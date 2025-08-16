Wellgistics Health introduceert samen met softwarepartner RxERP een betaalsysteem waarmee onafhankelijke apotheken in de Verenigde Staten producten afrekenen met XRP. Volgens beide partijen registreert het systeem iedere betaling op de XRP Ledger en vormt het een alternatief voor traditionele bankoverschrijvingen bij groothandelaankopen.

De uitrol richt zich op een netwerk van ruim 6500 apotheken en enkele honderden producenten en groothandels. De bedoeling is dat transacties sneller afronden dan bij het gebruikelijke banksysteem en dat kosten lager uitvallen, met rapportages die aansluiten op bestaande compliance processen in de zorgsector.

Waarom dit nieuws ertoe doet

Farmacie werkt met krappe marges, strenge regelgeving en hoge eisen aan traceerbaarheid. Snelle en transparante afwikkeling van betalingen levert direct voordeel op in voorraadbeheer, administratie en liquiditeitsplanning.

Door betalingen vast te leggen op een openbaar maar efficiënt netwerk ontstaat directe audittrail, terwijl apotheken minder afhankelijk worden van traag interbancair verkeer. Voor de bredere cryptomarkt laat deze stap zien dat blockchain toepassingen buiten handel en speculatie steeds vaker in operationele processen terechtkomen.

Hoe het werkt

Apotheken starten hun betaling vanuit de RxERP-omgeving die direct koppelt met de XRP Ledger. Zodra een transactie wordt ingevoerd, volgt de settlement vrijwel onmiddellijk en verschijnt deze met tijdstempel op de ledger.

De rapportages sluiten aan op de bestaande zorgregulering, waarbij rekening wordt gehouden met privacy en witwascontroles. Gevoelige gegevens worden waar nodig versleuteld uitgewisseld, zodat zowel snelheid als naleving gewaarborgd blijft.

Impact op de sector

Snellere settlement helpt om leveringsstromen te versnellen en voorraadniveaus scherper te sturen. Distributeurs ontvangen middelen vrijwel direct, waardoor uitlevering niet wacht op clearing via meerdere banken. Voor kleinere apotheken biedt dit ruimte om inkoopcondities te verbeteren en minder werkkapitaal aan te houden.

Aan producentenzijde stimuleert het model rechtstreekse afwikkeling met partners die al in een digitale keten meedraaien.

Risico’s en aandachtspunten

De invoering van XRP-betalingen vraagt meer dan alleen technische implementatie. Apotheken en groothandels moeten personeel trainen en processen aanpassen zodat de nieuwe betaalstroom soepel aansluit op bestaande systemen. Ook de integratie met boekhoudsoftware en voorraadbeheer verdient aandacht, omdat fouten hier direct gevolgen hebben voor compliance en bedrijfsvoering.

Daarnaast blijft toezicht van groot belang. Rapportages en identiteitscontroles horen niet alleen te voldoen aan zorgspecifieke regelgeving, maar ook aan de bredere financiële normen rond anti-witwaspraktijken. Transparantie en aantoonbaarheid vormen een essentieel onderdeel om vertrouwen van toezichthouders en partners te behouden.

Tot slot speelt operationele continuïteit een rol. De beschikbaarheid van het netwerk en de bijbehorende interfaces moet vergelijkbaar zijn met de hoge standaarden die de zorgsector gewend is. Storingen of vertragingen kunnen directe impact hebben op leveringen van medicijnen, waardoor stabiliteit en schaalbaarheid cruciale voorwaarden zijn voor succes.

Marktcontext

Betalingsoplossingen op publieke netwerken winnen terrein bij sectoren waar snelheid en transparantie voordeel opleveren. In de zorg schuiven partijen richting digitale logistiek en facturatie, waarbij directe settlement de laatste schakel vormt.

Deze stap past in een bredere beweging waarin betaalrails dichter tegen voorraad en ordermanagement aan komen te liggen.

Van nieuws naar bredere adoptie

