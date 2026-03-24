Ripple nieuws: Mastercard opent deuren voor XRP

Mastercard lanceerde op 11 maart 2026 het Crypto Partner Program met meer dan 85 bedrijven, waaronder Ripple. Het programma richt zich op grensoverschrijdende betalingen, zakelijke uitbetalingen en afwikkeling via het betalingsnetwerk dat jaarlijks $9 biljoen verwerkt in meer dan 200 landen.

Ripple speelt een rol bij de afwikkeling van internationale betalingen. Daarnaast test Mastercard samen met Ripple, Gemini en WebBank de afwikkeling van creditcardtransacties via de Ripple stablecoin RLUSD op de XRP Ledger. RLUSD heeft inmiddels een marktkapitalisatie van ruim $1,6 miljard.

Fueling the future of the digital payment world 🌐 — Mastercard (@Mastercard) March 11, 2026

Dit Ripple nieuws past in een breder patroon: meer dan 300 banken en financiële instellingen gebruiken al het XRP netwerk voor betalingen.

SEC classificeert XRP als digitale grondstof

Op 17 maart 2026 classificeerden de SEC en CFTC gezamenlijk XRP als digitale grondstof, samen met onder andere Bitcoin en Ethereum. Dit is een belangrijke stap voor de XRP ETF markt. De classificatie neemt juridische drempels weg die banken en vermogensbeheerders tegenhielden.

Er lopen op dit moment meerdere spot XRP ETF aanvragen bij de SEC, met een uiterste deadline op 27 maart 2026. Bloomberg analisten schatten de kans op goedkeuring boven de 90%. De bestaande XRP ETF’s trokken al $1,44 miljard aan instroom. Bij goedkeuring kan daar volgens schattingen $8 miljard aan institutioneel geld bijkomen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat gaat Ripple doen: koersdoel en technische analyse

De XRP koers staat op 24 maart 2026 rond $1,44. Dat is circa 40% onder de piek van $2,42 in januari 2026. Toch zijn er signalen dat Ripple stijgt richting hogere niveaus:

De steunzone tussen $1,39 en $1,42 houdt al weken stand

Standard Chartered hanteert een koersdoel van $2,80 zonder nieuwe wetgeving en $8,00 als de CLARITY Act doorgaat

De Mastercard samenwerking en SEC classificatie versterken de basis voor institutionele adoptie

Op basis van de huidige steunniveaus, groeiende instroom via ETF's en de meer dan 300 bankpartnerschappen is een terugkeer naar $2,00 tot $2,80 eind 2026 realistisch. Een goedkeuring van de CLARITY Act zou het pad openen naar aanzienlijk hogere niveaus.

Wat kan de XRP koers verwachten na deze ontwikkelingen?

De combinatie van de Mastercard deal, de SEC classificatie en de naderende ETF deadline maakt maart 2026 een keerpunt voor Ripple. De komende weken zijn bepalend. Een goedkeuring op 27 maart kan de institutionele instroom versnellen. Tegelijkertijd moet de CLARITY Act nog door de Senaat om de grondstofstatus permanent te maken.

Voor een complete XRP verwachting is het verstandig om zowel de wetgevende ontwikkelingen als de technische niveaus te blijven volgen. De risico’s blijven aanwezig, maar de fundamenten onder XRP zijn sterker dan ooit.