Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Der Arbitrum Security Council, ein Multi-Signature-Gremium mit Notfallbefugnissen über das Arbitrum-Netzwerk, identifizierte die Wallet-Adressen, die mit dem Kelp DAO-Exploit verbundene ETH hielten, und führte ein Einfrieren durch, das diese Gelder auf Protokollebene immobilisiert.

Unter der Governance-Architektur von Arbitrum werden Notfallmaßnahmen des Rates dieser Art nicht einseitig abgeschlossen – jede spätere Bewegung der eingefrorenen ETH erfordert eine Governance-Abstimmung, was bedeutet, dass die endgültige Verfügungsgewalt über die 71 Millionen USD nun bei einem Community-Prozess liegt und nicht allein im Ermessen des Rates.

Der Arbitrum Security Council hat 71 Millionen USD in ETH eingefroren, die direkt auf den Kelp DAO-Exploit zurückzuführen sind. In der veröffentlichten Erklärung des Rates wurde bestätigt, dass die eingefrorenen Gelder nicht ohne eine nachfolgende Maßnahme bewegt werden können, die den formalen Governance-Prozess von Arbitrum durchläuft – eine verfahrenstechnische Einschränkung, die die Entscheidung über die Wiederherstellung effektiv in die Hände der ARB-Token-Inhaber legt und nicht allein beim Rat belässt.

Wir vermuten, dass es hier weniger um eine einzelne Einfrierungsmaßnahme geht, sondern vielmehr um ein strukturelles Signal bezüglich der reifenden Kapazität der Layer-2-Governance-Infrastruktur, als aktiver Krisenreaktionsmechanismus zu fungieren – eine Rolle, von der die meisten Marktteilnehmer bis vor kurzem annahmen, dass sie der ausschließliche Bereich von zentralisierten Börsen und Strafverfolgungsbehörden bleiben würde, die über längere Zeiträume agieren.

ENTDECKEN Sie: Beste Kryptowährungen, die man jetzt kaufen kann

Arbitrum Security Council KELP-Freeze: Bestätigte Maßnahme, Governance-Übergabe und was das On-Chain-Protokoll belegt

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Der Arbitrum Security Council, ein Multi-Signature-Gremium mit Notfallbefugnissen über das Arbitrum-Netzwerk, identifizierte die Wallet-Adressen, die mit dem Kelp DAO-Exploit verbundene ETH hielten, und führte ein Einfrieren durch, das diese Gelder auf Protokollebene immobilisiert.

Unter der Governance-Architektur von Arbitrum werden Notfallmaßnahmen des Rates dieser Art nicht einseitig abgeschlossen – jede spätere Bewegung der eingefrorenen ETH erfordert eine Governance-Abstimmung, was bedeutet, dass die endgültige Verfügungsgewalt über die 71 Millionen USD nun bei einem Community-Prozess liegt und nicht allein im Ermessen des Rates.

I’m a member of the Security Council & I can tell you we did not make this decision lightly, there were countless hours of debates, technical, practical, ethical and political. But all it takes for evil to triumph is for good men to do nothing, so today, we decided to do… https://t.co/tArbmXwZKN — Griff Green – griff.eth (@griffgreen) April 21, 2026

Es ist notwendig, den erkenntnistheoretischen Status einiger Details hier zu kennzeichnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden die spezifischen Transaktionshashes, Wallet-Adressen und der genaue Zeitplan für die Durchführung der Sperrung nicht unabhängig in einer Form veröffentlicht, die dieses Medium verifiziert hat.

Die Zahl von 71 Millionen USD sowie der Mechanismus der Governance-Übergabe stammen aus der eigenen öffentlichen Erklärung des Arbitrum Security Councils, die das primäre verfügbare Dokumentationsprotokoll darstellt. Der technische Angriffsvektor, über den der Kelp DAO-Exploit ausgeführt wurde – und die genaue Kette der Verwahrung, über die gestohlene ETH an für Arbitrum zugängliche Adressen gelangten – wurde in den diesem Medium bei Veröffentlichung vorliegenden Materialien nicht vollständig detailliert.

Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass das Einfrieren durch den Rat eine bewusste Ausübung der administrativen Layer-2-Autorität von Arbitrum über Vermögenswerte innerhalb seiner Netzwerkgrenzen darstellt.

Diese Autorität unterscheidet sich architektonisch beispielsweise von einem Stablecoin-Emittenten, der eine Adresse auf Token-Kontrakt-Ebene auf eine schwarze Liste setzt – sie operiert auf einer anderen Ebene des Stacks und trägt ein anderes präzedenzloses Gewicht für das Ökosystem. Die Tatsache, dass sich der Rat öffentlich dazu verpflichtet hat, alle weiteren Maßnahmen über die Governance zu leiten, anstatt ein einseitiges Ermessen beizubehalten, ist an sich eine bemerkenswerte verfahrenstechnische Entscheidung mit Auswirkungen, die über diesen spezifischen Vorfall hinausgehen.

ERKUNDEN Sie: Beste Krypto-Wallets 2026

Was das Einfrieren für den Wiederherstellungspfad von Kelp DAO und die DeFi-Governance als Durchsetzungsebene signalisiert

Für Nutzer, die durch den Kelp DAO-Exploit Verluste erlitten haben, ist das Einfrieren eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für eine Wiederherstellung. Die Immobilisierung von 71 Millionen USD in ETH verhindert zwar weitere Geldwäsche über die mit Arbitrum verbundene Infrastruktur, führt aber nicht automatisch zu einer Rückerstattung. Der Governance-Prozess, der nun über das Schicksal der Gelder entscheiden muss, könnte eine Reihe von Ergebnissen hervorbringen, von einer direkten Rückgabe an die betroffenen Nutzer über einen Transfer an ein Wiederherstellungs-Multisig bis hin zu einem langwierigen Streit über die rechtliche und technische Mechanik der Umverteilung.

Ok. I’m officially announcing: the most decentralized blockchain in the world is Tron. https://t.co/dijxWG5rNc — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 🌞 (@justinsuntron) April 21, 2026

Wir gehen davon aus, dass der Governance-Prozess erhebliche Unstimmigkeiten über Zuständigkeit und Präzedenzfälle zutage fördern wird: Insbesondere die Frage, ob ARB-Token-Inhaber sowohl die technische Autorität als auch die normative Legitimität besitzen, die Bewegung von Geldern anzuordnen, die aus einem Exploit eines separaten Protokolls stammen.

Diese Frage lässt sich unter den bestehenden DeFi-Governance-Strukturen nicht eindeutig beantworten, und die Entscheidung, die die Arbitrum-Community hier trifft, wird wahrscheinlich in künftigen Vorfällen als Referenzpunkt zitiert werden. Die Kompromittierung des CoW Swap-Frontends Anfang dieses Jahres hat verdeutlicht, wie schnell eine Krise auf Protokollebene Governance-Reaktionen erfordern kann, die bestehende verfahrenstechnische Normen überholen – Arbitrum navigiert nun durch eine Version desselben Drucks in größerem Maßstab und mit einer komplexeren Dimension der Vermögenswiederherstellung.