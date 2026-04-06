Crypto analist ontdekt falling wedge in XRP koers

De XRP koers zit al negen maanden gevangen in een dalend patroon. Crypto analist Egrag Crypto identificeerde op 3 april een zogenoemde falling wedge op de chart. Dit is een patroon waarbij de koers zich beweegt tussen twee dalende lijnen die naar elkaar toe komen. Zo’n patroon wordt gezien als een mogelijke aanloop naar een sterke stijging.

#XRP – The RED Chart 🔴: It’s red… but it’s offering one of the best buying opportunities and upside potential for #XRP. 👉 Closing above $1.80 = invalidation of the falling wedge

👉Cross of the 2 red lines is coming = Bearish Otherwise:

▫️Bottom target: crystal clear →… pic.twitter.com/TcXESiXvzK — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 3, 2026

XRP noteert momenteel rond $1,30 en heeft zes maanden op rij verlies geboekt. Dat is de langste verliesserie sinds 2014. De coin bereikte in juli 2025 nog een piek van $3,60, maar is sindsdien fors gedaald. Wie benieuwd is welke crypto kopen, doet er goed aan dit soort patronen te bestuderen.

XRP koers verwachting: eerst dalen, dan stijgen?

Volgens de analyse van Egrag zou de XRP koers eerst kunnen stijgen richting $1,80. Op dat niveau ligt de bovenste weerstandslijn, die eerder al een herstelpoging in januari 2026 afwees toen de koers $2,41 bereikte.

Na een afwijzing bij $1,80 verwacht de analist een daling naar ongeveer $0,83. Dat punt is waar de onderkant van de wedge samenkomt met een langetermijn steunlijn die Egrag de “Atlas Line” noemt. Vanuit dat niveau zou XRP vervolgens:

Terugveren boven $1,00

Opnieuw steun testen rond $0,91

Een grotere rally starten richting het koersdoel van $8,30

Hoeveel kan Ripple waard worden als dit scenario uitkomt? Met een koersdoel van $8,30 zou dat een stijging van meer dan 500% betekenen ten opzichte van de huidige prijs.

Wat moet de XRP belegger in de gaten houden?

Het scenario van voor de XRP koers kent twee duidelijke grenzen. Sluit de koers boven $1,80, dan is het wedge patroon doorbroken en vervalt de hele analyse. Zakt XRP onder de steunzone van $0,83 tot $0,91, dan wijst dat juist op verdere zwakte.

De huidige verliesserie van XRP is pijnlijk, maar technisch gezien zien we juist op dit soort momenten de beste instapkansen ontstaan,” aldus een Coinspeaker analist.

De XRP verwachting blijft daarmee sterk afhankelijk van hoe de koers zich gedraagt rond deze sleutelniveaus. Ripple nieuws rondom ETF instroom en institutionele interesse kan daarbij een extra duw geven. Beleggers doen er verstandig aan risico’s goed af te wegen. Geen enkel technisch patroon biedt garanties, en de cryptomarkt blijft onvoorspelbaar.