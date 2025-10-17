Ripple heeft opnieuw een strategische zet gedaan die de kaarten in de wereld van internationale betalingen kan herverdelen. Met de overname van GTreasury betreedt het bedrijf een markt die voorheen bijna niet aan te raken was: corporate treasury betalingen. Deze markt vertegenwoordigt een totaalvolume van meer dan 100 biljoen dollar, waarin efficiëntie en snelheid van levensbelang zijn. Nu lijkt XRP precies daar zijn plaats te gaan opeisen. De belangrijkste vraag in dit Ripple nieuws: wat gaat Ripple doen nu het deze belangrijke stap met GTreasury heeft gezet?

GTreasury is geen onbekende naam in de financiële wereld. Het bedrijf biedt software waarmee grote multinationals hun betalingen, kasstromen en liquiditeit beheren. De kracht van deze software zit in de koppelingen met bestaande infrastructuren zoals Swift, banken en internationale betalingsnetwerken. Het platform is volledig ISO20022 compatibel. Dit is de standaard waar Ripple al jaren aan werkt en waarmee het zijn netwerk met banken en instellingen wereldwijd kan integreren.

XRP krijgt toegang tot miljarden

Door GTreasury toe te voegen aan zijn portfolio, krijgt Ripple directe toegang tot de systemen waar miljarden aan bedrijfsvermogen dagelijks doorheen stromen. Het verkrijgt de toegang zonder dat CFO’s of financiële teams van grote bedrijven hun bestaande werkwijzen hoeven aan te passen. Voor hen blijft de software hetzelfde, maar onder de motorkap worden oude, trage betaalrails vervangen door RippleNet en, indirect, door XRP.

🚨BREAKING: CEO of @Ripple – Brad Garlinghouse says: “Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market.” #XRP pic.twitter.com/ESO9WSbAIY — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) October 16, 2025

Volgens experts ligt hier de ware kracht van de deal. Er hoeft niets verkocht te worden aan de klant en XRP wordt niet gepromoot als een van de beste altcoins, maar integreert stilletjes als een versneller in het systeem. Het is de infrastructuur zelf die verandert, niet de interface. Dat betekent dat adoptie schaalbaar en bijna ongemerkt kan verlopen, precies wat je wilt als je een bestaande markt wilt disrupten zonder weerstand te creëren.

De stap naar de wereld van corporate treasury is niet zomaar een uitbreiding. Het is een strategische aanval op het hart van Swift. Jarenlang is Swift de standaard geweest voor internationale bedrijfsbetalingen. Maar het netwerk is traag en kent hoge transactiekosten. Ripple biedt met zijn blockchain technologie een alternatief dat sneller, transparanter en goedkoper is, en dankzij de overname van GTreasury komt die technologie ineens beschikbaar voor duizenden bedrijven wereldwijd.

Bovendien opent de deal ook de deur naar slimme toepassingen zoals tokenized deposits, stablecoins, een XRP ETF en geautomatiseerd liquiditeitsbeheer. In combinatie met Hidden Road, een platform voor repo-transacties (kortlopende leningen tussen financiële instellingen), kan Ripple bedrijven straks niet alleen sneller laten betalen, maar ook hun slapende kapitaal efficiënter inzetten. Denk aan directe toegang tot rendement en realtime risicobeheer, alles via één geïntegreerde infrastructuur.

Ripple neemt de markt beetje bij beetje over

Dat Ripple zich op dit moment inkoopt in dit marktsegment is geen toeval. De wereldwijde implementatie van ISO20022 is in volle gang, waarbij steeds meer banken overstappen op deze standaard. Ripple zat al in de voorhoede dankzij eerdere samenwerkingen met Standard Custody & Trust en diverse centrale banken. Met GTreasury in handen kan het nu ook in de private sector domineren, zonder dat het strijd hoeft te leveren met bestaande systemen.

💥BREAKING:#XRP LIQUIDITY MAP SHOWS A MASSIVE CLUSTER ABOVE $3.6. AFTER THE SHAKEOUT… COMES THE BREAKOUT. pic.twitter.com/B1CSGbPhuA — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 17, 2025

De impact op de XRP koers verwachting blijft interessant, maar dat zegt niet alles. Zoals vaker bij institutionele integraties speelt het grote effect zich achter de schermen af. Het zijn dit soort fundamenten waarop jaren later een XRP rally wordt gebouwd. Denk aan de opkomst van stablecoins of Ethereum’s dominantie in DeFi: het begon allemaal met infrastructuur, niet met hype.

Toch is het momentum voor de Ripple koers aan het keren. De combinatie van XRP ETF geruchten, RLUSD adoptie en macro-economische onzekerheid maakt het logisch dat beleggers opnieuw kijken naar XRP als alternatief voor traditionele assets. Dit is zeker het geval nu Ripple duidelijk maakt dat XRP geen speculatief instrument is, maar een onderdeel van een wereldwijde betalingsinfrastructuur wordt.

De cruciale factor van XRP

XRP is een van de weinige grote tokens die volledig past binnen het ISO20022 systeem. In een wereld waarin compliance steeds belangrijker wordt, geeft dat het project een unieke positie. Combineer dat met de integraties van GTreasury en je krijgt een scenario waarin XRP het standaard middel wordt binnen miljarden bedrijfsbetalingen, zonder dat iemand daar voor hoeft te kiezen.

Ripple maakt dus een sprong vooruit. Dit doet het niet door tegen de gevestigde orde in te gaan, maar door zich slim te verankeren in het systeem dat bedrijven al kennen en vertrouwen. Het heeft als doel het vervangen van verouderde netwerken zoals Swift door iets wat sneller, transparanter en efficiënter werkt. XRP hoeft daar niet bovenop te liggen, het hoeft alleen maar de brandstof te zijn onder de motorkap. Wil je toch dichter bij de traditie blijven en Bitcoin nog niet loslaten? Dan is een nieuwe innovatie op Bitcoin wellicht een optie.

