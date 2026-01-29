De XRP koers voelt opnieuw zwaar aan na een poging die nergens heen ging. Rond $1,95 liep de beweging vast en dat haalde meteen de vaart uit de markt. Waar eerst nog werd gerekend op een doorbraak, ligt de focus nu vooral op wat er onder de huidige koers gebeurt.

De recente beweging laat zien dat kopers moeite hebben om het tempo vast te houden. Dat zorgt voor onzekerheid op de korte termijn, zeker nu meerdere technische signalen tegelijk aan het draaien zijn.

XRP nieuws na afwijzing rond $1,95

In het laatste XRP nieuws staat één moment centraal: de poging om door $1,95 te breken die opnieuw strandde. Dat niveau bleek weer een te zware opgave. Zodra duidelijk werd dat de uitbraak niet lukte, nam de verkoopdruk snel toe en zakte de koers terug onder $1,90.

Technisch gezien werd hiermee ook een oplopende trendlijn doorbroken. Voor veel actieve traders is dat een eerste teken dat het momentum verschuift van bullish naar neutraal tot bearish.

Het Ripple nieuws biedt op dit moment weinig steun voor de koers. Er zijn geen grote aankondigingen die het sentiment kunnen keren. Tegelijk blijft de cryptomarkt als geheel voorzichtig door macro economische onzekerheid.

Whale data van Santiment laat zien dat grote adressen hun posities niet uitbreiden. Ook op beurzen neemt het aanbod licht toe, wat vaak wijst op verhoogde verkoopbereidheid.

Wat gaat Ripple doen bij verlies van huidige steun

De vraag wat Ripple gaat doen wordt steeds relevanter nu de koers dicht bij een cruciale zone staat. De steun rond $1,86 geldt als laatste verdedigingslinie op korte termijn. Zolang dit niveau standhoudt, blijft een herstel mogelijk.

Bij een duidelijke doorbraak onder $1,86 verandert het beeld snel. In dat scenario kijken analisten naar $1,80 en zelfs $1,70 als volgende gebieden waar kopers opnieuw kunnen verschijnen.

Dreigt een XRP crash op korte termijn

Van een volledige XRP crash is nog geen sprake, maar het risico op een verdere correctie neemt toe. De RSI staat onder de neutrale zone en de MACD beweegt dieper in bearish gebied. Dat wijst op afnemende koopkracht.

Ook het handelsvolume blijft laag. Zonder duidelijke toename in activiteit is het lastig om een stevige draai te verwachten in de XRP verwachting.

Waarom stijgt Ripple niet ondanks eerdere kracht

Crypto betalingen worden steeds normaler. Juist daarom vragen veel beleggers zich af waarom Ripple nu achterblijft, terwijl de koers in eerdere maanden nog duidelijk kracht liet zien.

Dat heeft minder te maken met het project zelf, en vooral meer met een markt die even op adem komt door technische vermoeidheid en het uitblijven van nieuw, overtuigend nieuws.

Na de rally richting $2,10 is winstneming logisch. Zonder nieuwe grote ontwikkelingen of positief macro signaal blijven kopers afwachtend. Dat houdt de koers gevangen in een smalle en kwetsbare zone.

$XRP is loading… Trendline resistance is being tested as we speak. => Bull case: Breakout to $2.10 => Bear case: Correction to $1.80 support The chart is screaming "volatility incoming." Don't get caught on the wrong side of the wick. pic.twitter.com/aT6qxQQBx1 — Whale Factor (@WhaleFactor) January 27, 2026

Wil XRP weer wat lucht krijgen, dan moet de koers eerst duidelijk boven $1,93 terechtkomen en daar ook blijven. Vanaf dat punt komt $1,95 opnieuw in beeld als echte test. Pas als dat niveau overtuigend wordt doorbroken, draait het korte termijn plaatje weer naar de positieve kant.

Tot die tijd blijft het belangrijk om voorzichtig te zijn in de markt. De markt lijkt te wachten op duidelijkheid, zowel technisch als fundamenteel. Op momenten als dit kijken beleggers naar nieuwe cryptomunten die niet kwetsbaar zijn door economische ontwikkelingen.

Traders kijken nu naar infrastructuurprojecten

Traders kijken op dit moment naar nieuwe infrastructuurprojecten zoals Bitcoin Hyper. Dit type project speelt in op schaalbaarheid en snelheid binnen het Bitcoin ecosysteem.

In fases waarin grote coins consolideren, verschuift aandacht vaak richting innovatieve lagen en ecosystemen. Dat verklaart deels waarom kapitaal tijdelijk wegblijft bij XRP.

Bitcoin Hyper richt zich op praktische toepassingen zoals snelle betalingen en dApps. Voor traders die rendement willen behalen in presale projecten, kan dat een mogelijkheid bieden tijdens rustige marktfases.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale