Ethereum fließt von Kryptobörsen ab: Kommt ein Angebotsschock?

Das Wichtigste in Kürze

Glassnode taxiert den ETH-Bestand auf Börsen aktuell auf rund 14,9 Millionen Coins.

Gemessen am zirkulierenden Angebot entspricht das rund 12 Prozent.

Staking durch die Ethereum Foundation und große Treasury-Firmen verschärft die Verknappung des frei handelbaren Angebots.

Ethereum wird an den Börsen knapper. Glassnode beziffert den Bestand auf nur noch 14,9 Millionen ETH. Gleichzeitig wandern immer mehr Coins in Wallets, Validatoren und Firmen-Treasuries.

Weniger Börsen-ETH, mehr Coins im Staking

Glassnode weist den gesamten ETH-Bestand auf Börsen aktuell mit rund 14.900.000 ETH aus. Rechnerisch liegen damit nur noch rund 12 Prozent des Ether-Angebots auf Handelsplätzen. Glassnode selbst weist allerdings darauf hin, dass Exchange-Metriken wegen laufender Adress-Labeling-Updates leicht schwanken können.

Ein Teil dieser Verknappung hat mit dem alten Reflex der Selbstverwahrung zu tun. Ein weiterer Teil steckt inzwischen im Staking fest. Die Ethereum Foundation erklärte bereits Ende Februar in ihrem Blog, dass sie rund 70.000 ETH aus dem Treasury staken will.

Hier weiterlesen: Ethereum News: Bitmine stakt 215 Mio. USD in ETH.

$ETH on exchanges fell to 14.9M, the lowest since 2016. Staking queues back up 50 days while exit queues sit near empty, per @glassnode data. #ETh Read More: https://t.co/PkcZh9255n pic.twitter.com/SGpLtejemA — 360degreemarketing (@360PRmarketing) April 4, 2026

Warum der Angebotsschock noch kein Selbstläufer ist

Sinkende Börsenbestände bedeuten nicht automatisch einen steigenden Kurs. Sie zeigen vor allem, dass Ethereum seltener für den sofortigen Verkauf bereitliegt. Gleichzeitig bauen institutionelle Akteure ihre Bestände weiter aus. Erst am 12. März 2026 hat BlackRock mit ETHB ein Produkt gestartet, das Spot-Exposure mit Staking-Erträgen verbindet. Mehr dazu bei Coinspeaker in BlackRock bringt neuen Ethereum-ETF mit Staking.

Unterm Strich ist der Trend klar: Ether wird knapper an den Börsen, weil Coins in Wallets, Validatoren und Firmenbilanzen verschwinden. Für die These vom Angebotsschock ist das ein ernstzunehmendes Signal. Für einen Automatismus nach oben reicht es noch nicht. Dafür müsste die Nachfrage im selben Maß nachziehen. Genau darauf schaut der Markt jetzt.