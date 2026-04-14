Freedom of Money: CZ veröffentlicht seine Binance-Memoiren

Das Wichtigste in Kürze

Changpeng Zhao hat seine Memoiren „Freedom of Money“ veröffentlicht.

Das Buch knüpft an Zhaos Fallhöhe nach dem Binance-Schuldbekenntnis 2023 und seiner viermonatigen Haftstrafe in den USA an.

Inhaltlich setzt CZ auf das alte Krypto-Narrativ vom freien Zugang zu Finanzmärkten – und versucht damit, seine eigene Geschichte neu einzuordnen.

Changpeng Zhao, im Markt besser bekannt als CZ, hat mit „Freedom of Money: A Memoir of Protecting Users, Resilience, and the Founding of Binance“ seine Autobiografie vorgelegt. Der Titel ist kein Zufall. Auf X erklärte Zhao selbst, „Freedom of Money“ sei seit den Anfangstagen Teil der Binance-Mission gewesen; in einem weiteren Post betonte er, es gehe ihm dabei vor allem um Zugang. Genau darin steckt die eigentliche Pointe des Buchs: CZ verkauft seine Lebensgeschichte nicht nur als Rückblick auf Binance, sondern als ideologisches Statement über Krypto als Infrastruktur für offenere Finanzmärkte.

Zwischen Gründermythos und Schadensbegrenzung

Binance und Zhao hatten sich bereits im November 2023 in den USA schuldig bekannt; das US-Justizministerium sprach damals von einem milliardenschweren Vergleich, Zhao trat als CEO zurück. Im Frühjahr 2024 folgte dann die Verurteilung, später saß Zhao vier Monate in US-Haft. Im September 2024 dann seine Entlassung aus dem Gefängnis. Wer dieses Vorleben kennt, liest „Freedom of Money“ automatisch nicht nur als Unternehmerbiografie, sondern auch als Versuch, Kontrolle über die eigene Erzählung zurückzugewinnen.

Gerade deshalb ist das Buch für die Branche interessant. Binance war nie einfach nur eine Handelsplattform, sondern über Jahre ein Symbol für den rasanten, oft regulatorisch überforderten Aufstieg des gesamten Sektors. Wenn Zhao nun über Resilienz, Nutzerschutz und Gründungsgeschichte schreibt, dann ist das auch ein indirekter Kommentar zur Professionalisierung des Kryptomarkts.

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Die zentrale Botschaft heißt Zugang – und genau daran wird CZ gemessen

Inhaltlich scheint Zhao den Fokus klar auf das große Leitmotiv zu legen. Für ihn bedeute finanzielle Freiheit vor allem Zugang, also die Möglichkeit, Finanzprodukte global und ohne die alten geografischen Hürden zu nutzen. Das ist klassisches Krypto-Vokabular, aber aus seinem Mund bekommt es 2026 einen anderen Klang. Denn die offene Finanzwelt, die Zhao propagiert, kollidierte in der Realität mit AML-Pflichten, Sanktionsrecht und staatlicher Aufsicht – und genau daran ist Binance in den USA hart aufgeschlagen.

Auf X kündigte er nicht nur den Start von „Freedom of Money“ an, sondern schrieb auch, dass sämtliche Erlöse an wohltätige Zwecke gehen sollen. Das nimmt dem Projekt zwar den unmittelbaren kommerziellen Beigeschmack, ändert aber nichts daran, dass hier ein schwer beschädigtes Gründernarrativ neu verpackt wird. Genau darin liegt die Spannung dieses Releases: Das Buch ist weniger eine nostalgische Rückschau als ein politischer und kultureller Deutungskampf um das, wofür Binance und CZ heute noch stehen.

The book Freedom of Money is live in some countries already. It seems the book will be available to everyone on April 8th at 12:00 AM in their own time zone. If you have trouble falling asleep at midnight today, grab a copy today. All proceeds go to charity. English 👉… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) April 8, 2026