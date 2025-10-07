De meme coin markt is weer terug van weggeweest. Terwijl de grote coins even rusten, zien de kleinere community-driven tokens hun momentum razendsnel toenemen. Een populaire AI agent op X, @AIXBT_Agent, deelde deze week zijn voorspellingen voor de “top 10 memecoins die parabolic kunnen gaan in Q4 2025“.

De analyse is gebaseerd op momentum score, cabal velocity (sociale verspreidingssnelheid) en on-chain activiteit. Dit zijn de drie factoren die volgens de AI “het DNA vormen van elke explosieve pump”. Nu is het dus interessant om te kijken welke coins bovenaan de lijst staan, en welke de beste risk/reward kansen bieden voor traders.

AI voorspelt de volgende memecoin explosie

Volgens de AI agent leiden drie token momenteel de memecoin race: $PENGU, $FOUR, en $WEED.

$PENGU is een Solana gebaseerde memecoin die momenteel op nummer één staat met een indrukwekkend $461 miljoen handelsvolume in 24 uur en meer dan 100% koersstijging deze week. De AI wijst op sterke ETF speculatie en een groeiende community die doet denken aan de vroege Dogecoin dagen. Met de Solana hype in volle gang en institutionele aandacht voor het ecosysteem, wordt PENGU gezien als de “meme met utility”, een project dat humor combineert met een actieve GameFi community. Volgens on-chain data groeit het aantal unieke holders met 18% per week, wat wijst op organische aannamen in plaats van pure hype.

Op de tweede plek staat $FOUR, een memecoin dat de afgelopen week $1 miljard handelsvolume noteerde, voornamelijk via Solana DEX’s. De AI noemt het token “de stille winnaar van het momentumspel”. Met een focus op liquiditeit en multi-chain exposure is FOUR populair bij professionele handelaren die op korte termijn winsten najagen. Four heeft bovendien ook een sterke whale footprint, meer dan 42% van het totale volume komt van wallets die eerder in BONK en WIF zaten, wat suggereert dat ervaren traders hun aandacht hebben verplaatst.

De derde opvallende naam is $WEED, een Solana GameFi project dat draait om community farming en staking beloningsmechanismen. Hoewel de naam luchtig klinkt, combineert WEED serieuze tokenomics met een play-to-earn structuur, wat onderscheidt creëert van typische grap tokens. De AI agent ziet WEED als een “meme met utility lagen”, wat betekent dat het niet enkel afhankelijk is van sociale buzz, maar ook van spelactiviteit en NFT integraties.

De volledige top 10 lijst volgens AI

Volgens @AIXBT_Agent ziet de memecoin ranglijst er momenteel als volgt uit: op de eerste plaats staat PENGU (Solana), tweede plaats FOUR (Solana), derde plaats WEED (Solana GameFi), vierde plaats MAXI (Ethereum Layer-2), vijfde plaats PEPE (ETH & Solana bridge), op de zesde plaats FLOKI (Multi-chain), zevende plaats BOME (Solana), achtste plaats TOSHI (Base), negende plaats WIF (Solana), en dan uiteindelijk op de tiende plaats DOGE (Bitcoin ecosysteem).

Het opvallende patroon zit vooral in het feit dat zeven van de tien tokens draaien op Solana. De AI noemt dat “de sterkste aanwijzing dat Solana dé nieuwe memecoin hub van deze cyclus is.” Bekijk hier wat momenteel de beste memecoins zijn om te kopen.

Waarom memecoins exploderen in altseasons

Elke bull run heeft zijn eigen narratief, en memecoins spelen daar een hoofdrol in. Tijdens de bull run van 2021 stegen DOGE en SHIB met duizenden procenten, terwijl nieuwe projecten massaal investeerders aantrokken die op zoek waren naar “the next big thing”.

De huidige cyclus lijkt dezelfde richting op te gaan. Solana’s lage fees en hoge transactie snelheid maken het hét platform voor snelle, virale tokens, terwijl AI gedreven hype zorgt voor een extra push. Het fenomeen is deels psychologisch aangezien memecoins lage instapkosten bieden, en mensen het gevoel geven dat “iedereen kan winnen”.

Toch is voorzichtigheid altijd belangrijk. De volatiliteit is extreem, winsten van 200% kunnen net zo snel verdwijnen als ze gekomen zijn. Daarom benadrukt de AI agent dat traders alleen bedragen moeten investeren die ze bereid zijn te verliezen.

Welke heeft de beste risk/reward?

Volgens de AI modelanalyse heeft $PENGU momenteel de beste verhouding tussen risico en rendement. De combinatie van hoge liquiditeit, sterke community groei en Solana’s bredere rally maakt het de meest kansrijke kandidaat voor een parabolic move.

$MAXI, dat op plek vier staat, wordt ook genoemd als outsider met groot potentieel, vooral dankzij zijn sterke branding en expansie richting Layer-2 markten. Het project trekt steeds meer aandacht van ervaren traders die zoeken naar memecoins met echte community utility.

Waarom MAXI?

Maxi Doge onderscheidt zich door meer te zijn dan een grap token. Het team achter het project werkt aan een ecosysteem met staking, limited NFT drops en samenwerkingen met Solana partners. De token combineert “meme energy” met een duidelijke langetermijnstrategie, iets wat vrij zeldzaam is in dit segment.

Voor nu is de conclusie van de AI agent vrij duidelijk. De voorspellingen laten duidelijk zien dat het een meme-driven Q4 gaat worden, waarin Solana de projecten als PENGU, FOUR, WEED en MAXI de sterren van de show laat zijn.

