of het momentum sterk genoeg is om door te zetten.

Bitcoin koers consolideert na breakout

De Bitcoin koers brak deze week door meerdere weerstandsniveaus en tikte bijna $97.800 aan. Daarmee kwam BTC op het hoogste niveau in bijna twee maanden. Na die versnelling stabiliseert de koers nu rond $95.400, een zone die technisch gezien belangrijk is voor het vervolg.

De gezamenlijke rally werd vooral getriggerd door hernieuwde koopdruk na het vasthouden van steun rond $90.000. Dat niveau fungeerde als bevestiging dat de eerdere uitbraak standhield. Zolang Bitcoin boven $94.000 blijft, zien analisten ruimte voor een vervolg richting het niveau van $100.000.

De huidige terugval wordt daarom vooral gezien als consolidatie. Pas bij een duidelijke doorbraak onder $92.000 zou het beeld kantelen en kan de stijgende trend tijdelijk onder druk komen te staan.

Ethereum koers ervaart zware weerstand

Ook de Ethereum koers profiteerde van de kracht van Bitcoin en steeg in korte tijd met meer dan zeven procent. ETH liep daarbij op tot net boven $3.300, waar een belangrijk technisch niveau ligt. Toch ervaart het momentum hier druk, waardoor traders nog moeten wachten op een verdere stijging.

Het gebied rond $3330 tot $3350 fungeert als zware weerstand, omdat hier meerdere voortschrijdende gemiddelden samenkomen. Zolang Ethereum daar niet overtuigend boven sluit, is het logisch dat de koers hier consolideert. Dat verklaart ook waarom de koers vandaag licht terugvalt.

Aan de onderkant kijken experts naar steun rond $3150. Als ETH boven dat niveau blijft, verandert er weinig aan het positieve beeld op middellange termijn.

XRP koers blijft hangen in consolidatie

De XRP koers laat een ander patroon zien dan Bitcoin en Ethereum. Na een stijging eerder deze week bleef XRP relatief snel hangen en bewoog de koers terug richting steun rond $2,06. Dat niveau komt overeen met het 50-daagse gemiddelde en wordt nauwlettend gevolgd door traders.

De afzwakkende beweging wijst op twijfel onder traders. In tegenstelling tot BTC en ETH ontbreekt bij XRP een duidelijke impuls om te groeien. Zolang de koers boven $2 blijft, blijft de consolidatie intact. Een herstel richting $2,35 is dan mogelijk, maar vraagt om bredere marktsteun. Zakt XRP onder $2, dan kan de correctie verder verdiepen.

Wat gaat crypto doen na deze terugval?

De lichte daling van vandaag past binnen een gezonde markt. Na een snelle stijging is winstneming gebruikelijk, zeker rond duidelijke weerstandsniveaus. Toch vragen veel traders zich nu af welke crypto gaat stijgen als Bitcoin zijn huidige steun behoudt.

Blijft BTC boven $94.000 en breekt Ethereum alsnog door zijn weerstand, dan kan de rally nieuw leven krijgen. In dat scenario profiteren ook achterblijvende munten zoals XRP. Faalt Bitcoin daarentegen, dan ligt een bredere consolidatie of korte correctie voor de hand.

Voor nu wijst alles erop dat de markt afwacht. Dat hoeft geen zwakte te zijn, maar kan juist de basis leggen voor de volgende beweging omhoog. Wees daarom nu slim en positioneer je vroeg in crypto presales om gelijk te profiteren van unieke beloningen en voordelen. Neem wraak op de markt samen met Maxi Doge ($MAXI).

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is niet alleen een presale, het is een persoonlijkheidsstoornis. Dit is Doge na jaren cafeïne, pijn en charts. Geen utility, geen rust, geen slaap. Alleen rode ogen, groene candles en de overtuiging dat dit de enige cyclus is die telt. Maxi Doge leeft op Red Bull, pizza en unrealised gains. Wie hier binnenkomt, kiest niet voor veilig of logisch, maar voor maximale meme-energie en pure degeneracy.

De $MAXI presale is voor mensen die geen stopknop hebben. Voor lifters, traders en nachtbrakers die weten dat winnen gelijkstaat aan groene candles. MAXITREND 9000 in ons bloed, twijfel bestaat hier niet. Dit is geen coin voor iedereen. Dit is voor wie gelooft dat dominantie een mindset is.

Nu naar de Maxi Doge presale