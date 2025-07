1,9 Milliarden Dollar für Krypto im Anmarsch? Anschnallen!

Das Wichtigste in Kürze

Der Krypto-Markt steht möglicherweise vor einem Schub: 1,9 Milliarden Dollar aus der FTX-Insolvenz sollen ab Ende September an Gläubiger ausgezahlt werden.

Diese Rückzahlungen gelten nicht nur als Entschädigung, sondern könnten frisches Kapital in den Markt bringen – vor allem, da viele Empfänger krypto-affin sind.

Anders als frühere Runden ist diese Auszahlung klar terminiert, großvolumig und fällt in eine Phase, in der sich die Marktstimmung bereits verbessert.

Gericht genehmigt Rückzahlungen in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar

FTX hat gerade grünes Licht erhalten, eine weitere Runde von Rückzahlungen an Gläubiger freizugeben. Der Stichtag für anspruchsberechtigte Forderungen ist der 15. August, mit tatsächlichen Auszahlungen ab dem 30. September. Wir reden hier über 1,9 Milliarden Dollar – ja, Milliarden mit einem „B“ – die zurück in die Wallets der Nutzer fließen werden.

🚨$1.9B INCOMING FOR CRYPTO? FTX just got court approval to release another round of repayments. The record date for eligible claims is August 15 — distributions start September 30. A fresh wave of liquidity could be heading back into the market! 🔥 pic.twitter.com/9ZIp6jMI4o — Coin Bureau (@coinbureau) July 26, 2025



Denken Sie mal kurz darüber nach. Das ist keine theoretische Liquidität. Das ist echtes Geld, direkt in den Händen von Tradern, Investoren und Institutionen, die an der Seitenlinie standen und auf eine Lösung gewartet haben. So ein klares Liquiditätsereignis, das fest im Kalender verankert ist, ist selten. Das allein macht es schon beobachtenswert.

Warum ist das nicht einfach nur eine weitere Rückzahlung?

Diese Runde könnte anders einschlagen – und hier ist warum: Frühere Rückzahlungen waren kleiner, langsamer und fragmentierter. Diese hier? Groß, organisiert und mit einem klaren Zeitplan untermauert. Noch wichtiger: Sie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Stimmung im Kryptomarkt bereits positiver wird. Bitcoin testet neue Unterstützungsniveaus. Ethereum hält sich stabil. Altcoins zeigen Lebenszeichen.

🚀 $1.9B LIQUIDITY BOOST COMING FROM $FTX?@FTX just got court approval to release another round of repayments. Record date: August 15

Payouts begin: September 30 💰 Billions could flow back into the market — are you ready? #Bitcoin This might be the stealth catalyst that… pic.twitter.com/G3F5E4mEgJ — COACHTY (@TheRealTRTalks) July 26, 2025

Jetzt noch Milliarden von Dollar, die wieder ins System zurückfließen. Das Timing ist nicht nur günstig – es ist potenziell explosiv. Und denken Sie daran: Der Großteil dieses Geldes ist krypto-nativ. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich in die gleichen Märkte zurückfließen, aus denen es kam. Denken Sie an: Bitcoin, Ethereum, Solana – vielleicht sogar Meme-Coins.

Nicht nur eine Rückzahlung – ein potenzieller bullisher Katalysator

Was passiert, wenn Kapital von der Seitenlinie zurückkehrt? Hier kommt der Teil, der mich wirklich aufmerksam macht: Diese Auszahlung könnte wie ein verstecktes Konjunkturpaket für die Kryptomärkte wirken – Kaufdruck erzeugen, gerade als sich die Dinge zu erholen beginnen.

Historisch gesehen verspüren Nutzer nach langer Sperrung oft einen starken Drang, entweder in verpasste Positionen wieder einzusteigen oder neue Chancen zu ergreifen.

Wenn Sie unsicher sind, welche Kryptowährung Sie in dieser Marktlage kaufen sollen oder wie Sie das tun, ist jetzt die Zeit, sich weiterzubilden. Hier geht es nicht nur darum, Ihr Geld zurückzubekommen – es geht darum, Kapital in der Hand zu haben, wenn der Markt voller Chancen steckt. Und auch wenn es immer möglich ist, dass ein Teil der Gelder ausgezahlt wird – ich würde argumentieren, dass der Markt derzeit zu verlockend ist, als dass die meisten einfach aussteigen würden.

Nicht nur Bitcoin könnte steigen

Altcoins und risikoreiche Investments könnten stärker profitieren Während Bitcoin vielleicht einen Teil der anfänglichen Flüsse absorbiert, behalten Sie das Altcoin-Ökosystem im Blick. Coins wie Solana, Avalanche, Arbitrum und sogar Polygon könnten durch frische Zuflüsse ein erhöhtes Volumen erleben.

Layer-1s – insbesondere jene, die den letzten Zyklus überlebt haben – verhalten sich oft wie ein Beta zu Bitcoins Alpha während solcher Marktbewegungen.

Um diese Assets klug zu verwalten, vergessen Sie nicht, Krypto-Wallets zu vergleichen, um Ihre Bestände zu sichern. Auch kleinere Token mit klaren Charts und realen Katalysatoren könnten zu Liquiditätsmagneten werden. Dazu zählen Gaming-Projekte, DeFi-Infrastruktur und ja – sogar Meme-Coins wie Doge und Pepe.

Meine Meinung? Das könnte heimlich bullish sein

Kein Hype – nur einfache Marktmathematik Hören Sie – ich sage nicht, dass diese Auszahlung allein Bitcoin auf 100.000 Dollar bringen wird. Aber ich sage, dass sie gerade dann für Rückenwind sorgt, wenn Krypto ihn dringend braucht. Und in einem Markt, in dem der Preis den Nachrichten oft vorausläuft, beobachtet das smarte Geld das Geschehen bereits.

Beobachten Sie, was rund um den 15. August passiert. Und dann wieder, wenn wir uns dem 30. September nähern.

Achten Sie im August auf Vorlaufeffekte und im Oktober auf von Liquidität getriebene Rallys. Nichts ist garantiert. Aber meiner Meinung nach sind 1,9 Milliarden Dollar, die in Krypto zurückfließen, nicht nur Rückzahlung – es ist Zündstoff.

