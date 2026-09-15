Balancer hat einen Governance-Vorschlag eingebracht, der den phasenweisen Sunset des Protokolls vorsieht. Pausierbare Pools sollen bereits am 30. Oktober in den Modus nur Auszahlungen wechseln, während das verbleibende DAO-Treasury nach Abzug der Abwicklungskosten an BAL-Halter zurückfließen soll. Sollte der Vorschlag durchgehen, wäre das eine grundlegende Zäsur für eines der bekanntesten DeFi-Protokolle und für die Bewertung von BAL.

Der Turnaround brachte nicht die erwartete Umsatzwende

Balancer wurde im April restrukturiert: Das Budget wurde verkleinert, die Emissionen endeten und Protokollgebühren flossen fortan direkt an die DAO. Version 3 und die dort eingeführten AutoRange Pools sollten das Wachstum liefern, konnten die älteren v2-Verträge beim Umsatz jedoch nicht ersetzen – ein Muster, das auch bei anderen DeFi-Governance-Vorschlägen zu Anreizstrukturen zuletzt sichtbar wurde.

Im Oktober 2025 lag der monatliche Umsatz noch über 1 Million US-Dollar. Ein November-Exploit entzog v2-Pools jedoch 128 Millionen US-Dollar, und der Umsatz erholte sich seitdem laut den im Vorschlag zitierten DefiLlama-Daten nicht mehr: Von etwas über 200.000 US-Dollar im April sank er auf unter 60.000 US-Dollar im August, im September lag der Trend noch niedriger.

Der laufende Betrieb verbraucht mehr als das Protokoll einnimmt

Der Vorschlag beziffert den monatlichen Gesamt-Burn auf rund 150.000 US-Dollar – deutlich mehr, als das Protokoll derzeit einnimmt. Das Treasury wird zu aktuellen Preisen auf mindestens 9 Millionen US-Dollar geschätzt, die Ausgaben für die Abwicklung selbst sind bis zur finalen Auszahlung auf 400.000 US-Dollar gedeckelt.

Nicht pausierbare Verträge sollen weiterlaufen, wobei Protokollgebühren dort auf null gesetzt werden, wo dies technisch möglich ist. Contributor-Verträge enden am 31. Oktober, danach übernimmt ein kleines Übergangsteam eine minimale Withdrawal-Infrastruktur. BAL selbst ist von den ausschüttbaren Vermögenswerten ausgeschlossen – mit Ausnahme des Anteils, der tetuBAL-Haltern zusteht, ähnlich wie bei jüngeren Vorschlägen zu Protokolländerungen mit direkten Folgen für Tokenholder. Der unter BIP-919 beschlossene BAL-Buyback soll gestrichen werden, und Mittel, die aus dem Exploit zurückgeholt wurden, bleiben bei den betroffenen Liquiditätsgebern außerhalb der Ausschüttung.

Ein neues Infrastrukturprojekt könnte dem Sunset entgegenstehen

Parallel bereiten Contributor einen separaten Vorschlag vor, um die technische Infrastruktur unter einem neuen Namen weiterzuführen – ein Muster, das zuletzt auch bei der Abschaltung anderer Blockchain-Projekte und der anschließenden Migration ihrer Token zu beobachten war. Ob dieser Gegenvorschlag Zustimmung findet, ist offen. Fest steht bislang nur, dass das Snapshot-Voting zur Abwicklung vom 25. bis 29. September läuft, mit einem Quorum von 5 Millionen BAL.

Ausschüttung soll in mehreren Phasen erfolgen

Bei einer Annahme würde die erste Ausschüttungsrunde Ende Mai 2027 öffnen: BAL-Halter müssten ihre Token verbrennen, um anteilig Vermögenswerte in kind zu beanspruchen. Das Fenster soll im November 2027 schließen, gefolgt von einem Airdrop im Januar 2028 und einer finalen Bereinigung sechs Monate später. Ob der Vorschlag angenommen wird und welche Summe am Ende tatsächlich bei den Haltern ankommt, ist damit noch nicht entschieden.

Wer BAL hält oder den Governance-Prozess verfolgt, sollte den Ausgang des Snapshot-Votums abwarten, bevor er Rückschlüsse auf einen konkreten Auszahlungswert zieht. Krypto-Token sind pseudonym, nicht anonym – je nach Plattform und Rechtsraum können für spätere Ausschüttungen KYC-Pflichten greifen, worauf auch im Kontext anderer Lending- und DeFi-Vorschläge mit Auswirkungen auf Tokenholder zu achten ist.

Quelle: Yahoo Finance / BeInCrypto