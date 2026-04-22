Das Wichtigste in Kürze

Die Bilanz zum 19.April 2026 umfasst 4.976.485 ETH als Hauptposition, 199 Bitcoin, 1,12 Milliarden USD in bar, eine Beteiligung von 200 Millionen USD an Beast Industries sowie eine Beteiligung von 107 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), die ein indirektes Engagement bei OpenAI bietet.

Allein die ETH-Position zum Spotpreis macht den Großteil der 12,9 Milliarden USD Gesamtwert aus – eine Konzentration, die eine bewusste Strategie und kein Versagen bei der Diversifizierung widerspiegelt.

Bitmine Immersion Technologies gab am 19. April 2026 bekannt, dass sein Ethereum-Bestand 4.976.485 ETH umfasst – bewertet mit 2.301 USD pro Token – wobei sich die gesamten Krypto- und Barreserven auf 12,9 Milliarden USD summieren. Dies ist ein Anstieg gegenüber den 10,7 Milliarden USD, die in der Offenlegung des Unternehmens vom 30. März gemeldet wurden, als die Bestände 4,732 Millionen ETH erreichten. Der Zuwachs spiegelt sowohl die kontinuierliche Akkumulation als auch den Kursanstieg von ETH seit dieser Meldung wider.

Mit 4,12 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen Token liegt Bitmine nur noch 23.515 ETH von seinem erklärten Ziel „Alchemy of 5%“ entfernt – eine Schwelle, deren Überschreitung bedeuten würde, dass eine einzige Unternehmensreserve jeden zwanzigsten umlaufenden Ether-Token kontrolliert. Dabei handelt es sich nicht um eine Liquiditätskennzahl, sondern um eine strukturelle Zahl.

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Bitmine ETH-Bestand: Aufschlüsselung der Position von 4,976 Millionen Token

Die Bilanz zum 19. April 2026 umfasst 4.976.485 ETH als Hauptposition, 199 Bitcoin, 1,12 Milliarden USD in bar, eine Beteiligung von 200 Millionen USD an Beast Industries sowie eine Beteiligung von 107 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), die ein indirektes Engagement bei OpenAI bietet. Allein die ETH-Position zum Spotpreis macht den Großteil der 12,9 Milliarden USD Gesamtwert aus – eine Konzentration, die eine bewusste Strategie und kein Versagen bei der Diversifizierung widerspiegelt.

Von den 4,976 Millionen gehaltenen ETH befinden sich derzeit 3.334.637 Token – etwa 67 % des Bestandes – im Staking, was zum Preis vom 19. April einem fiktiven Wert von 7,7 Milliarden USD entspricht. Diese Staking-Position generiert derzeit jährliche Einnahmen von 221 Millionen USD, wobei eine prognostizierte Rate von 330 Millionen USD angestrebt wird, sobald der gesamte Bestand über MAVAN (Made in American VAlidator Network) eingesetzt wird – Bitmines institutioneller Staking-Infrastruktur, die Anfang dieses Jahres an den Start ging.

Bitmines Staking-Programm wurde stetig ausgebaut und die MAVAN-Plattform ist nun so positioniert, dass sie über Bitmines eigenen Bestand hinaus auch externe institutionelle Kunden bedienen kann.

Die 7-Tage-Staking-Rendite von Bitmine liegt bei annualisierten 2,88 % – und damit leicht über der von Quatrefoil verwalteten Composite Ethereum Staking Rate von 2,76 %. Die Outperformance von 12 Basispunkten gegenüber dem Referenzzins führt das Unternehmen auf die operative Effizienz seiner Validatoren-Infrastruktur zurück. Die verbleibenden 33 % der ETH – rund 1,64 Millionen Token – sind liquide Mittel, die ein Gleichgewicht zwischen Renditeerzielung und Bilanzflexibilität gewährleisten.

Das Tempo der Akkumulation hat sich beschleunigt. Bitmine erwarb allein in der Woche zum 19. April 101.627 ETH – die höchste wöchentliche Kaufrate seit dem 15. Dezember 2025 – und hielt die hohen Käufe über vier aufeinanderfolgende Wochen aufrecht. Bei dieser Geschwindigkeit ist die 5-Prozent-Schwelle rechnerisch nahe. Ob die Kapitalverfügbarkeit oder die Marktbedingungen den Zeitplan bestimmen, bleibt die letzte Variable.

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