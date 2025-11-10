De VS shutdown lijkt deze week eindelijk te eindigen. Dat nieuws kan de hele cryptomarkt nieuw leven inblazen. Vooral een paar altcoins kunnen daar hard van profiteren. Als het politieke slot eraf gaat, keert vertrouwen terug en dat zie je meestal meteen in de koersen. Welke crypto gaat stijgen als de rust terugkeert?

Drie namen springen eruit en dat zijn Aptos, Axelar en Polkadot. Drie sterke projecten met echte use cases, die nu nog laag staan maar klaar lijken voor de volgende crypto bull run.

Aptos: geld stroomt binnen via stablecoins

Aptos is stilletjes uitgegroeid tot een van de drukste netwerken van het moment. In oktober steeg het aantal actieve wallets tot boven de 1,5 miljoen. Ook het aantal transacties per dag blijft hoog. De reden? Grote instroom van stablecoins. Dat betekent dat investeerders hun geld alvast parkeren op het netwerk, vaak als voorbode van een koop golf.

The new era of Aptos starts now. A fresh look. A sharper vision. 10x performance to power global payments, trading, data, and every way value flows. Built for billions. Made to move what matters. pic.twitter.com/Tr3SD3CENV — Aptos (@Aptos) October 15, 2025

De grafiek van APT laat zien dat de koers stevig steun vindt rond de drie dollar. De MACD draait langzaam omhoog, een teken dat het momentum terugkomt. Veel handelaren letten nu op de zone van $3,40. Als die breekt, ligt de weg open naar hogere niveaus.

Wat Aptos extra interessant maakt, is de snelle groei binnen DeFi. Steeds meer projecten draaien er leningen, ruil platforms en yield strategieën. Daarbovenop trekt Aptos ook institutioneel geld aan via RWA’s, dat zijn echte activa die op de blockchain worden gezet. BlackRock en andere fondsen gebruiken Aptos al om digitale obligaties en fondsen te tokeniseren. Dat zorgt voor vertrouwen en extra vraag.

In een nieuwe crypto bull run kan APT daardoor makkelijk uitgroeien tot een van de opkomende crypto met de meeste potentie. De combinatie van technische kracht en echte kapitaalstromen maakt Aptos een naam om in de gaten te houden. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met alle nieuwe crypto’s met potentie.

Axelar: brug tussen altcoins en XRP DeFi

Axelar is minder bekend bij het grote publiek, maar binnen de industrie is het een belangrijke speler. Het netwerk verbindt blockchains met elkaar zodat geld en data vrij kunnen bewegen. Je kunt het zien als een digitale snelweg tussen verschillende blockchains.

📢 Introducing $mXRP A new yield-bearing liquid staked token that kickstarts DeFi on XRPL and unlocks up to 10% APY for $XRP holders. Powered by @Axelar + @MidasRWA 🧵 👇 pic.twitter.com/mBupcXaRqm — Axelar Network (@axelar) September 22, 2025

De laatste maanden groeit Axelar hard, vooral door samenwerkingen met projecten als Ripple. Via Axelar is onlangs mXRP gelanceerd. Dit is een DeFi token dat XRP houders een rendement van 6 tot 8 procent geeft. Axelar maakt dit mogelijk door XRP te koppelen aan meer dan 80 blockchains. Zo kan het kapitaal van Ripple eindelijk meedraaien in DeFi. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Technisch gezien lijkt AXL een bodem te hebben gezet rond $0,145. De weerstand ligt bij $0,20. De MACD is aan het draaien, wat kan wijzen op de start van een herstel. Als de markt aantrekt, kan dit project een van de verrassingen van 2025 worden.

Wat Axelar uniek maakt, is dat het zowel door DeFi platforms als banken wordt gebruikt. Ook namen als JPMorgan en Deutsche Bank experimenteren met de technologie voor tokenized assets. In een markt waar samenwerking tussen blockchains steeds belangrijker wordt, kan Axelar een sleutelrol spelen.

Polkadot: oud project, nieuw leven

Polkadot is al jaren een gevestigde naam, maar de koers vertelt daar weinig van. Terwijl het netwerk technisch blijft groeien, is DOT nog steeds goedkoop vergeleken met eerdere bull runs. Dat maakt het nu juist interessant.

$200M+ USDC now lives on Polkadot. Liquidity is moving to Asset Hub ahead of smart contracts. When contracts go live, builders will have stable value ready for payments, DeFi and dapps. This is the foundation for a functional on-chain economy. pic.twitter.com/63Med9Jg7g — Polkadot (@Polkadot) November 6, 2025

Het platform maakt het mogelijk om honderden blockchains met elkaar te verbinden via parachains. Dankzij de laatste update is het goedkoper geworden om nieuwe chains te starten. Daardoor komen er weer meer ontwikkelaars naar Polkadot toe.

De koers hield goed stand bij $2,30 en veerde daarna sterk op. De grafiek laat hogere bodems zien, wat vaak een vroeg teken is van herstel. Breekt DOT boven $3,50, dan kan het tempo snel toenemen. In een markt die hunkert naar nieuwe groei, kan Polkadot profiteren van zijn solide fundament en lage waardering.

Het startschot voor altcoins?

Zodra de shutdown officieel voorbij is, kan de Amerikaanse markt weer normaal draaien. Dat haalt de druk van investeerders af en zorgt voor meer handelsvolume. Historisch gezien volgt daarna vaak een rally bij altcoins.

Aptos, Axelar en Polkadot hebben elk hun eigen motor. Aptos trekt kapitaal aan via stablecoins, Axelar opent bruggen tussen netwerken en Polkadot profiteert van schaal en lage waardering. Samen vormen ze het gezicht van nieuwe crypto met echte toepassingen.

Als het vertrouwen terugkeert, kan de markt snel keren. En wie weet zijn dit projecten die in de volgende crypto bull run niet met 10x, maar met 100x stijgen. Lees ook ons artikel met de beste crypto’s die je miljonair kunnen maken tijdens volgende crypto rally.

Altcoins minen vanaf je telefoon

Nu de markt aan het herstellen is van de dips van afgelopen weken, is het een interessant moment om te kijken naar een manier van geld verdienen met crypto die snel aan populariteit wint. Het minen van crypto was voorheen alleen weggelegd voor degene die dure apparatuur aanschafte en geen probleem had met hoge energierekeningen.

Dit obstakel wordt weggenomen door het nieuwe project Pepenode ($PEPENODE) dat het mogelijk maakt om te minen vanaf je telefoon. En dat kan nu al terwijl het project nog in de presale zit. Bij elke upgrade die gedaan wordt aan de apparatuur wordt 70% van de ingezette tokens verbrand. Naast het minen kun je nu ook al beginnen met het staken van je $PEPENODE tokens tegen het hoge jaarlijkse rendement van 614%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $PEPENODE tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.