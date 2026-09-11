LlamaRisk hat am 9. September eine Anhebung der USDe-Kreditkosten auf fünf Aave-V3-Märkten vorgeschlagen. Die modellierten Aufschläge von 13 bis 89 Basispunkten treffen gehebelte sUSDe-Strategien direkt an ihrer Kostenkante und könnten deren Renditevorteil kippen.

Aave hebt die geplante USDe-Zinskurve an

Der Vorschlag sieht eine Erhöhung des Basis-Borrow-Rates für USDe von 5 auf 6 Prozent in den Aave-V3-Märkten Core, Plasma, Monad, Mantle und Avalanche vor. Gleichzeitig soll Slope1 in jedem Deployment um einen Prozentpunkt sinken, was die Wirkung je nach Auslastung unterschiedlich stark abfedert. Aave als größtes Kreditprotokoll im DeFi-Bereich steuert solche Anpassungen künftig über den Risk-Steward-Prozess.

Die Anhebung fällt je Markt unterschiedlich aus: In Core steigt die modellierte Borrow-APR von 5,72 auf 6,36 Prozent (+64 Basispunkte), in Plasma von 5,79 auf 6,53 Prozent (+74 Basispunkte), in Monad von 5,57 auf 6,38 Prozent (+81 Basispunkte) und in Mantle von 5,32 auf 6,21 Prozent (+89 Basispunkte). Avalanche, mit 69,9 Prozent Auslastung der am stärksten genutzte Markt im Snapshot, erhält mit +13 Basispunkten den kleinsten Aufschlag, da die niedrigere Slope1 hier den größten Teil des Basiszins-Anstiegs kompensiert.

Die Renditespanne der sUSDe-Loops schrumpft

Betroffen sind vor allem gehebelte Positionen, die USDe leihen und in das renditetragende sUSDe recyceln, um die Spanne zwischen Staking-Ertrag und Kreditkosten abzuschöpfen. Über die fünf genannten Märkte stehen rund 323,8 Millionen US-Dollar USDe-Schulden einem Gesamtangebot von 1,18 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Ein sUSDe-Snapshot vom 10. September zeigte eine Supply-APY von 4,72 Prozent. Die USDe-Borrow-APRs lagen in allen fünf betrachteten Märkten bereits über diesem Wert – ein einfacher Borrow-and-Stake-Loop weist damit vor Incentives, Transaktionskosten und weiteren Friktionen bereits negative Carry auf. Solche Renditemodelle sind typisch für kreditbasierte Stablecoin-Strategien, deren Attraktivität stark von der Zinsdifferenz abhängt.

Die Modellrechnung ist keine fixe Kostenprognose

Wichtig für die Einordnung: Borrower-Rates verändern sich mit der Utilization der jeweiligen Märkte. Die im Vorschlag genannten APRs beschreiben lediglich den modellierten Effekt unter den am 9. September erfassten Bedingungen, nicht dauerhaft fixierte Kreditkosten.

Wie stark die Anpassung tatsächlich greift, hängt zudem von der konkreten Umsetzung durch den Risk-Steward-Prozess ab. LlamaRisk hat die Änderungen explizit als Empfehlung formuliert, nicht als beschlossene Maßnahme.

Was die Zinsanpassung für DeFi-Renditestrategien bedeutet

Höhere Borrowing-Kosten setzen gehebelte sUSDe-Loops unter Druck und dürften deren Attraktivität schmälern. Sollte loop-finanzierte Supply infolge dessen abgebaut werden, könnte die verfügbare Rendite für verbleibende sUSDe-Halter perspektivisch Richtung 5,3 Prozent steigen – dies bleibt jedoch an den tatsächlichen Rückgang der gehebelten Positionen gekoppelt.

Risikohinweis

Gehebelte DeFi-Strategien mit variablen Borrow-Rates bergen erhebliche Risiken: Zinskurven können sich mit der Marktauslastung schnell verändern und bestehende Renditevorteile aufzehren. Wer Kreditprotokolle für Yield-Strategien nutzt, sollte Positionsgrößen, Liquidationsschwellen und mögliche negative Carry-Szenarien eigenständig prüfen, bevor Kapital eingesetzt wird.