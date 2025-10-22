De Cardano koers beweegt rond $0,64. Over de afgelopen maand daalde de koers met bijna 25%, waarmee ADA een groot deel van zijn recente winst heeft ingeleverd. Toch blijft de prijszone tussen ongeveer $0,60 en $0,65 een belangrijk steunpunt dat volgens analisten steeds sterker wordt. Kan de Cardano koers hierdoor de weg naar $1 terugvinden?

Cardano koers houdt sterke steun vast

Volgens technische crypto-analisten blijft de Cardano koers dicht bij een koersniveau dat in 2023 en 2024 nog als stevige weerstand diende. Nu fungeert ditzelfde gebied juist als steun, wat erop wijst dat de bulls langzaam de controle terugpakken. Op de grafiek is te zien dat de Cardano prijs meerdere keren boven de grens van $0,60 is gebleven, wat de stabiliteit van dit gebied vergroot.

De Bollinger Bands, die de volatiliteit meten, laten zien dat de ADA prijs kort onder de onderste band uitkwam na een correctie. Daarna keerde de koers terug richting het 20-daags gemiddelde, dat rond $0,73 ligt. Zo’n herstel richting het gemiddelde wordt vaak gezien als een vroege stap in een mogelijke trendomslag.

$ADA does what it needs to do for bullish continuation. 🚀

Technische indicatoren van ADA wijzen op afnemende druk

De MACD indicator blijft onder de nullijn, wat bevestigt dat het marktsentiment nog licht negatief is. Toch worden de rode balken op het histogram kleiner, wat betekent dat de verkoopdruk op ADA langzaam afneemt. Een bullish crossing van de MACD lijn met de signaallijn zou volgens traders kunnen wijzen op een vroege fase van herstel.

Tegelijkertijd tonen verschillende momentumgrafieken dat het handelsvolume van Cardano stabiel blijft, terwijl de verkoopdruk afneemt. Dat versterkt de kans dat de huidige consolidatiezone standhoudt.

Steeds meer kapitaal verschuift van Bitcoin naar altcoins

In de bredere cryptomarkt is te zien dat investeerders opnieuw kapitaal verschuiven van Bitcoin naar middelgrote tokens zoals Cardano. Deze zogenaamde rotatie komt vaak voor wanneer de volatiliteit bij Bitcoin afneemt. Cardano profiteert daarbij van een actief ontwikkelingsteam, een groot aantal ADA stakers en een groeiend aantal DeFi projecten op het netwerk.

De stijgende netwerkactiviteit en stabiele liquiditeit maken ADA aantrekkelijker voor traders die zich richten op projecten buiten de top twee marktkapitalisaties. Bovendien toont de Cardano-koers meer veerkracht dan andere Layer-1 tokens die moeite hebben hun steunzones te behouden.

