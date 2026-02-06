De XRP koers zit in bijzonder zwaar weer nu de $1,30 niet vastgehouden kon worden. Ondanks de crypto crash blijkt uit een sentimentsanalyse onder XRP whales dat bullish perspectieven blijven bestaan. Wat gaat Ripple doen?

XRP crash treft markt hard

XRP investeerders hebben een loodzware dag achter de rug: gisteren (donderdag) leverde de grote token liefst 7% van haar waarde in, en kon de belangrijke support van $1,40 niet worden vastgehouden. Als een baksteen zakte de XRP koers van de ene ondergrens naar de andere, tot er uiteindelijk (net na middernacht) een support werd gevonden op $1,15.

In de afgelopen week daalde de XRP koers met 26,37%. Over een hele maand gerekend ging zelfs 42% van de waarde verloren.

Waarom daalt crypto vandaag niet meer?

Wie naar de huidige dagkoersen kijkt, ziet dat er gelukkig ook nog bullish Ripple nieuws is: de token staat op het moment van schrijven namelijk 9% hoger dan 24 uur geleden. Dit kan gezien worden als een indicatie dat gisteren de (tijdelijke) bodem is bereikt. Bovendien is het vandaag Community Day.

Tegelijkertijd moeten investeerders zich door dit hoge groeipercentage geen zand in de ogen laten strooien: de algehele tendens is bearish. De enige reden dat het vandaag zo goed lijkt te gaan, is dat het gisteren zo slecht was.

Is vertrouwen van XRP whales bullish Ripple nieuws?

Uit een analyse van Santiment blijkt dat investeerders, zoals XRP whales, altijd nog een groot vertrouwen in XRP hebben. Dit in tegenstelling tot de Bitcoin koersverwachting, die evenals die van Ethereum bearish gekeerd is.

📊 Sentiment has turned extremely bearish toward Bitcoin and Ethereum following crypto's major downswing this past week. XRP is seeing a more optimistic outlook among traders. 😱 As we know, markets move opposite to the fear & greed of retail traders. There remains a strong… pic.twitter.com/1U23pQ48D6 — Santiment (@santimentfeed) February 4, 2026

De vraag is echter in hoeverre dit de XRP koers vooruit kan helpen: de token is immers ook afhankelijk van de rest van de markt.

Instappen op XRP koers bij crypto crash?

Hoewel investeerders tijdens de crypto crash vertrouwen blijven houden in de XRP koers, is het nog maar de vraag of nu instappen goede resultaten oplevert.

Als alternatief zou je kunnen investeren in een presale token. Deze is nog niet gevoelig voor dalingen, maar kan zodra de markt aantrekt wel weer flink stijgen. Met name van de meme coin Maxi Doge hebben analisten grote verwachtingen.

Tijdens de presale wist $MAXI al $4,5 miljoen op te halen. Wie ook wil investeren, moet er dus op tijd bij zijn.

