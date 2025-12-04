Oud-SEC voorzitter Gary Gensler zei op 3 december 2025 in een Bloomberg interview dat bijna alle crypto’s buiten Bitcoin volgens hem “zeer speculatief” zijn. Dit terwijl grote vermogensbeheerders zoals Vanguard en Franklin Templeton juist nieuwe Bitcoin, Ethereum en Solana ETF producten openen voor tientallen miljoenen klanten. Welke invloed heeft dit nieuws op de Ethereum koers?

Ethereum koers: Gensler opent een altcoin debat

Gensler plaatst Bitcoin duidelijk in een eigen categorie en noemt de rest van de cryptomarkt grotendeels risicovolle tokens zonder fundamentals of inkomstenstromen.

Volgens hem moeten investeerders zich bij al deze “duizenden andere tokens” afvragen wat er werkelijk onder ligt. De Ethereum koers valt voor veel beleggers in die brede altcoingroep, ook al noemt hij ETH niet specifiek.

Zijn uitspraak past bij zijn eerdere aanpak als SEC voorzitter, waarin hij streng optrad tegen grote exchanges en crypto­ projecten. Daardoor blijft zijn boodschap invloedrijk, vooral nu er steeds meer ETF producten voor retail- en institutionele partijen beschikbaar komen.

Dit betekent echter niet dat alle altcoins automatisch scams zijn. Zijn waarschuwing is vooral een aansporing om crypto ­tokens te beoordelen op nut, netwerkactiviteit en transparantie in plaats van uitsluitend op hype of een mogelijke altseason.

Former SEC chair Gary Gensler stated on Bloomberg that all cryptocurrencies are highly volatile and speculative assets, with the notable exception of Bitcoin. pic.twitter.com/NrE2HJNBzP — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) December 4, 2025

Waarom niet alle altcoins scams zijn

De categorie altcoins is uitzonderlijk divers. Er bestaan memetokens zonder product, maar ook infrastructuur projecten zoals Ethereum en Solana die dagelijks worden gebruikt voor DeFi, NFT’s, gaming en betalingen. Deze toepassingen zijn moeilijker te realiseren op Bitcoin, dat minder programmabel is en qua capaciteit beperkt blijft.

Daarom zien veel crypto-analisten een duidelijke rolverdeling. De Bitcoin koers fungeert vooral als digitaal goud. De Ethereum en Solana koers bewegen meer mee met de activiteiten op dApps, rollups en andere smart contract toepassingen.

In latere fases van een cyclus ontstaat er vaak een altseason, waarin kapitaal vanuit Bitcoin doorschuift naar grotere en daarna kleinere crypto tokens.

Genslers opmerkingen raken vooral crypto projecten zonder nut, transparantie of vraag. Tokens met een sterke infrastructuur, duidelijke tokenomics en werkelijke adoptie vallen in een andere categorie dan tokens die enkel op marketing leunen.

Vooruitblik Ethereum koers richting 2025

De timing van Genslers uitspraken valt samen met de Fusaka upgrade van Ethereum. Deze hard fork vergroot de blob capaciteit, verlaagt de kosten voor rollups en maakt het eenvoudiger om schaalbare infrastructuur op Ethereum te bouwen. Fusaka versterkt vooral de technische basis voor Layer-2 ecosystemen.

Analyses schetsen uiteenlopende scenario’s voor de Ethereum koers, variërend van doorbraken richting hogere bandbreedtes tot mogelijke terugvallen als belangrijke steunzones breken. De marktreactie hangt hierbij vooral af van de volumes, de instroom in ETH ETF’s en macrofactoren.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder verloop dan de meest optimistische schattingen, omdat de impact van Fusaka geleidelijk zichtbaar wordt en de instroom in ETH ETF’s vaak in golven komt.

Een Ethereum koers rond ongeveer $5.000 eind 2025 blijft volgens ons haalbaar, mits de Layer-2 kosten verder dalen en de netwerkactiviteit stabiel blijft. ETH noteert nog steeds onder de eerdere all-time high, waardoor er opwaartse ruimte is zonder dat de Ethereum markt direct in een blow-off top terechtkomt.

Solana ETF en Bitcoin Hyper

Op het Solana netwerk spelen tegelijk nieuwe ontwikkelingen. Franklin Templeton lanceerde een Franklin Solana ETF op NYSE Arca, waardoor grote investeerders een directe, gereguleerde blootstelling aan SOL krijgen.

Zulke producten kunnen extra vraag creëren rond de Solana koers, zeker als de SOL volumes groeien zoals eerder gezien bij de Bitcoin en Ethereum ETF rondes.

Tegelijk groeit het Solana ecosysteem. Bitcoin Hyper bouwt hierop voort als een Bitcoin Layer-2 met de Solana Virtual Machine, waardoor snelle smart contracts mogelijk zijn met afwikkeling op de Bitcoin Layer-1.

De Canonical Bridge maakt het eenvoudig om BTC te wrappen en weer terug te zetten. De presale van Bitcoin Hyper haalde inmiddels meer dan $28,5 miljoen op en wordt gezien als een van de opvallendste SOL gebaseerde presales, juist door de combinatie van snelheid, veiligheid en lage kosten.

Wanneer er meer kapitaal via SOL ETF producten en infrastructuurprojecten zoals Bitcoin Hyper de Solana markt instroomt, neemt de kans toe op een bredere altseason waarin zowel de Ethereum koers als de Solana koers sterker meebewegen dan de Bitcoin koers.