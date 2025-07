Afgelopen maandag bereikte de XRP koers een nieuwe mijlpaal. Het steeg naar het hoogste niveau in vier maanden, met een piek op $2,98. Crypto analisten doen nu een XRP koers voorspelling waarbij ze een doorbraak naar $3,40 verwachten.

Is een doorbraak van de Ripple koers naar $3,40 echt mogelijk of is deze XRP koers voorspelling toch te hoog gegrepen?

Derde grootste crypto door stijging Ripple koers

Na de high van $2,98 van afgelopen maandag is de Ripple koers iets gezakt. Vervolgens steeg het opnieuw, waardoor het momenteel op $2,9562 staat. De high volgde op een doorbraak door het belangrijke weerstandsniveau op $2,84 en markeerde de zevende opeenvolgende sessie van groei voor XRP.

De recente stijging ging gelijk op met een grote toename in handelsvolume tot wel 9,44 miljard. Het lijkt er dus op dat institutionele investeerders, en niet enkel retail handelaren, de rally aanstuurden.

De marktkapitalisatie van XRP steeg afgelopen week met $30 miljard. Hierdoor is het opnieuw de derde grootste cryptocurrency wereldwijd geworden.

Waarom stijgt de XRP koers?

De XRP koers stijgt zo sterk doordat het de belangrijke weerstand op $2,84 doorbrak, waarmee een einde kwam aan een dalende driehoekspatroon dat XRP maandenlang gevangen hield. Zo’n technische doorbraak wijst vaak op een trendommekeer, waardoor traders anticiperen op een vervolg van de opwaartse beweging. Die verwachting wordt nu kracht bijgezet door een combinatie van sterke fundamentele ontwikkelingen en gunstige marktomstandigheden.

Zo heeft Grayscale XRP voor het eerst in jaren toegevoegd aan zijn Digital Large Cap Fund, wat institutioneel vertrouwen in de token bevestigt. Daarnaast liggen er tien XRP spot ETF aanvragen bij Amerikaanse toezichthouders, met beslissingen die al vanaf oktober worden verwacht.

Ook Ripple zelf speelt hierin een rol door een banklicentie aan te vragen in de VS. Tegelijkertijd blijft het algemene sentiment in de cryptomarkt positief door de nieuwe Bitcoin all time high boven $120.000.

Al deze factoren samen zorgen voor een krachtige combinatie die XRP boven zijn weerstand tilt en de weg vrijmaakt voor verdere stijgingen.

XRP koers voorspelling: doorbraak naar $3,40 volgens crypto analisten?

Voor wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen en vooral of Ripple daarbij hoort, heeft menig crypto analist een duidelijk antwoord.

Als het gaat om Ripple zien crypto analisten ruimte voor verdere stijging richting het vorige all-time high van $3,40, dat slechts 15% boven het huidige niveau ligt. Zij wijzen erop dat XRP boven de $2,91 is gebleven tijdens de sloturen, waarmee een gezonde consolidatie na de snelle stijging wordt bevestigd. Nu de volgende te doorbreken zone van $2,94 – $2,95 is doorbroken, ligt de weg open richting $3,10 en mogelijk $3,40.

De $2,91 – $2,92 zone fungeert nu als directe steun, waarbij een doorbraak naar beneden mogelijk een hertest van de $2,84 breakout zou kunnen veroorzaken. Toch blijft de algehele structuur bullish, met hogere bodems en een stabiel hoog volume dat de opwaartse beweging ondersteunt.

De bekende crypto analist Pentoshi noemde de XRP grafiek op X “disgustingly good.” Hij verwacht dat de token mogelijk een nieuwe fase van waardeontdekking ingaat binnen de komende twee weken.

$XRP this is prob going to do price discovery in the next 2 weeks as well imo https://t.co/ugpq4THnHX pic.twitter.com/qATN0y4wrE — 🐧 Pentoshi (@Pentosh1) July 11, 2025

Een andere analist, Alex Cobb, voorspelt zelfs een stijging tot $4,35 voor het einde van juli. Dat zou een stijging van maar liefst 47% vanaf het huidige niveau en een nieuwe all time high betekenen.

Guys XRP is about to fycking EXPLODE pic.twitter.com/GfI5oMp8SO — Cobb (@Cobb_XRPL) July 14, 2025

Crypto analist: XRP koers voorspelling voor 2025 en 2030

Op de lange termijn variëren de XRP koers voorspellingen aanzienlijk. Conservatieve schattingen van crypto analisten plaatsen XRP tussen $3,77 en $8,40 tegen 2030.

Optimistischere modellen zetten eerder in op Ripple koersen tot boven de $90, afhankelijk van de adoptiegraad, regulatoire duidelijkheid en macro-economische omstandigheden.

Voor 2025 zijn er scenario’s waarbij XRP, mits het momentum aanhoudt en institutionele adoptie verder uitbreidt, de $8 kan bereiken.

XRP koers: is een stijging naar $3,40 realistisch?

Met de huidige doorbraak boven $2,84, het sterke handelsvolume en de institutionele instroom, is een stijging naar $3,40 op korte termijn een realistisch scenario. XRP moet er dan wel in slagen om boven de huidige steunniveaus te blijven.

De combinatie van technische kracht en fundamentele ontwikkelingen, zoals de Grayscale opname en ETF aanvragen, versterken het potentieel voor hogere waardes.

TOKEN6900: de enige eerlijke asset in een markt van hallucinaties

Voor wie zich afvraagt welke crypto te kopen, komt er een wel hele bijzondere nieuwe optie op de markt.

Terwijl XRP nieuwe hoogtes opzoekt en beleggers dromen van targets zoals $3,40 en hoger, is er één asset die je met beide voeten op de grond houdt: TOKEN6900. Deze token belooft je helemaal niets. Geen utility, geen AI, geen vage beloften over een revolutie in de financiële sector.

Waar de markt vol illusies en beloften hangt, is TOKEN6900 radicaal eerlijk. Het is een hallucinatie die je niet kan teleurstellen, omdat het niets biedt. Overheden printen geld, markten leven op lucht, maar TOKEN6900 houdt zijn voorraad strak op 930.993.091 tokens, waarvan 80% tijdens de presale beschikbaar is. Er is geen roadmap, geen belofte van ‘to the moon’, enkel een spiegel voor het circus waaruit je komt.

TOKEN6900 is geen investering, het is een lobotomie voor je portemonnee en spirituele doping voor je innerlijke cynicus. Je koopt geen token, je koopt een kortstondig, vurig geloof in iets wat eerder stompzinnig is dan fiat. Het print geen winst, het print alleen vibes. Zwem in de wateren van TOKEN6900, het eerste Non-Corrupt Token (NCT) dat je eraan herinnert dat alles een illusie is, behalve de keuze om erom te lachen terwijl je erin participeert.

Nu naar de TOKEN6900 presale