De XRP koers staat op 12 maart 2026 rond $1,38. Dat is ruim 60% onder het record van $3,66 uit juli 2025. Toch stapelen de positieve signalen zich op. Dit Ripple nieuws laat zien waarom steeds meer beleggers en XRP whales het huidige niveau als accumulatiezone beschouwen.

Signaal 1: Ripple koopt aandelen terug op $50 miljard waardering

Ripple startte op 11 maart een terugkoop programma van maximaal $750 miljoen aan eigen aandelen. De bijbehorende waardering: $50 miljard. Dat is 25% hoger dan de $40 miljard uit de vorige financieringsronde in november 2025.

Wat gaat Ripple doen met dit signaal? Het bedrijf koopt eigen aandelen terwijl de crypto markt 45% onder de top staat. Dat wijst op intern vertrouwen. Daarnaast verwerkte Ripple meer dan $100 miljard aan betalingsvolume. De Ripple stablecoin RLUSD bereikte een marktkapitalisatie van $1,6 miljard. Wie de XRP verwachting volgt, ziet dat de fundamenten sterker zijn dan de koers doet vermoeden.

Signaal 2: XRP ETF instroom en Goldman Sachs

De XRP ETF markt trok sinds november 2025 meer dan $1,4 miljard aan instroom. Goldman Sachs is met $154 miljoen de grootste institutionele houder. Opvallend: slechts 16% van het totale beheerd vermogen komt van grote instellingen. De overige 84% bestaat volgens Bloomberg analist Eric Balchunas uit trouwe XRP whales en particuliere beleggers.

De fondsen kenden sinds de lancering slechts negen dagen met netto uitstroom. Dat is uitzonderlijk in een markt die sinds oktober 2025 fors daalde.

Signaal 3: Mastercard partnerschap en Australië deal

Mastercard lanceerde op 11 maart het Crypto Partner Program met meer dan 85 partners, waaronder Ripple. Het programma richt zich op internationale betalingen en zakelijke afwikkelingen via blockchain. Ripple stijgt daarmee in de rangorde van serieuze betalingspartners voor traditionele financiele instellingen.

Tegelijkertijd breidt Ripple uit naar Australie via de overname van BC Payments. Deze deal geeft Ripple een Australische financiele licentie. Het betalingsvolume in de regio verdubbelde in 2025. Ripple bezit inmiddels meer dan 75 licenties wereldwijd.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Doe altijd je eigen onderzoek. Je kunt je inleg verliezen.

