De afgelopen week stond de crypto markt op scherp nadat Ripple een opvallende zet deed. Het bedrijf kondigde de overname aan van prime broker Hidden Road, een deal met een geschatte waarde van ruim $1,25 miljard. Volgens insiders is het een van de grootste overnames in de sector van digitale beleggingen tot nu toe, en een belangrijke stap richting institutionele adoptie van de XRP Ledger.

Hidden Road is een zogeheten ‘prime brokerage’ die grote financiële instellingen toegang biedt tot digitale beleggingen, met diensten als clearing, financiering en handelsafwikkeling. Door deze infrastructuur in huis te halen, creëert Ripple een directe brug tussen zijn blockchain technologie en de wereld van traditionele investeerders.

Ripple wil niet alleen een blockchain bedrijf zijn, maar een grote speler in het financiële ecosysteem, met alle tools die banken en hedgefondsen gewend zijn.

Institutionele adoptie als drijvende kracht

De overname wordt breed gezien als een strategische stap om meer institutioneel kapitaal richting XRP te trekken. Tot nu toe lag de focus van Ripple vooral op internationale betalingen en liquiditeitsoplossingen voor banken. Maar met Hidden Road aan boord kan het bedrijf nu ook instellingen bedienen die actief willen handelen of investeren in crypto beleggingen via gereguleerde kanalen.

Ripple's acquisition of Hidden Road is 100% completed, which means the new financial system will run on Ripple by utilizing #XRP to provide liquidity. You will understand this when it’s too late for you! pic.twitter.com/p6Qf4cBeXG — سلام (@sadiahmad543) November 3, 2025

De $100 voorspelling van Jake Claver

In een recente marktupdate voorspelde Jake Claver dat XRP tegen eind 2026 een waarde van $100 zou kunnen bereiken. Die voorspelling klinkt op het eerste gehoor extreem, maar volgens Claver is ze gebaseerd op wat hij noemt de market multiplier theory.

Het idee is simpel: als er straks meer groot geld de markt in stroomt, bijvoorbeeld via een mogelijke XRP ETF, de komst van Ripple’s eigen stablecoin RLUSD, en extra handelsmogelijkheden via Hidden Road, kan dat de vraag naar XRP sterk vergroten. Meer geld in omloop betekent niet alleen een hogere prijs, maar ook meer handel en een dieper, stabieler marktvolume.

Claver schat dat er meer dan $500 miljard aan institutioneel kapitaal kan toestromen zodra die drempels wegvallen. Dat klinkt ambitieus, maar hij wijst erop dat Bitcoin in 2020 een vergelijkbaar pad volgde toen de eerste ETF geruchten begonnen.

Tussen realiteit en hype

Toch waarschuwen experts dat het belangrijk is om realistisch te blijven. De huidige XRP koers schommelt rond de $2,80, wat betekent dat een stijging naar $100 een toename van meer dan 3.000% zou vereisen. Dat zou XRP een marktkapitalisatie geven die groter is dan Apple of Microsoft, een scenario dat voorlopig moeilijk voorstelbaar is.

Dat neemt niet weg dat de fundamentals van Ripple sterker zijn dan ooit. De integratie van Hidden Road, de groei van RippleNet, en de juridische duidelijkheid na de SEC rechtszaak hebben het bedrijf in een unieke positie gebracht.

Wat echter ontbreekt, is de trigger, de daadwerkelijke institutionele instroom die hype omzet in kapitaal. Zonder die liquiditeit blijft XRP voorlopig afhankelijk van sentiment en bredere marktbewegingen.

XRP ETF en macro-economie als katalysatoren

Een belangrijke katalysator voor instroom van nieuw kapitaal in XRP is de verwachte goedkeuring van een spot XRP ETF in de VS. Volgens marktdata van Polymarket wordt de kans op een goedkeuring voor het einde van 2025 inmiddels geschat op meer dan 99%.

Daarnaast bewegen de macro-economische omstandigheden ook in XRP’s voordeel. De Federal Reserve verlaagde recent de rente naar ongeveer 4,0%, en analisten van onder andere de OECD verwachten dat de beleidsrente begin 2026 verder zal dalen richting 3,25%–3,50%.

Als de rentelift afneemt en beleggers bereid worden risicovollere activa op te zoeken, kan XRP, samen met Bitcoin en Ethereum, opnieuw in de schijnwerpers komen te staan.

Voorzichtig optimisme

Ondanks de hoge verwachtingen blijft het sentiment rond XRP verdeeld. Veel beleggers zien de overname van Hidden Road als een duidelijk teken dat Ripple zich ontwikkelt tot een volwassen financiële speler. Toch blijven sommige analisten voorzichtig.

“De vooruitgang van Ripple is onmiskenbaar,” zegt marktstrateeg Laura Shin in een recente aflevering van Unchained. “Maar de koers loopt niet altijd gelijk met het bedrijfsnieuws. XRP heeft tijd nodig om los te komen van zijn imago als achterblijver.”

Volgens recente sentiment data van Santiment blijft de sociale activiteit rond XRP wel stijgen, vooral sinds de Hidden Road deal, maar de handel is nog steeds geconcentreerd bij grote wallets, wat kan zorgen voor schommelingen op korte termijn. Het is dus niet de vraag óf Ripple een sterke fundering bouwt, maar wanneer de markt dat volledig gaat waarderen.

Nu de grootste coins hun ronden maken, verschuift de interesse van veel investeerders naar de volgende generatie infrastructuur, zoals Bitcoin Hyper, die klaarstaat om het Bitcoin ecosysteem een nieuwe dimensie te geven.

Bitcoin Hyper:

De presale van Bitcoin Hyper loopt inmiddels storm. Het project heeft al meer dan $25 miljoen opgehaald en trekt zowel particuliere investeerders als grotere wallets aan die geloven in de volgende fase van Bitcoin’s evolutie. Met de huidige token prijs rond $0,013 en de volgende prijsstap op komst, groeit de interesse met de dag.

Wat $HYPER zo interessant maakt, is de missie. Het brengt de snelheid en efficiëntie van Solana naar het Bitcoin netwerk. Door gebruik te maken van de Solana Virtual Machine (SVM) en een eigen brug naar Bitcoin, wil het team supersnelle, goedkope transacties mogelijk maken, zonder dat de veiligheid van Bitcoin verloren gaat. Daarmee positioneert $HYPER zich niet als een hype token, maar als een echte Layer-2 oplossing die iets toevoegt aan het ecosysteem.

Voor wie vroeg wil instappen, biedt de presale nog even de kans om tegen een lagere prijs mee te doen voordat de volgende fase start. Het blijft natuurlijk wel een jonge crypto met risico’s, maar de technologie, het momentum en de community maken Bitcoin Hyper tot een van de projecten die de moeite waard zijn om in de gaten te houden.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale