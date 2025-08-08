De houding van de Amerikaanse regering markeert een omslagpunt voor de crypto-industrie, na jaren van strenge regelgeving. Volgens Scott Bessent, verantwoordelijke voor de Amerikaanse schatkist, zal crypto zelfs een prioriteit worden om in te investeren. Ook worden bedrijven gestimuleerd om digitale assets breed te adopteren. Wat verandert er precies en wat betekent dit voor de markt?

Trump zet de toon met crypto vriendelijke regulering

Nog voordat hij terugkeerde in het Witte Huis beloofde Trump al een mooie tijd voor crypto. Dit is significant anders dan de koers die de VS voorheen voer, waar erg terughoudend werd gehandeld. De reden voor dit handelen was altijd volatiliteit, corruptie en onderontwikkelde markten. Dat laatste is in ieder geval een stuk beter geworden, maar Trump lijkt weinig te geven om de risico’s van cryptovaluta. Ook is hij niet vies van dubieuze handelspraktijken, zoals niet alleen in zijn tijd als fulltime zakenman is gebleken, maar ook duidelijk werd naar aanleiding van zijn eigen cryptomunt.

🚨BESSENT: “WE’RE GOING BIG ON DIGITAL ASSETS” 🇺🇸Trump administration is making crypto a priority after years of hostile policies that starved companies and pushed them offshore. pic.twitter.com/JH0oT8aPzS — Coin Bureau (@coinbureau) August 8, 2025

Naast die redenen om zich vriendelijk op te stellen tegenover crypto, zijn er natuurlijk ook voordelen voor bedrijven als het wel een succes wordt. Daar zet de huidige administratie op in, en dat blijkt uit hun aanmoediging tot adoptie en het invoeren van een cryptoreserve. Het eerdere beleid, waaronder het classificeren van munten als ‘security’, is in de prullenbak gegooid.

Digitale assets worden geadopteerd: crypto verwachting

Met de huidige regelgeving en aankomend beleid zullen de grote cryptocurrencies waarschijnlijk veel adoptie kennen. Dit is uiteraard erg goed nieuws, want dan wordt er waarde toegevoegd aan een munt, wat in theorie een prijsstijging betekent. Een van de grootste kandidaten voor explosieve groei is natuurlijk Ethereum, het grootste smart contract netwerk. Ook Ripple, met zijn unieke consensus model, is in een sterke positie om optimaal te profiteren van deze ontwikkelingen.

De XRP Ledger wordt al langer getipt als een grote speler in de industriële groei van de cryptowereld. Nu ook de rechtszaak helemaal ten einde komt, kan Ripple mogelijk zijn ontketende potentie laten zien.

