Bis zu 5.000 USDT pro Dreh: MEXC startet November-Specials

Das Wichtigste in Kürze

MEXC startet zwei November-Aktionen: 15-USDT-Airdrop für neue Nutzer + Lucky-Draw mit garantierten Gewinnen bis zu 5.000 USDT.

Teilnahme am ersten Special nur für Neukunden mit erstem Futures-Trade; Zweites Event “Lucky Draw” offen für alle User – garantierte Gewinne zwischen 1 und 5.000 USDT.

Einzahlungen via Fiat, P2P, Apple Pay, Google Pay und SEPA.

Prämienvergabe erfolgt nach „first come, first served“-Prinzip; Gewinne innerhalb von sieben Werktagen auf die Wallet.

Zentrale Börsen fahren zum Jahresende regelmäßig Fiat- und P2P-Promos, um Neukunden auf die Plattform zu holen und die On-Ramp-Kapazitäten auszubauen. Als eine der global größten Krypto-Börsen hat sich MEXC in den vergangenen Jahren vor allem durch breites Asset-Listing, hohe Spot-Liquidität und einen vergleichsweise aggressiven Gebührenansatz im Markt positioniert. Besonders im asiatisch-europäischen Raum gilt die Plattform als einer der wichtigsten On-Ramp-Knotenpunkte – nicht zuletzt, weil MEXC früh auf mehrsprachige Fiat-Zugänge, regionale Payment-Partnerund P2P-Anbindungen gesetzt hat.

MEXC kommt im November direkt mit zwei Aktionen: das „Fiat & P2P Special“ (für Ersteinzahler) und das „Fiat & P2P November-Fest“ (für alle Nutzer). Beide Events laufen noch bis 1. Dezember. Was du wissen musst.

Event 1 – „Fiat & P2P Special”: 15 USDT nach Erst-Deposit und Mini-Trade

MEXC richtet sich mit dem ersten November-Event “Fiat & P2P-Special” gezielt an diejenigen, die ihre ersten Erfahrungen mit Trading sammeln wollen. Dafür vergibt MEXC im November 15 USDT an die eigene Wallet. Wer sich über die Aktionsseite registriert, innerhalb der ersten sieben Tage mindestens 100 US-Dollar per Fiat oder P2P einzahlt und anschließend einen kleinen Futures-Trade ab 50 USDT ausführt, erhält einen Airdrop in Höhe von 15 USDT.

Einsteiger sollten dabei bedenken, dass die Teilnahme einen verpflichtenden Futures-Trade voraussetzt. Also ein Produkt, das mit Hebel arbeitet und entsprechend höhere Risiken birgt: Was sind Futures? Futures Trading einfach erklärt.

Die Prämie soll nach erfolgreicher Teilnahme in der Regel innerhalb von sieben Werktagen gutgeschrieben werden; das Kontingent folgt dabei dem Prinzip „first come, first served“. Dieses Special ist allerdings nur für Neukunden gültig und läuft noch bis zum 01. Dezember.

Hier kommst du zur Aktion: “Fiat & P2P-Special”

Event 2 – „Fiat & P2P Lucky Draw”: Bis zu 5000 USDT pro Drehung

Das zweite Event „Fiat & P2P November-Fest“ lädt zu einem Glücksrad-Gewinnspiel ein und wirbt selbstbewusst mit einem Versprechen: Garantierte Gewinne. Wer teilnimmt, soll also garantiert mit einem USDT-Bonus zwischen 1 und 5.000 USDT belohnt werden – solange der Vorrat reicht.

Der Aktionszeitraum läuft seit 3. November noch bis zum 1. Dezember. Diesmal dürfen alle mitmachen: Falls noch kein Konto besteht, müssen sich User zunächst registrieren, anschließend eine Einzahlung über Fiat oder P2P tätigen und schließlich das Glücksrad drehen.

Über tägliche Aufgaben können nicht nur weitere Drehversuche mit Belohnungen aus dem “Basis-Pool” freigeschalten werden, sondern später auch der sogenannte “Premium-Pool”. Hier wartet die Chance auf vierstellige Gewinne mit bis zu 5000 USDT pro Drehung. Unverbrauchte Drehversuche verfallen am Ende der Aktion. Wichtig: Eine abgeschlossene KYC-Verifizierung ist Pflicht. Ausnahme: Für europäische Neukunden gilt beim ersten Kauf via Kredit- oder Debitkarte ein erleichtertes Onboarding – Einzahlungen bis zu 150 Euro sind ohne KYC möglich, um den Einstieg zu erleichtern. Die Gewinne werden innerhalb von sieben Werktagen auf die Wallet gesendet.

Zur offiziellen Aktionsseite: MEXC Fiat & P2P Fest

Für wen sich die Aktionen lohnen – und für wen nicht

Unterm Strich fährt MEXC zum Jahresende zwei klare On-Ramp-Hebel: ein Einsteigerangebot mit kleiner Hürde – allerdings an Futures-Umsatz geknüpft – und ein ”Lucky-Draw” mit garantierter, aber in der Höhe variabler Auszahlung. Für Nutzer in Europa/UK kann das kurzfristig ein attraktiver Extra-Bonus sein. Wer im Übrigen nur „den Bonus mitnehmen“ will, sollte insbesondere den Risikounterschied zwischen Spot und Futures beachten – Hebelprodukte verlangen Verständnis für Margin und Liquidation; andernfalls kann der Airdrop schnell teuer werden. Wer diese Punkte sauber prüft, kann die Aktionen gezielt für sich und seine Wallet einsetzen.