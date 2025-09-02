Altcoins die gelinkt worden aan de Amerikaanse president Donald Trump krijgen opnieuw veel aandacht nu politieke verhalen en marktcatalysatoren samenkomen. Met renteverlagingen in het vooruitzicht en risicovolle assets die al in beweging zijn, zou september een cruciale maand kunnen worden voor Trump-gerelateerde tokens. In dit artikel benoemen we drie veelbelovende crypto die hiervan kunnen profiteren.

Trump-token $WLFI heeft explosief begin

Om te beginnen heeft het door Donald Trump gesteunde World Liberty Finance ($WLFI) eindelijk zijn native token gelanceerd op grote crypto-exchanges.

WLFI maakte maandag zijn debuut en noteerde binnen 24 uur een handelsvolume van maar liefst $4,46 miljard. De token opende op $0,30 en steeg snel naar $0,40, maar kelderde daarna naar $0,213, een scherpe daling van 46%. Op dit moment handelt WLFI rond $0,234.

Deze lancering was de meest gevolgde crypto-introductie van het jaar. $WLFI behoort direct tot de grootste cryptomunten ter wereld en staat op plek 26 op CoinMarketCap, met een marktkapitalisatie van $5,72 miljard.

Na de scherpe daling consolideert $WLFI nu in de range van $0,20–$0,25. Het handelsvolume blijft sterk met $4,4 miljard in 24 uur. Ongeveer 25% van de totale supply is in omloop, wat de fully diluted value op circa $30 miljard brengt.

Op lagere tijdsframes ondervindt de token stevige weerstand rond $0,25, waar al tweemaal een afwijzing plaatsvond. Aan de onderkant fungeren $0,22 en $0,20 als belangrijke supportniveaus.

Als WLFI boven de weerstand uitbreekt, kan de token opnieuw niveaus boven $0,30 en $0,35 testen. Breekt de koers echter door de supportlijnen, dan dreigen nieuwe dieptepunten.

Trump-deal stuwt Cronos naar nieuwe hoogten

Cronos ($CRO) is uitgegroeid tot een van de opvallendste altcoins die gelinkt worden aan Donald Trump, nadat Trump Media via een SPAC-deal met Crypto.com een treasury-initiatief lanceerde dat wordt ondersteund door $CRO. Deze strategie weerspiegelt de aanpak van MicroStrategy met Bitcoin en plaatst de token nadrukkelijk tussen de Trump-coins om in september in de gaten te houden.

Tegelijkertijd voegden de 100 grootste adressen 0,1% aan hun holdings toe, goed voor ongeveer 98 miljoen $CRO, oftewel bijna $28 miljoen tegen de huidige prijs. Deze accumulatie valt samen met een toename van whale-adressen en smart money, wat het beeld versterkt dat grotere spelers stilletjes de opwaartse trend ondersteunen.

De koersbeweging van Cronos laat zien dat de recente rally is afgekoeld, maar nog niet gebroken. Op het moment van schrijven handelt $CRO rond $0,28. De bredere opwaartse trend blijft intact zolang bulls de support op $0,26 weten te verdedigen.

Een overtuigende doorbraak boven $0,32 en later $0,39 kan nieuw bullish momentum bevestigen richting hogere niveaus. Alleen een terugval onder $0,26 zou de structuur bearish maken.

Trump-link geeft Tron nieuw momentum

Tron ($TRX) springt ook in het oog onder de crypto-assets die gelinkt worden aan Donald Trump, dankzij de betrokkenheid van oprichter Justin Sun. Sun investeerde $30 miljoen in World Liberty Financial, een crypto-onderneming van de Trump-familie, waarmee hij de belangrijkste geldschieter werd. Deze strategische alliantie positioneert $TRX als een munt om nauwlettend in de gaten te houden in het kielzog van Trump’s crypto-initiatieven.

Technisch gezien wijst een bullish divergentie erop dat kopers de trend stilletjes verdedigen, waarbij $0,33 fungeert als een cruciaal supportniveau om in de gaten te houden.

Samenvattend wordt september een beslissende maand voor deze drie aan Trump gelinkte altcoins. Hun momentum is het volgen waard, aangezien ze kunnen profiteren van de huidige politieke en macro-economische rugwind.

