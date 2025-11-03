Donald Trump heeft eindelijk zijn handelsdeal met China rond. Een akkoord dat tarieven verlaagt, exportregels versoepelt en miljarden aan handel losmaakt tussen de twee grootste economieën ter wereld. Toch kleurt het scherm rood. De totale cryptomarkt daalt met 3,42% naar $3,6 biljoen, de altcoin index zakt naar 27 en de Fear & Greed Index staat op 36. Er heerst ‘Fear’. Waarom daalt crypto terwijl het nieuws juist positief is?

Een ‘historische’ deal die rust moet brengen

Trump en Xi hebben in Zuid-Korea getekend voor wat de White House een “massive victory” noemt. China pauzeert nieuwe exportcontroles op zeldzame aardmetalen en chips, hervat de handel van enkele chipfabrieken en koopt opnieuw miljoenen tonnen Amerikaanse soja. De VS verlaagt op zijn beurt importtarieven met 10%.

BREAKING: President Trump officially announces a “deal on economic and trade relations with China:” Chinese actions: 1. Suspend new rare earth export controls 2. Issue general licenses for exports of rare earths 3. Take “significant measures” to end flow of fentanyl to the US… pic.twitter.com/G5RRv2JRwb — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 2, 2025

Op papier klinkt dat als goed nieuws voor de wereldeconomie. Minder handelsspanning betekent stabielere markten, minder stress in toeleveringsketens en lagere productiekosten voor technologiebedrijven. In theorie zou dat de cryptomarkt lucht moeten geven. Maar in de praktijk gebeurt het tegenovergestelde. Lees ook ons artikel over Robert Kiyosaki die zegt dat ‘De grootste financiële crash eraan komt’.

Waarom daalt crypto na goed nieuws?

De simpelste verklaring is dat dit al in de prijs zat. Veel handelaren hadden het nieuws verwacht, waardoor de opluchting meteen verkocht werd. Typisch sell the news gedrag.

Daar komt bij dat de markt nog steeds voorzichtig is na de chaos van oktober, toen een onverwachte tarief dreiging leidde tot miljarden aan liquidaties. Dat litteken zit nog vers. De Fear & Greed Index kruipt wel iets omhoog, maar blijft diep in ‘Fear’. En met een altcoin index van 27 kiezen beleggers duidelijk voor veiligheid.

Ook macro speelt mee. De dollar is sterk, de rentes blijven hoog en de Federal Reserve houdt haar kaarten nog tegen de borst. Dat maakt risicovolle assets zoals crypto minder aantrekkelijk, zelfs met een handelsdeal op tafel. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Wat er wel positief verandert

Toch is het niet allemaal negatief. De deal haalt de druk van de ketel. Vooral voor sectoren die crypto indirect raken zoals chips, datacenters en mining hardware. Minder exportrestricties betekent dat onderdelen makkelijker de grens over kunnen. Dat verlaagt kosten voor bedrijven die afhankelijk zijn van high-end chips en grafische kaarten precies wat miners en AI startups gebruiken.

Ook dat China weer soja, maïs en hout koopt, versterkt het vertrouwen in de Amerikaanse export. Dat vertaalt zich langzaam in rust op de financiële markten. En zodra die rust blijft hangen, durven beleggers weer meer risico te nemen en dus ook in crypto.

De stilte voor de storm?

De cryptomarkt is niet ongevoelig voor dit soort fases. Na periodes van angst volgt vaak herstel. Kijk naar eerdere cycli waar telkens wanneer de Fear & Greed wekenlang onder 40 bleef, was dat achteraf een koopmoment.

The cyclical structure of the altcoin market remains consistent. Each bull run since 2019 has been followed by a major Altcoin Season, with exponential returns — up to 50x in previous cycles. 2025 aligns perfectly as the next stage of this repeating pattern.#Altcoins #Crypto… pic.twitter.com/7gQoZtFfjR — CryptoELlTES (@CryptooELITES) October 29, 2025

De kans is dan ook nog dat dit het laatste schrikmoment is voordat de nieuwe bull run begint. De markt heeft tijd nodig om vertrouwen op te bouwen. Zodra de eerste signalen van instroom zichtbaar zijn door ETF inflows, stijgend volume, meer on-chain accumulatie, kan het sentiment snel omslaan van angst naar hebzucht.

Wat kan de bull run echt in gang zetten?

Voor Bitcoin en altcoins draait alles om vertrouwen. Eerst moet blijken dat beide landen hun afspraken naleven. Dan volgt beleid zoals de Fed dat de rente echt verlaagt, want dan komt er zuurstof vrij voor groei assets. Zodra institutionele partijen weer kopen, gaat het hard.

Daar ligt de kracht van deze Trump crypto periode. Politieke rust creëert ruimte voor financiële durf. Maar de markt wil eerst bewijs, geen beloftes.

Waarom daalt crypto kort samengevat

Het nieuws is goed, maar beleggers geloven het pas als ze het zien. Daarom daalt crypto vandaag, ondanks de handelsdeal. De angst overheerst nog, de volumes blijven laag en de altcoins volgen moeizaam.

Toch is dit vaak precies de fase waarin kansen ontstaan. De fundering ligt er met minder tariefdruk, meer handel en een stabielere economie. Nu is het wachten op het moment dat woorden omzet worden. Dan pas zal de markt echt reageren.

Tot die tijd is het verhaal simpel. Een deal die rust brengt, een markt die twijfelt en een sentiment dat elk moment kan kantelen. Misschien niet vandaag, maar deze stilte voelt verdacht veel aan als de aanloop naar iets groters. De komende tijd gaan we zien welke van de beste altcoins echt gaat doorbreken naar nieuwe hoogtes.