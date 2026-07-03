Binance News: Bstocks erreicht 1 Mrd. $ Meilenstein

Das Wichtigste in Kürze

Bstocks bietet berechtigten Nutzern außerhalb der USA Zugang zu über 7.000 US-gelisteten Aktien und ETFs, wobei Bruchteilsaktien bereits ab 5 US-Dollar in Stablecoins erworben werden können.

Die Plattform nutzt Nest Trading, einen ADGM-lizenzierten Broker, sowie den US-Clearing-Broker Alpaca Securities.

In den heutigen Binance News sorgt die am 1. Juni 2026 gestartete Plattform für tokenisierte Aktien, Bstocks, für Aufsehen. Innerhalb der ersten 30 Tage überschritt das verwaltete Vermögen (AUM) die Marke von 1 Milliarde US-Dollar. Dabei verzeichnete die Plattform ein kumuliertes Handelsvolumen von 3 Milliarden US-Dollar sowie durchschnittliche tägliche Zuflüsse in Höhe von 42 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig gab die Börse am 30. Juni bekannt, dass die staatlich zugelassene Krypto-Bank Anchorage Digital dem Triparty-Banking-Netzwerk beigetreten ist. Dies stellt die erste Integration der institutionellen Settlement-Plattform Atlas von Anchorage in eine Krypto-Börse dar.

Dies ist weit mehr als nur ein erfolgreicher Produktstart. Es ist ein Beleg dafür, dass tokenisierte Aktien den Sprung vom Nischenexperiment zu einer strukturell bedeutenden Assetklasse geschafft haben. Das 30-Tage-Volumen einer einzigen Plattform stellt bereits die wöchentlichen Zahlen etablierter Akteure wie Backed Finance und Ondo Finance in den Schatten, deren kombiniertes Volumen im gleichen Zeitraum bei lediglich 35 bis 40 Millionen US-Dollar lag.

Now more than $1 BILLION worth of stocks on Binance.



According to data from @MSBIntel, the total AUM of stocks on the @Binance platform has reached $1 billion for the first time.



The milestone follows the successful launch of 'bStocks' in early June, but is also set against a… pic.twitter.com/eJiXJ4gy8e — BSCN (@BSCNews) July 2, 2026

Binance News: Bstocks – Produktstruktur, Nutzerdemografie und Marktsignale

Bstocks bietet berechtigten Nutzern außerhalb der USA Zugang zu über 7.000 US-gelisteten Aktien und ETFs, wobei Bruchteilsaktien bereits ab 5 US-Dollar in Stablecoins erworben werden können. Die Plattform nutzt Nest Trading, einen ADGM-lizenzierten Broker, sowie den US-Clearing-Broker Alpaca Securities.

Das System basiert auf BEP-20 Token, die über BTech Holdings auf der BNB Chain ausgegeben werden, unter Einhaltung eines Prospekts der Financial Services Regulatory Authority. Diese Token bilden die wirtschaftliche Wertentwicklung ab, verbriefen jedoch keine Stimmrechte oder Dividendenansprüche.

Demografische Daten zeigen, dass 73 % der neuen Nutzer aus Schwellenländern stammen. Dabei liegen 40 % der Handelsgrößen unter 100 US-Dollar, und 35 % des Handelsvolumens entfallen auf Bruchteilsaktien.

Weltweit besitzen nur 11 % der Erwachsenen ein Depotkonto, was die erhebliche Lücke beim Zugang zum Aktienmarkt verdeutlicht. Shunyet Jan, Head of Spot and Derivatives bei Binance, betonte die starke Nachfrage unterversorgter Gruppen, darunter jüngere Generationen und Kleinanleger.

Technologieaktien machen 71 % der Positionen auf Bstocks aus und generieren das 23-fache Handelsvolumen anderer Sektoren, wobei Halbleiter allein 48 % beanspruchen. Binance prognostiziert bis Ende 2026 ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar.

Der Gesamtmarkt für tokenisierte Real-World Assets (RWA) ist signifikant gewachsen, was einen breiteren Trend zur On-Chain-Repräsentanz von Vermögenswerten signalisiert. Dies wird auch durch die APAC-Aktien-Daten von Chainlink unterstrichen, die Schwergewichte wie Samsung und Toyota abdecken.

$5.6M → $100M in 15 days.



First 2 weeks of bStocks on @Binance. — Richard Teng (@_RichardTeng) July 2, 2026

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Integration von Anchorage Digital: Institutionelle Marktstruktur

Durch die Einbindung von Anchorage Digital in das Triparty-Banking-Netzwerk verändert Binance die Art und Weise, wie institutionelle Kunden Sicherheiten und Verwahrung verwalten. Berechtigte Institutionen können nun Vermögenswerte nutzen, die sich in qualifizierter Verwahrung bei der Anchorage Digital Bank befinden.

Die Digital Bank ist die erste staatlich lizenzierte Krypto-Bank in den USA. Ihre Bestände dienen als Sicherheiten für Handelspositionen bei Binance, wobei Krypto-Assets, US-Dollar-Einlagen und tokenisierte Real-World Assets akzeptiert werden.

Binance-CEO Richard Teng erklärte, dass sich der institutionelle Krypto-Handel in Richtung einer Struktur bewegt, die dem traditionellen Finanzwesen gleicht, mit einer strikten Trennung von Verwahrung und Ausführung. Nathan McCauley, CEO von Anchorage Digital, hob hervor, dass diese Integration Institutionen den Zugang zur Liquidität der Börse ermöglicht, während ihre Vermögenswerte sicher verwahrt bleiben.

Binance bietet institutionelle Triparty-Dienstleistungen bis zum 31. Dezember 2026 gebührenfrei an; ab 2027 greift ein gestaffeltes Preismodell. Die Börse betonte zudem erneut, dass keine US-Personen betreut werden.

Wettbewerb und der Trend zum Off-Exchange Settlement

In weiteren Binance News zeigt sich, dass der Deal mit Anchorage eine von drei wichtigen Off-Exchange-Settlement-Integrationen im ersten Halbjahr 2026 ist. Weitere Beispiele sind die Partnerschaft von BitMEX mit Zodia Custody sowie die Integration von Fireblocks durch Bitget. Auch KuCoin Institutional erweiterte sein Verwahrungsmodell durch die MirrorX-Plattform von Ceffu, um schnellere Off-Chain-Abrechnungszyklen zu ermöglichen.

Dieser Wandel verdeutlicht, dass die institutionelle Krypto-Adoption heute mehr von der strukturellen Parität zum traditionellen Prime-Brokerage abhängt als von reiner Liquidität. Anchorage Digital, bewertet mit 4,2 Milliarden US-Dollar und unterstützt von Investoren wie Andreessen Horowitz und Goldman Sachs, verfügt über eine starke regulatorische Basis.

Die Tochtergesellschaft in Singapur besitzt eine Lizenz der Monetary Authority of Singapore, während die Niederlassung in New York über eine BitLicense verfügt. Die regulatorische Reputation der Verwahrpartner ist für institutionelle Kunden entscheidend, insbesondere angesichts sich entwickelnder Gesetze wie dem CLARITY Act. Börsen, die eine klare Trennung der Verwahrung durch regulierte Partner nachweisen, können ihre Position in regulatorischen Dialogen über reine Produktlaunches hinaus stärken.

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