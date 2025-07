De Amerikaanse autoriteiten hebben beslag gelegd op $7,1 miljoen aan crypto die gelinkt is aan een grootschalige investeringsfraude rond olie- en gasprojecten. Volgens documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie is het geld afkomstig van tientallen slachtoffers die werden misleid met valse beloftes over hoge rendementen en veilige investeringen in de energiesector.

De fraudeurs gebruikten de opbrengsten onder meer om digitale activa aan te schaffen, waaronder stablecoins en tokens op de Ethereum-blockchain.

U.S. commences civil action to forfeit $7.1 million in cryptocurrency tied to oil and gas storage fraud scheme – Crypto seized from wallets tied to Russian and Nigerian IP addresses https://t.co/LoCQb0yC06 — WDWAnews (@WDWAnews) July 22, 2025

Digitale sporen leiden naar crypto-wallets

Het onderzoek, geleid door het U.S. Attorney’s Office in Seattle, richtte zich op een groep personen die tussen juni 2022 en juli 2024 miljoenen ophaalden bij Amerikaanse investeerders. De oplichters presenteerden zichzelf als energieconsultants en beloofden maandelijkse uitbetalingen uit olie- en gasopbrengsten. In werkelijkheid verdwenen de fondsen naar privé-wallets en werden ze geconverteerd naar digitale valuta via internationale exchanges.

Door samen te werken met blockchain-analysebedrijven wist het team achter de zaak verschillende walletadressen te traceren die direct gelinkt zijn aan de fraude. De aangeklaagde wallets bevatten nog steeds activa in onder andere USDT en ETH. De overheid heeft nu via een civiele procedure het beslag aangevraagd en zet in op volledige invrijheidstelling van de fondsen.

Nieuwe prioriteit: crypto in financiële misdaad

De zaak past binnen een bredere trend waarbij Amerikaanse autoriteiten steeds actiever optreden tegen het gebruik van crypto bij financiële misdrijven. In de afgelopen maanden liepen meerdere onderzoeken naar witwassen, fraude en piramidestructuren waarbij digitale valuta een sleutelrol speelden. Overheidsdiensten maken steeds vaker gebruik van on-chain forensische technieken om geldstromen te volgen en verdachten op te sporen.

Volgens het ministerie van Justitie onderstrepen dit soort acties dat ook crypto-transacties niet onzichtbaar of onaantastbaar zijn. Dankzij blockchaintransparantie en samenwerking met exchanges is het mogelijk om illegale opbrengsten terug te halen en daders ter verantwoording te roepen.

Bescherming van beleggers blijft centraal staan

Hoewel crypto legitieme innovatiekansen biedt, blijkt uit deze zaak opnieuw dat oplichting snel voet aan de grond krijgt waar transparantie en toezicht ontbreken. Veel slachtoffers van de olie- en gasfraude geloofden dat hun geld veilig zat in traditionele activa, terwijl in werkelijkheid het merendeel verdween naar wallets zonder toezicht of verzekering.

Dit soort gevallen benadrukken de noodzaak voor educatie, duidelijke regelgeving en betere tools om beleggers te beschermen. Tegelijkertijd blijft de technologie zelf niet het probleem – het gaat om de mensen die er misbruik van maken. Met de juiste checks en balans ontstaat juist een sterker ecosysteem.

