De spanning rond Ripple en zijn token XRP loopt opnieuw op. Investeringsmaatschappij Canary Capital heeft de afgelopen dagen belangrijke stappen gezet om zijn spot XRP ETF zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen. In de laatste versie van de officiële S-1 aanvraag bij de Amerikaanse toezichthouder is de beruchte “delaying amendment” verwijderd, een juridische toevoeging die normaal gesproken voorkomt dat een ETF automatisch van kracht wordt.

Met die wijziging opent Canary de deur naar een snellere goedkeuring. Zonder de vertragingstermijn kan het fonds in theorie al vanaf 13 november live gaan, mits de resterende documenten zoals de Form 8-A en de beursregistratie op tijd worden afgerond. Verschillende analisten noemen dat een realistische lanceerdatum, zeker omdat de SEC de afgelopen maanden de doorlooptijd voor crypto ETF’s heeft verkort.

In de praktijk betekent dit dat XRP dezelfde fase bereikt als Bitcoin en Ethereum eerder dit jaar. Institutionele toegankelijkheid komt via gereguleerde beleggingsproducten. Voor de XRP community, die jarenlang heeft gewacht op erkenning vanuit de traditionele financiële wereld, voelt dit als een belangrijk kantelpunt.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De markt reageerde direct op het nieuws. XRP steeg even boven de $3,20, maar stabiliseerde later weer rond $3,05, terwijl het handelsvolume verdubbelde in vergelijking met het weekgemiddelde. Toch waarschuwen handelaren voor te veel blijdschap. De ervaring met eerdere crypto ETF’s leert dat “buy the rumor, sell the news” vaak optreedt. Beleggers kopen in aanloop naar de goedkeuring, maar nemen winst zodra het fonds daadwerkelijk live gaat.

Volgens marktexpert Jake Claver is het effect op korte termijn lastig te voorspellen, maar op langere termijn kan de lancering veel betekenen. Zodra institutionele fondsen toegang krijgen tot XRP via een gereguleerd beleggingsproduct, kan dat leiden tot een constante instroom van nieuw kapitaal. Claver schat dat XRP daardoor in de komende jaren kan uitgroeien tot een koers tussen $5 en $10, mits de ETF zich op de markt staande houdt en het beleggersvertrouwen ook groeit.

Hij benadrukt dat het niet alleen om koers gaat, maar ook om legitimiteit. “Zodra een altcoin zijn eigen spot ETF krijgt, verandert het verhaal. Het wordt niet langer gezien als speculatief, maar als een volwaardig digitaal actief binnen het financiële systeem,” aldus Claver.

Waarom de verwijdering van de delaying amendment zo belangrijk is

De zogeheten delaying amendment lijkt een detail, maar in de praktijk bepaalt het of een ETF traject maanden duurt of binnen weken afgerond kan zijn. Door deze te verwijderen, geeft Canary Capital aan dat het fonds klaar is voor automatische inwerkingtreding zodra de SEC geen nieuwe opmerkingen meer maakt.

Dat is niet vanzelfsprekend. De meeste uitgevers houden deze clausule juist aan tot het laatste moment, om tijd te winnen bij mogelijke vragen. Dat Canary dit nu durft los te laten, duidt volgens experts op vertrouwen in het dossier en in de markt. De timing past bovendien binnen een bredere trend: de Amerikaanse toezichthouder werkt aan een reeks goedkeuringen voor alternatieve crypto ETF’s, waaronder Solana, Litecoin en zelfs een HBAR fonds.

XRP zou daarmee niet alleen erkenning krijgen als volwaardig digitaal asset, maar ook aansluiting vinden bij een nieuwe generatie van institutionele cryptoproducten.

Lessen uit eerdere ETF lanceringen

De verwachtingen zijn hooggespannen, maar geschiedenis leert dat ETF’s vaak anders uitpakken dan beleggers hopen. Toen de eerste Bitcoin ETF’s live gingen begin 2024, volgde een kortstondige rally richting $73.000, waarna winstneming de koers tijdelijk terugbracht. Bij de Ethereum ETF was het effect milder, de koers steeg, maar dan zonder explosieve bewegingen.

Hetzelfde zou bij XRP kunnen gebeuren. De markt is volwassen geworden en reageert minder impulsief dan in vorige cycli. De echte waarde van een ETF zit niet in dag-1 volumes, maar in wat er daarna gebeurt. Blijft het geld stromen, dan stijgt de koers ook mee. Valt de instroom tegen, dan consolideert de markt.

Met andere woorden, de ETF is geen magische prijsverdubbelaar, maar een brug tussen crypto en de institutionele wereld. En die brug opent nu voor het eerst voor XRP. Lees hier meer over de XRP koersverwachtingen.

Analisten over de komende weken

Voor de korte termijn blijft de headline flow bepalend. Elk officieel bericht van Canary of de SEC kan de koers van XRP in beweging brengen. Traders letten vooral op de bevestiging van de ticker symbolen, de benoeming van de market makers en de exacte beurs waarop de ETF wordt genoteerd.

Als de lancering inderdaad op 13 november plaatsvindt, verwachten analisten een periode van verhoogde volatiliteit, vergelijkbaar met de weken na de Bitcoin ETF in januari. Pas enkele dagen daarna zal duidelijk worden of de markt XRP echt als nieuwe “instellingsmunt” omarmt.

Ondertussen lijkt Ripple zelf vertrouwen te hebben. Het bedrijf blijft investeren in zijn infrastructuur, waaronder de overname van Hidden Road eerder dit kwartaal, een stap die institutionele handel in XRP via prime brokers mogelijk maakt. Samen met een ETF vormt dat een solide basis voor de volgende fase van adoptie.

