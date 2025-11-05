Het Ripple nieuws lijkt niet heel positief te zijn; de koers van de grote token daalde de afgelopen week met meer dan 14%. Ondanks deze XRP crash blijven investeerders hoopvol: zij denken dat onder meer dankzij XRP ETF instroom op korte termijn een ommekeer ingezet kan worden. Wat gaat de XRP Ripple koers doen?

XRP ETF en ETP hebben de wind mee

Sinds september 2024 hebben XRP ETP (Exchange Traded Products) meer dan $366 miljoen opgehaald , iets wat een sterke institutionele interesse weergeeft. Dit is belangrijk Ripple nieuws met het oog op de aanstaande lancering van XRP ETF producten; gedacht wordt dat deze de XRP koers omhoog kunnen drijven, aangezien zij meer (institutionele) investeerders toegang geven tot de Ripple koers.

Wat de introductie van een XRP ETF betreft is er bullish Ripple nieuws: Canary Capital, een van de partijen die een dergelijk beursproduct wil lanceren, heeft het delaying amendment verwijderd uit de S1-filing. Hierdoor is automatische registratie mogelijk indien NASDAQ de 8-a file goedkeurt. Lancering is hierdoor mogelijk op 11 november. Naast deze XRP ETF van Canary staan er nog 5 andere aanbieders klaar om hun Ripple ETF te lanceren. Opvallend is dat de grootste partij op het gebied van crypto ETFs, BlackRock, zich voorlopig afzijdig houdt.

Sometime in next two weeks, I expect launch of first spot xrp ETFs… SEC had open litigation against Ripple for past five years, up until three months ago. IMO, launch of spot xrp ETFs represents final nail in coffin of previous anti-crypto regulators. Have come a *LONG* way. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 3, 2025

Volgens crypto analist Nate Gerarci zou de lancering van spot XRP ETFs (naast de reeds bestaande Rex-Osprey XRP ETF) een mijlpaal in het Ripple nieuws zijn: tot 3 maanden geleden voerde uitgever Ripple Labs immers een felle juridische strijd met beurswaakhond SEC. Voor regelgevende instanties die tegen crypto zijn is de introductie van deze producten volgens Gerarci ‘de laatste nagel aan de doodskist’.

Komt de XRP koers er weer bovenop met dit Ripple nieuws?

Voor de Ripple koers zou de snelle introductie van XRP ETF producten in november uitstekend nieuws zijn. De token kan immers wel een opkikker gebruiken, nadat in de afgelopen week iets meer dan 14% werd ingeleverd. De token presteerde daarmee weliswaar beter dan concurrenten als Ethereum en Solana, maar minder goed dan de Bitcoin koers (die overigens ook 10% inleverde).

De lancering van ETF producten rondom Bitcoin heeft de koers van deze token flink verstevigd: zo is de IBIT crypto ETF van BlackRock goed voor $61 miljard aan inflows. Sommige analisten verwachten dat een XRP ETF een verhoudingsgewijs vergelijkbare inflow kan kennen. De Ripple koers kan zodoende mogelijk met tientallen procenten stijgen.

Een van de drijvende krachten achter deze verwachting is het feit dat partijen zoals pensioenfondsen en ‘hedge funds’, die nu nog geen toegang hebben tot de Ripple koers, dankzij de komst van XRP ETF prodcuten wel kunnen investeren. Dit bracht de Bitcoin koers naar een all-time high ($126.000) en zou dus vergelijkbare effecten met de XRP koers kunnen hebben.

Ripple nieuws verwacht op Swell Conference

De Ripple Swell Conference is vandaag op de tweede dag aanbeland. Gezien de XRP Crash werd deze crypto conferentie niet met champagne afgetrapt, maar verwacht wordt wel dat er tijdens de verschillende bijeenkomsten tussen economen, Ripple programmeurs, grote investeerders, beleidsmakers, bankiers en KOLs het nodige Ripple nieuws naar buiten zal komen. Onder meer vanuit het Witte Huis en Wall Street zullen enkele invloedrijke sprekers te horen zijn.

In het verleden heeft de Ripple Swell Conference al voor het nodige bullish Ripple nieuws gezorgd. Zo werden in 2023 Afrikaanse partnerschappen aangekondigd, en kwam in 2024 het Ripple nieuws naar buiten dat stablecoin RLUSD gelanceerd zou gaan worden.

Ook dit keer kan de Ripple Swell Conference, ondanks de huidige XRP crash, als een extra katalysator dienen voor de Ripple koers.

Bitcoin Hyper: een gevaar voor de Ripple koers?

Slecht Ripple nieuws is er echter ook: de crypto presale van Bitcoin Hyper ($HYPER) heeft inmiddels de $26 miljoen gehaald. XRP investeerders bekijken deze nieuwe cryptomunt met argusogen, aangezien het bijbehorende platform de utiliteit van de Bitcoin blockchain kan vergroten, en institutionele investeerders kan wegtrekken bij de Ripple koers.

Bitcoin Hyper bouwt namelijk aan een op snelheid en schaalbaarheid gerichte Layer2 voor Bitcoin. Deze verbindt het BTC netwerk via een digitale brug met de Solana chain, waardoor Bitcoin onder Solana voorwaarden (65.000 transacties per seconde en veel lagere gas fees) gebruikt kan worden. Dit maakt investeren in de Bitcoin koers potentieel een stuk interessanter voor traders die daadwerkelijk actief willen zijn in de Web3 wereld.

De razendsnel verlopende presale van Bitcoin Hyper geeft aan dat zowel retailers als institutionele investeerders vertrouwen hebben in de nieuwe crypto. Volgens sommige analisten kan de token dankzij de hoge mate van utility al kort na de lancering uitgroeien tot een top 50 altcoin.

Wie nog tijdens de presale toe wil slaan bij Bitcoin Hyper moet er wel snel bij zijn, want dankzij het oplopende prijsschema wordt de token duurder naarmate meer tijd verstrijkt. De potentie op hogere returns dan de XRP koers zal veel traders trekken.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale