Ethereum wordt momenteel massaal door whales ingekocht. Terwijl Bitcoin whales de afgelopen maand ruim $12 miljard aan BTC hebben verkocht, de grootste verkoopgolf sinds 2022, lijkt een aanzienlijk deel van dit kapitaal richting Ethereum te stromen. Het resultaat is een opvallende toename van institutionele aankopen en een groeiend optimisme over de toekomst van ETH. Mogen we een ETH altseason verwachten dit jaar?

Whales schuiven richting altcoin Ethereum

Volgens het laatste Ethereum nieuws is er grote kans op een bull run voor de Ethereum koers. On-chain data laat zien dat institutionele wallets en nieuw aangemaakte adressen de afgelopen weken enorme hoeveelheden ETH hebben verzameld. Zo kocht onderzoeksfirma Trend Research onlangs weer Ethereum in, ondanks dat ze twee maanden geleden nog 79.470 ETH hadden verkocht tegen lagere prijzen. Alleen deze week al haalden ze ruim 9300 ETH uit hun eigen wallets en stortten ze 88 miljoen USDT bij Binance. Dit is een duidelijke aanwijzing voor agressieve heraccumulatie.

Ook andere namen duiken op: SharpLink stuurde maar liefst 379 miljoen USDC naar Galaxy Digital, vermoedelijk om Ethereum te kopen. Binnen enkele uren werden 78.000 ETH van Kraken gehaald, een teken dat deze adressen accumuleren in plaats van verkopen. Bitmine voegde daar nog eens 46.255 ETH aan toe, waardoor hun totale bezit inmiddels boven de 2,1 miljoen ETH uitkomt, een bedrag dat goed is voor meer dan $9 miljard. De Ethereum verwachting voor de komende tijd ziet er dan ook rooskleurig uit.

Bitcoin whales nemen winst volgens laatste Ethereum nieuws

Terwijl Ethereum accumulatie op gang komt, geeft het laatste Ethereum nieuws aan dat er mooie kansen zijn voor ETH doordat grote Bitcoin houders massaal verkopen. Volgens CryptoQuant hebben wallets met 1000 tot 10.000 BTC samen meer dan 100.000 BTC gedumpt in de afgelopen 30 dagen. Dat komt neer op bijna $13 miljard aan verkoopdruk.

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid. He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

Een deel van dit vrijgekomen kapitaal lijkt nu zijn weg te vinden naar Ethereum. Een enkele whale kocht in augustus en begin september voor ruim $1 miljard aan ETH bij, gefinancierd door de verkoop van meer dan 35.000 BTC. Zijn Ethereum positie bedraagt inmiddels meer dan 886.000 ETH, ruim $4 miljard waard.

Ruimte voor groei voor de Ethereum koers

Vanuit technisch oogpunt ziet de Ethereum koers er solide uit. De 50-daagse moving average fungeert als sterke steun. Zolang ETH boven $4000 blijft, kan de opwaartse trend zich voortzetten. Wel bevindt de RSI zich rond de 79, wat aangeeft dat ETH momenteel overbought is. Dit kan leiden tot een korte consolidatie of een gezonde correctie van de Ethereum koers voordat een nieuwe poging richting de $5000 zone wordt ingezet.

Institutionele instroom compenseert momenteel de afnemende handelsvolumes bij retailbeleggers, waardoor belangrijke steunlijnen standhouden. Dit geeft vertrouwen aan de markt en kan de katalysator zijn voor een nieuwe bull run.

Massa-adoptie van Ethereum of pure FOMO?

De vraag blijft of deze enorme aankopen vooral wijzen op echte massa-adoptie of eerder op FOMO (fear of missing out) bij grote investeerders. Aan de ene kant versterken ETF goedkeuringen en de groei van layer 2 oplossingen de rol van Ethereum als infrastructuur van de cryptomarkt. Aan de andere kant kunnen zulke plotselinge koopgolven leiden tot een oververhitte markt, waardoor de kans op een korte correctie toeneemt.

Wat we wél zeker weten: wanneer instellingen honderden miljoenen dollars in een asset steken, doen ze dat doorgaans met een lange termijn strategie. Dat maakt de kans groot dat Ethereum zich blijft positioneren als het voorkeursnetwerk voor de komende cyclus.

Vooruitblik: een nieuw ETH altseason in 2025?

Als de Ethereum koers de $4000 grens weet vast te houden, kan dit de start zijn van een bredere rally van altcoins. Vaak volgt een altseason nadat Ethereum zijn dominantie vergroot ten opzichte van Bitcoin. Met de huidige kapitaalstroom richting ETH en de toenemende adoptie van het netwerk lijkt het niet ondenkbaar dat 2025 een jaar wordt waarin altcoins de show stelen.

Voor beleggers betekent dit dat het moment om te accumuleren mogelijk nu is, maar met oog voor risico. Een te vroege instap tijdens extreme FOMO kan tot pijnlijke correcties leiden.

Best Wallet: voor wie kijkt naar opkomende altcoins

Voor wie minder last heeft van de Ethereum FOMO en rustig rondkijkt naar andere altcoins, doet er goed aan om ook Best Wallet te overwegen. Deze snelgroeiende aanbieder van hot wallets wist in korte tijd een grote community aan zich te binden. Het project verbetert de gebruikerservaring door houders exclusieve voordelen te bieden. Denk bijvoorbeeld aan lagere transactiekosten, vroege toegang tot nieuwe presales en extra rendement bij staking.

De presale van deze nieuwe cryptomunt verloopt bijzonder sterk: er is inmiddels bijna $16 miljoen opgehaald. De token is nu tijdens de presale te koop voor $0,025635, met staking beloningen die kunnen oplopen tot een APY van 90%. Ontdek de voordelen van Best Wallet.