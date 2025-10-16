Het laatste Ripple nieuws draait om een gigantische transactie van $63 miljoen aan XRP op Binance. Veel retail investeerders schrokken van deze actie, terwijl grote spelers juist een kans zagen. Terwijl de Ripple koers een daling laat zien, kopen slimme investeerders juist in. Dit is een klassiek voorbeeld van smart money accumulatie tijdens paniekverkopen.

XRP whales zorgen voor onrust rond Ripple koers

Rond het $2 gebied vond alle actie plaats. Hier was de grote verkoop van de XRP whales en kochten slimme investeerders weer direct in. Historisch gezien reageren crypto whales vaak in deze zones om liquiditeit te creëren. Terwijl kleine investeerders juist verkopen uit angst, kopen grote partijen goedkoop in.

On-chain data laat zien dat XRP precies stuiterde op de oplopende trendlijn. Dit is een teken dat dit niveau technisch belangrijk is. Het handelsvolume schoot flink omhoog, wat erop wees dat er flink werd geaccumuleerd. Binnen 24 uur steeg de Ripple koers weer richting $2,50 ondanks de schokreactie. Inmiddels is de XRP koers iets afgezakt, en beweegt deze op het moment van schrijven rond de $2,40.

Volgens analisten is dit klassiek gedrag van smart money. Zij profiteren van tijdelijke paniekverkopen en kunnen zo hun posities uitbreiden.

De RSI krabbelde hierna ook weer op, terwijl de koers dicht bij de 200-daagse EMA blijft. Dit wordt vaak gezien als startpunt voor een nieuwe opwaartse trend.

De Ripple koersverwachting lijkt redelijk stabiel te zijn na een korte dip. Voor nu wordt het gebied rond $2,70 scherp in de gaten gehouden. Een uitbraak hierboven kan de weg vrijmaken richting $3 en zelfs $3,50. Mocht de XRP koers in staat zijn om hier doorheen te breken, ligt de weg zelfs open richting $5. De vraag: ‘kan Ripple 10 dollar worden” is dan ineens een stuk realistischer.

Retail FUD vs. smart money

De psychologie achter deze beweging is duidelijk en niet heel ongewoon. Retail investeerders laten zich sneller leiden door emoties, terwijl professionele investeerders focussen op structuur en liquiditeit. Grote dumps zoals gedaan door deze XRP Whales, worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. In werkelijkheid worden de assets van zwakke naar sterke handen verschoven. De angst om verdere verliezen te lijden (FUD) zorgt ervoor dat kleine investeerders verkopen. Ondertussen bouwen grote spelers hun positie uit met oog op een volgende koersstijging.

Wat gaat Ripple doen?

Ondanks de volatiliteit in de afgelopen weken, lijkt de Ripple koers zich weer in rustig vaarwater te begeven. Ripple breidt ondertussen het ecosysteem uit met onder andere nieuwe samenwerkingen. Ook de gunstigere regelgeving en het groeiende vertrouwen geven XRP een vaste waarde binnen internationale betalingen.

Daarnaast blijft het sentiment rond de Ripple koers zeer positief. On-chain data laat zien dat grote whales hun holdings blijven vergroten. Deze accumulatie wordt vaak gezien als eerste stap richting een grote trendbeweging.

WOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAHHHH!!!#XRP inflows just hit RECORD $219M last week!!!!

Whales & institutions loading up HARD ahead of Oct 18 ETF decisions! pic.twitter.com/fiMRgQLDrD — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) October 13, 2025

Nieuwe kansen buiten gevestigde tokens

Terwijl veel investeerders kijken naar gevestigde tokens als Ripple en speculeren over ‘Wat gaat Ripple doen’, kijken tegelijkertijd ook veel investeerders naar nieuwe cryptomunten. Nieuwe crypto presales zijn vaak erg interessant, omdat ze een enorme groeikans bieden. Vooral tijdens een crypto bull run kunnen deze tokens verrassend hard stijgen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een van de crypto presales die scherp in de gaten wordt gehouden. Dit komt met name doordat dit project zijn naam koppelt aan Bitcoin. Maar dat is niet alles; het presenteert zichzelf als technische aanvulling op het netwerk van Bitcoin.

$HYPER is breaking down barriers left and right. Bitcoin + The fastest L2 = Unstoppable 🔥⚡️ pic.twitter.com/Q4WmPaESHc — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 14, 2025

Op de eigen Layer 2 oplossingen brengt het de veiligheid van Bitcoin met de snelheid van Solana samen. Ontwikkelaars kunnen hier eenvoudig en snel hun producten lanceren. Wanneer het tijd is om alles vast te leggen, wordt het teruggestuurd naar Bitcoin waar het kan profiteren van de veiligheid.

Bitcoin Hyper is een duurzame cryptomunt dankzij het proof-of-stake systeem. Tijdens de presale kan de $HYPER token worden gekocht tegen de laagst mogelijke prijs, dit verhoogt de kans op een enorm rendement na lancering.