De Ripple koers is over de afgelopen week de best presterende crypto geweest binnen de top 10 van de cryptomarkt. Nu het fundament van dit platform zich blijft ontwikkelen ontstaat er ook steeds meer speculaties over grote stijgingen. Kan de Ripple koers richting de $10 gaan?

Ripple koers stijgt meer dan 41%

De Ripple koers is ten opzichte van vorige week met 29,1% gestegen. Hiermee brengt het zijn winst ten opzichte van vorige maand naar een indrukwekkende 41,26%. Deze stijging bracht de koers ook snel voorbij de belangrijke $3 grens. Ripple is nu $3,15 waard.

Deze ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat Ripple behoort tot de top 3 crypto. Ripple heeft namelijk de derde plek van Tether overgenomen met een market cap van $186,62 miljard. Hiermee is het in korte tijd ver uitgelopen op Tether die op dit moment ‘slechts’ een market cap heeft van $160 miljard.

Deze winsten vinden plaats in een periode waar de bredere cryptomarkt het als geheel erg goed doet. Maar geen andere crypto is voorlopig in staat om de prestaties van de Ripple koers bij te houden. Het project dat het dichtst in de buurt komt is Ethereum. Dit project wist over de afgelopen maand met 33,5% te stijgen.

De reden dat Ripple het relatief beter doet een aantal van de grootste crypto’s is met name te danken aan een aantal belangrijke fundamentele ontwikkelingen.

Ripple stijgt door einde Ripple vs SEC rechtszaak en nieuwe samenwerkingen

De belangrijkste ontwikkeling binnen het fundament van de Ripple koers is het aankomende einde in de Ripple versus SEC rechtszaak. Deze rechtszaak is al gaande sinds 2020 en legt sindsdien ook de nodige druk op de Ripple koers. Het aankomende einde moet nu eindelijk regelgevende duidelijkheid brengen, wat de Ripple koers een stuk legitiemer kan maken en kan zorgen voor een instroom van kapitaal.

Deze positieve ontwikkeling in de rechtszaak met de SEC gaat nu ook samen met positieve ontwikkelingen op het gebied van nieuwe samenwerkingen. Ripple gaf onlangs bijvoorbeeld aan dat het de samenwerking is aangegaan met Dubai Land Department. Via het bedrijf Ctrl Alt zal bepaalde data van Dubai worden opgeslagen op de XRP Ledger.

Een belangrijke ontwikkeling voor het Ripple project. Het is nogmaals een bevestiging dat het systeem van Ripple steeds serieuzer wordt genomen door grote partijen. Een ontwikkeling die uiteraard een rooskleurige toekomst schetst.

Het feit dat Ripple nu al in staat is geweest om dit soort stijgingen te noteren voordat de Ripple vs SEC rechtszaak daadwerkelijk is afgerond en de samenwerkingen van start zijn gegaan, geeft aan hoeveel potentieel er nog mogelijk is.

Dit potentieel wordt door meerdere crypto experts geuit.

Crypto experts spreken over stijgingen richting de $10

De crypto expert Steph is Crypto schetste onlangs een duidelijk beeld van het toekomstpotentieel van de Ripple koers. Op de grafiek die hij deelde op X is namelijk duidelijk te zien dat Ripple buiten een bullish vlagpatroon gebroken lijkt te zijn.

#XRP bull flags.. We all know what comes next! pic.twitter.com/whZnm5nxbo — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) July 16, 2025

De uitbraak tot boven dit patroon kan volgens crypto experts, zoals ‘Steph is Crypto’, duiden op een aanzienlijke rally. Een rally die in dit geval zomaar kan leiden tot een stijging richting de $10. Of Ripple daadwerkelijk richting de $10 kan stijgen is natuurlijk nog maar de vraag. Maar het lijkt over de aankomende weken in ieder geval een van de beste crypto’s om te kopen.

Om Ripple te kopen zul je echter moet beschikken over de juiste crypto wallet en de juiste exchange om dit op een goedkope en veilige manier te doen. Met Best Wallet is er nu een cryptoproject op de markt dat je in al deze behoeftes voorziet.

Best Wallet ($BEST) – toekomst van de crypto wallet industrie

Best wallet kan gezien worden als de toekomst van de crypto wallet industrie. Dit project heeft dan ook als doel om voor het einde van 2026 maar liefst 40% van de crypto wallet markt in handen te hebben. Dit project wil dit realiseren door meer aan te bieden dan alleen een simpele crypto wallet. Best Wallet is namelijk verantwoordelijk voor een allesomvattend ecosysteem die gebruikers voorziet van alle functies die nodig zijn om te navigeren door de wereld van cryptocurrencies. Hierbij kan gedacht worden aan een eigen crypto exchange, unieke marktinzichten en uiteraard een veilige crypto wallet.

De crypto wallet van Best Wallet is voorzien van Fireblocks MPC-CMP technologie. Hiermee behoort het tot de veiligste wallet die op dit moment beschikbaar is. Nu de cryptomarkt nog altijd groeit in omvang en de vraag naar veilige crypto wallets groter is dan ooit, lijkt Best Wallet ook optimaal te kunnen profiteren van deze stijgende markt.

Best Wallet wordt aangedreven door de native $BEST token. Een token die zich op dit moment in zijn presale fase bevindt. Deze token brengt de nodige voordelen met zich mee. Zo zullen token houders in aanmerking komen voor reduceerde transactietarieven, hoge staking beloningen, vroege toegang tot nieuwe projecten en zeggenschap binnen het bestuur.

De presale van Best Wallet wist al snel meer dan $13,9 miljoen aan investeringen op te halen. Hiermee is het bezig aan een van de beste presales van 2025. Omdat de prijs van $BEST tokens in elke fase stijgt, zullen geïnteresseerde investeerders nu snel moeten handelen om te profiteren van de huidige prijs van $0,025345 per stuk.

