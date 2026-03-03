Nobitex Abflüsse: Iraner ziehen Krypto nach Luftschlägen ab

Das Wichtigste in Kürze

Bei Irans größter Kryptobörse Nobitex sind die On-Chain-Abflüsse laut Elliptic „innerhalb von Minuten“ nach Beginn der US-israelischen Luftschläge um 700 Prozent angesprungen.

Elliptic wertet das als mögliches Signal von Kapitalflucht, weil Gelder über Krypto „aus dem iranischen Bankensystem“ heraus bewegt werden könnten.

Der Krypto-Markt wirkt trotz des geopolitischen Schocks bislang erstaunlich stabil: Bitcoin notiert heute bei knapp 67.000 US-Dollar.

Nach den gemeinsamen US-israelischen Luftschlägen auf Iran am Wochenende verlagert sich ein Teil des finanziellen Stresses in den Krypto-Sektor – dorthin, wo sich Werte schnell verschieben lassen, wenn das klassische System knirscht.

Die Abflüsse bei Nobitex schossen unmittelbar nach den ersten Angriffen hoch und die Muster deuten auf Transfers zu ausländischen Kryptobörsen hin.

Elliptic schlägt Alarm

Elliptic spricht in seiner Analyse von einem Sprung der Abflüsse um 700 Prozent und schreibt, die Bewegung könne „Kapitalflucht“ darstellen, die Teile der Kontrolle des globalen Bankensystems umgeht.

Als Kernmechanik reicht ein einfacher Schritt: Rial in Krypto tauschen, anschließend in eine externe Wallet abziehen – technisch banal, politisch brisant: echte Abhebungen in Self-Custody, Börsen, die Wallets umorganisieren (auch zur Verschleierung in einem Sanktionsumfeld), oder staatlich-nahe Akteure, die bestehende Rails opportunistisch nutzen.

Gleichzeitig liefern andere Forensiker ein Korrektiv. TRM Labs hat um den Beginn der Luftschläge zwar rund 3 Millionen US-Dollar zusätzliche In- und Outflows gesehen, ordnet das aber als potenziell routine-nahe Bewegung ein und verweist konkret auf interne Transfers (Hot Wallet zu Cold Storage).

Warum ausgerechnet Nobitex zum Ventil wird

Nobi

IRANIAN CRYPTO OUTFLOWS JUST SPIKED 700% — AND THE SIGNAL IS BIGGER THAN MOST THINK Elliptic reports outflows from Iran’s largest exchange, Nobitex, jumped roughly 700% within minutes of the US-Israeli strikes. Funds were traced moving toward overseas exchanges — classic… pic.twitter.com/s9fpAq1Z6Z — CryptosRus (@CryptosR_Us) March 2, 2026

tex ist nicht irgendein Lokalplayer. Laut Elliptic hatte die Plattform mehr als elf Millionen Nutzer und sendete oder empfing im Jahr 2025 Krypto-Transaktionen im Umfang von 7,2 Milliarden US-Dollar.

Genau diese Größenordnung macht die Börse in einer Krise zum „Druckausgleich“ – und zum offensichtlichen Messpunkt für Analysten, wenn sich Geld in Bewegung setzt.

Dass Nobitex dabei auch operativ unter besonderem Stress steht, ist kein Geheimnis: Elliptic verweist auf Verknüpfungen zu IRGC-naher Finanzaktivität und auf den Kontext früherer Ereignisse.

Coinspeaker hatte den Nobitex-Hack 2025 aufgearbeitet, bei dem Angreifer Gelder entwendeten und teilweise irreversibel „verbrannten“ – ein Vorgang, der das Risiko- und Sicherheitsprofil iranischer Infrastruktur noch einmal schärfer zeichnet.

Stablecoins als Fluchtwährung – und plötzlich zieht jemand die Handbremse

In Iran ist Krypto nicht nur „Bitcoin statt Bank“, sondern oft USDT statt US-Dollar – also ein Dollar-gebundener Stablecoin als Ersatzwährung im Alltag.

TRM Labs berichtet, dass mehrere iranische Börsen auf Anweisung der Zentralbank den Handel im USDT–Toman-Paar zeitweise pausierten, also genau die wichtigste Brücke zwischen Fiat und Krypto.

Wenn der zentrale On-Ramp kurzfristig stillsteht, wird aus dem „Rettungsboot Krypto“ schnell ein Engpass: dünnere Orderbücher, Verzögerungen, lokale Preisverzerrungen.

Elliptic hatte im Januar berichtet, die iranische Zentralbank habe mindestens 507 Millionen US-Dollar in USDT akkumuliert; die Analyse deutet darauf hin, dass Stablecoins auch genutzt werden könnten, um die eigene Währung in einem Sanktionsumfeld zu stützen.

Wer dazu tiefer einsteigen will, findet bei Coinspeaker einen thematisch passenden Hintergrundtext zur USDT-Strategie der iranischen Zentralbank.

Und der Markt? Bitcoin bleibt erstaunlich unaufgeregt

Trotz eskalierender Lage im Nahen Osten zeigen die großen Krypto-Kurse bislang keinen Panikmodus. Bitcoin steht heute bei rund 67.000 US-Dollar.

