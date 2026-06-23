Bitcoin & Ethereum fallen: Doch drei neue Allzeithochs für Krypto

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt auf 62.500 Dollar, Ethereum rutscht deutlich tiefer.

Ondo erreicht Rekord bei tokenisierten Netto-Aktien mit 494,84 Millionen.

Morpho markiert neues Lending-Allzeithoch bei 5,39 Milliarden Dollar.

Plasma_one wächst stark und erreicht 3.480 tägliche aktive Nutzer.

Der Kryptomarkt zeigt sich heute erneut deutlich angeschlagen. Nachdem die Korrektur an den Aktienmärkten bereits gestern im Technologiesektor begonnen hatte, geraten nun auch andere Risk-on-Assets unter Druck. Bitcoin verliert rund 2,5 Prozent und fällt auf etwa 62.500 US-Dollar zurück. Noch schwächer präsentiert sich Ethereum: ETH gibt mehr als 5 Prozent nach und rutscht wieder in Richtung 1.650 US-Dollar.

Damit bleibt der übergeordnete Bärenmarkt intakt, der Abwärtstrend ist weiterhin nicht gebrochen. Viele Anleger meiden Risiko, Liquidität fließt kurzfristig eher aus spekulativen Segmenten ab.

Doch unter der Oberfläche entstehen weiter starke fundamentale Trends. Artemis-Daten zeigen gleich drei neue Allzeithochs im Kryptosektor – bei Ondo, Morpho und Plasma_one.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Ondo erreicht neues Allzeithoch: Tokenisierte Aktien gewinnen weiter an Bedeutung

Während viele Altcoins weiter unter Verkaufsdruck stehen, markiert Ondo bei den tokenisierten Aktien einen neuen Rekord. Laut den Artemis-Daten stiegen Ondo’s Daily Net Shares Tokenized auf 494,84 Millionen und erreichten damit ein neues Allzeithoch. Besonders auffällig ist die Entwicklung seit Dezember 2025: Damals lag der Wert noch deutlich niedriger, seitdem zeigt der Chart einen klaren strukturellen Aufwärtstrend. Nach einer Phase der Konsolidierung im Frühjahr hat sich das Wachstum zuletzt nochmals beschleunigt.

Ondo gehört zu den bekanntesten Projekten im Bereich Real World Assets. Der Fokus liegt darauf, traditionelle Finanzprodukte wie US-Staatsanleihen, Renditeprodukte oder tokenisierte Wertpapiere auf die Blockchain zu bringen. Damit steht Ondo für einen der wichtigsten Krypto-Trends der kommenden Jahre: die Verbindung zwischen klassischer Finanzwelt und Onchain-Infrastruktur.

Das neue Allzeithoch bei den tokenisierten Netto-Aktien zeigt, dass die Nachfrage nach solchen Produkten trotz schwachem Kryptomarkt zunimmt. Genau das macht die Entwicklung spannend. Während spekulative Meme-Coins oder kleinere Altcoins stark vom Sentiment abhängig sind, wächst bei Ondo ein konkreter Use Case. Tokenisierte Aktien könnten künftig den Zugang zu globalen Märkten vereinfachen, Handelszeiten erweitern und Abwicklung effizienter machen. Das Rekordhoch deutet somit auf eine zunehmende Reife des RWA-Sektors hin.

Morpho mit Rekord bei Lending Loans: DeFi-Kreditmarkt bleibt robust

Auch Morpho erreicht laut Artemis ein neues Allzeithoch. Die Daily Lending Loans stiegen auf 5,39 Milliarden US-Dollar. Damit zeigt sich, dass der dezentrale Kreditmarkt trotz schwacher Kurse weiter wächst. Besonders bemerkenswert ist der starke Sprung im Chart kurz vor Juni: Nach einer längeren Seitwärts- und Aufbauphase kam es zu einem deutlichen Anstieg, der das Kreditvolumen auf ein neues Rekordniveau brachte.

Morpho ist ein DeFi-Protokoll für dezentrale Kreditmärkte. Nutzer können dort Krypto-Assets verleihen oder sich gegen Sicherheiten Kapital leihen. Im Unterschied zu klassischen Lending-Protokollen setzt Morpho stärker auf flexible, effiziente Märkte und eine modulare Struktur. Dadurch können Kreditmärkte individueller gestaltet werden, was für institutionelle Nutzer, professionelle DeFi-Teilnehmer und spezialisierte Strategien attraktiv ist.

Das neue Allzeithoch bei 5,39 Milliarden US-Dollar ist deshalb ein wichtiges Signal. Es zeigt, dass DeFi nicht nur aus spekulativem Trading besteht, sondern weiterhin als Finanzinfrastruktur genutzt wird. Gerade Lending ist einer der zentralen Bausteine im Kryptomarkt: Wer Kapital effizient einsetzen will, braucht Kreditmärkte, Liquidität und Sicherheitenmechanismen.

Während Ethereum heute deutlich fällt, wächst auf Ethereum-nahen DeFi-Protokollen weiterhin Aktivität. Morpho zeigt damit relative Stärke auf fundamentaler Ebene.

Plasma_one explodiert bei aktiven Nutzern: Neues DAU-Allzeithoch bei 3.480

Das dritte neue Allzeithoch kommt von Plasma_one. Laut Artemis erreichte das Projekt bei den Daily Active Users einen neuen Rekordwert von 3.480. Der Chart zeigt eine besonders dynamische Entwicklung: Während die Aktivität zu Jahresbeginn noch nahe null lag, beschleunigte sich das Wachstum ab Mai deutlich. In den vergangenen Wochen kam es dann zu einem steilen Anstieg, der nun in einem neuen Nutzerrekord mündet.

Plasma_one ist im Vergleich zu etablierten Namen wie Ondo oder Morpho noch deutlich kleiner. Gerade deshalb ist die Entwicklung interessant. Denn bei jungen Krypto-Projekten sind aktive Nutzer oft eine der wichtigsten Kennzahlen. Während Total Value Locked oder Handelsvolumen kurzfristig stark schwanken können, zeigen Daily Active Users, ob ein Netzwerk tatsächlich genutzt wird. Ein Anstieg auf 3.480 tägliche aktive Nutzer ist noch kein Massenmarkt, aber ein klares Momentum-Signal.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Kleine Projekte können prozentual schneller wachsen, bleiben aber auch riskanter. Ein neues Allzeithoch bei den Nutzern zeigt zunächst Nachfrage und Aktivität, garantiert aber noch keine nachhaltige Adoption. Entscheidend wird sein, ob Plasma_one dieses Wachstum stabilisieren kann und ob aus kurzfristigem Interesse wiederkehrende Nutzung entsteht.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026