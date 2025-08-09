De Cardano koers (ADA) heeft de afgelopen dagen een stevige sprong gemaakt. Het sentiment in de markt lijkt zich opnieuw te keren in het voordeel van de bulls. Verschillende analisten zien deze recente beweging als het startschot voor een grotere crypto rally, met koersdoelen die zelfs oplopen tot $1,20. Steeds meer signalen wijzen erop dat de stijging nog lang niet voorbij is.

Maar wat zit er nu precies achter deze sterke opmars van ADA? Waarom stijgt Cardano?

Cardano koers in de lift: waarom stijgt Cardano?

In slechts 24 uur wist de Cardano koers bijna 3% in waarde te winnen. De afgelopen maand was dit zelfs 30,75%. ADA lift hiermee mee op de bredere opleving van de cryptomarkt, waarin ook Bitcoin en Ethereum hun koersen flink hebben zien stijgen. Toch is de beweging van ADA geen toevallige meelifter. Sinds begin augustus heeft de cryptomunt een eigen, solide technische basis opgebouwd.

Op de daggrafiek van 8 augustus 2025 fungeerde het 61,8% Fibonacci retracementniveau rond $0,673 als stevige steun tijdens een correctie. Daarnaast werd het belangrijke $0,73-niveau – in juni nog een harde barrière – overtuigend teruggewonnen. De samenloop met de voortschrijdende gemiddelden geeft deze zone extra gewicht.

Ook de indicatoren staan in het groen. De Chaikin Money Flow (CMF) noteert op +0,06, wat duidt op aanhoudende koopdruk. Ondertussen blijft de MACD ook vandaag met 0,01166 boven de nullijn. Een nieuwe bullish cross lijkt dan ook nabij, een signaal dat vaak voorafgaat aan verdere stijgingen.

ADA heeft het eerdere weerstandsniveau rond $0,78 inmiddels omgevormd tot steun. Zolang de Cardano koers boven de $0,755 blijft, is het kortetermijnplaatje duidelijk in het voordeel van de kopers.

Waarom stijgt Cardano: fundamentele ontwikkelingen, marktstemming en institutionele beleggers

Naast de technische signalen spelen ook fundamentele ontwikkelingen een grote rol in de recente crypto rally van Cardano. Het netwerk zelf ondergaat continue verbeteringen. Hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker voor ontwikkelaars en gebruikers.

Nieuwe updates zorgen voor snellere transacties en meer gebruiksgemak, wat het vertrouwen in ADA versterkt. Bovendien wint het Cardano ecosysteem terrein dankzij een groeiend aantal gedecentraliseerde applicaties en DeFi projecten. Dit leidt tot een bredere toepassing van de token, waardoor de vraag op natuurlijke wijze toeneemt.

#Cardano is one of the only true blockchains that achieves and achieves goals that attract businesses, individuals, and certain U.S. government departments without having to manipulate its numbers or fake projects…

Even if delays may appear and create some frustration with the… — Rémi Benays 🇫🇷 ✝️ Ⓜ️ (@BenaysRemi) August 3, 2025

Daarnaast speelt ook de bredere marktstemming een belangrijke rol. Nu Bitcoin en Ethereum sterke winsten boeken, krijgen de beste altcoins zoals Cardano vaak een positieve impuls mee. Deze bredere rally zorgt ervoor dat meer investeerders de cryptomarkt betreden of uitbreiden. Dat vertaalt zich in koopdruk voor ADA.

Ook de toenemende interesse van institutionele beleggers mag niet worden onderschat. Steeds meer fondsen en grote partijen tonen belangstelling voor Cardano. Dit komt mede dankzij de transparantie van het netwerk en de mogelijkheden voor staking, wat het aantrekkelijk maakt voor langetermijnhouders.

Crypto rally van de Cardano koers: de weg naar $1,20

Met de huidige opwaartse structuur komen $1,03 en $1,20 in beeld als volgende koersdoelen. Deze niveaus corresponderen met eerdere weerstanden uit november en december 2024 en zijn daarom cruciaal voor traders die een vervolg van de rally verwachten.

De combinatie van heroverde steun, sterke indicatoren en een groeiend handelsvolume maakt het antwoord op de vraag “Waarom stijgt Cardano?” vrij helder. De cryptomunt combineert technisch momentum met fundamentele kracht. Zet deze trend door, dan kan ADA de komende weken de grens van $1,20 aanvallen. Misschien kan het de grens zelfs doorbreken.

