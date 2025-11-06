Gaat Donald Trump crypto weer volledig ondersteunen? Tijdens een speech in Miami liet de Amerikaanse president weten dat zijn ambitie nog steeds is om van de VS een supermacht op het gebied van crypto te maken. In het verleden heeft Trump vaker voor enthousiasme gezorgd op de crypto markt (en een stijgende Bitcoin koers). Wat is nu de Bitcoin voorspelling?

Waarom Trump crypto groot wil maken in de VS

In 2024 werd Donald Trump, mede door de ondersteuning van (een deel van) de crypto gemeenschap, verkozen tot president van de VS. Zijn belofte was immers om van de VS een ‘crypto supermacht’ te maken.

Gisteren (5 november) herhaalde hij deze boodschap nog maar eens tijdens een groot interview in Miami. In het gesprek geeft hij aan dat de VS momenteel “Nummer 1 is op het gebied van crypto en AI”, en dat dit ook vooral zo moet blijven. Met name de concurrentie van China bezorgt de Amerikaanse president echter hoofdpijn. “In crypto telt alleen de nummer 1”, zo stelt Trump.

BREAKING: 🇺🇸 President Trump says, “I only care about one thing: will we be number one in crypto” “China is getting into it very big” pic.twitter.com/LuMHAQLlnf — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) November 3, 2025

Ook geeft hij in zijn redevoering een aantal twijfelachtige sneren naar president Biden, en noemt hij hem onder meer “zeer corrupt”; iets wat critici overigens ook kunnen zeggen over Trumps crypto deals zelf. Daarnaast claimt Trump altijd “gelijk te hebben gehad” over het feit dat crypto een grote en serieuze sector is geworden. Ook deze uitspraak is zeer twijfelachtig, omdat de president annex zakenman in 2019 nog bijzonder negatief was over digitale tokens.

Het is dan ook maar zeer de vraag of de Trump crypto omarming deze keer gebaseerd is op echt geloof in Bitcoin en altcoins, of dat deze uitspraken gestoeld zijn op politiek en geldelijk gewin.

Gevolgen voor de Bitcoin koers

Trumps crypto omarming heeft in de dagen rond zijn uitverkiezingen en beëdiging al gezorgd voor een zeer bullish Bitcoin koers. De waarde van de grote token steeg vanaf medio oktober flink: eerst naar een All-Time High op $106.187 op 17 december, later werd deze score op 21 januari nog aangescherpt tot $106.202.

In de eerste weken van het presidentschap van Trump volgde een correctie op de BTC koers. Dit werd door de markt niet vreemd gevonden, aangezien al het bullish Bitcoin nieuws van de voorgaande weken voor een ‘sell-the-news’ effect hadden gezorgd. Het was aan de president om ook daadwerkelijk een crypto vriendelijk beleid te gaan voeren.

In zekere zin heeft Trump zijn crypto belofte tot nu toe waargemaakt: de VS begon onder meer met de aanleg van een strategische Bitcoin reserve met behulp van in beslag genomen tokens. Daarnaast werd onder meer de GENIUS act aangenomen, die een regulatoir framework voor stablecoins geeft. De SEC gaf haar juridische strijd met Ripple Labs op, en steeds meer crypto ETFs zien op Amerikaanse beurzen het levenslicht.

Sinds Trump werd verkozen, nu ongeveer een jaar geleden, is de Bitcoin koers zodoende aanzienlijk gestegen. Ook veel andere tokens zitten sinds die periode in de lift, alhoewel er geen sprake is van een constant stijgende lijn.

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen voor de Bitcoin koers gaat het sommigen nog niet snel genoeg: zo is het uitblijven van eigen tokenaakopen door de Amerikaanse overheid in principe slecht Bitcoin nieuws. Daarnaast drukken onder meer de aangekondigde handelsoorlogen en sterke economische onzekerheid de BTC koers. Ook de verschillende vermoedens van zelfverrijking die gepaard gaan met Trumps activiteiten op het gebied van crypto ondermijnen het vertrouwen in de markt.

Bitcoin voorspelling – wat gaat Bitcoin doen?

De nieuwe uitspraken van Trump over crypto lijken in eerste instantie vooral een campagnemomentje voor de president te zijn: concrete toezeggingen aan de crypto markt worden namelijk niet gegeven. Desondanks kan de ondersteuning van de president gunstige gevolgen hebben.

Nu dankzij Trump crypto definitief uit het vizier van overheidsinstanties als de Fed en de FBI is getrokken, en er duidelijkheid bestaat omtrent de crypto regelgeving, zullen meer institutionele investeerders kansen zien om in te stappen. Helemaal wanneer dit door de overheid, die van de VS een ‘Bitcoin supermacht’ wil maken, gestimuleerd wordt.

Verschillende experts deelden onlangs hun Bitcoin voorspelling voor het einde van Q4, en velen van hen voorzien een sterke groei. Volgens Tom Lee en Arthur Hayes kan de Bitcoin koers nog boven de $200.000 uitkomen, mede dankzij de ondersteuning van Trump. Onder meer Michael Saylor zet zijn Bitcoin voorspelling op $150.000.

Bitcoin Hyper: essentiële ondersteuning voor Bitcoin koers

Om van de VS een echte ‘Bitcoin supermacht’ te maken zal het netwerk van de token wel stappen moeten zetten op het gebied van schaalbaarheid en snelheid. De huidige blockchain is te traag om de massale adoptie van institutionele partijen mogelijk te maken. Gelukkig wordt er momenteel gewerkt aan een Bitcoin Layer-2, die hiervoor een oplossing moet bieden.

Deze L2 heet Bitcoin Hyper, en koppelt de Bitcoin chain met een slimme bridge aan de Solana Virtual Machine. Hierdoor kun je op Solana snelheid (65.000) Bitcoin traden, en profiteer je ook nog eens van veel lagere transactiekosten.

Bitcoin Hyper heeft een eigen presale cryptomunt, $HYPER. Vanwege de belangrijke functie van het bijbehorende platform denken veel investeerders dat $HYPER in potentie een 100x crypto kan zijn.

Traders stappen al massaal in, in korte tijd werd al meer dan $26 miljoen opgehaald voor deze nieuwe crypto. Steeds meer crypto whales en institutionele investeerders beginnen deze kleine crypto met potentie te ontdekken. Wie er nog op tijd bij wil zijn, moet dus snel investeren.