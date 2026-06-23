Franklin Crypto: Wie 250 Digital und BENJI-Token eine neue Ära einläuten

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Franklin Templeton, einer der größten Asset Manager der Welt mit 1,78 Billionen US-Dollar unter Verwaltung, hat die Übernahme des Krypto-Asset-Managers 250 Digital abgeschlossen und eine eigenständige Krypto-Sparte namens Franklin Crypto gegründet. Die entscheidende analytische Frage ist dabei nicht, ob ein weiterer Vermögensverwalter das Wort „Krypto“ in sein Organigramm schreibt – sondern ob Franklin Templeton mit dieser Transaktion eine operative Substanz aufgebaut hat, die über die übliche ETF-Hülle hinausgeht.

Mechanismus: Was 250 Digital mitbringt und wie Franklin Crypto aufgestellt ist

250 Digital ist kein alteingesessenes Haus, sondern ein gezielt konstruiertes Vehikel: Die Gesellschaft wurde Anfang 2026 als Ausgliederung des Liquid-Strategies-Geschäfts von CoinFund gegründet, damit sich CoinFund auf Venture-Capital-Investitionen in Web3- und Blockchain-Startups konzentrieren konnte. 250 Digital übernahm dabei das gesamte institutionelle Portfolio-Konstruktions- und Handels-Know-how, das CoinFund zuvor für liquide Krypto-Strategien aufgebaut hatte. Die Übernahme durch Franklin Templeton – angekündigt im April 2026, nun vollzogen – absorbiert dieses Team vollständig in die neue Einheit.

Franklin Crypto wird gemeinsam von den ehemaligen 250-Digital-Führungskräften Christopher Perkins (Division Head) und Seth Ginns (CIO) sowie dem Franklin-Templeton-Digitalasset-Manager Tony Pecore geleitet. Die neue Sparte ist dem Chief Innovation Officer Sandy Kaul unterstellt und richtet sich laut Unternehmensangaben explizit an institutionelle Großanleger – Pensionsfonds, Staatsfonds und große Kapitalsammelstellen – die regulierte, aktiv verwaltete Krypto-Exposure suchen. Die Finanzkonditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht; es ist jedoch anzunehmen, dass die Bewertung wesentlich vom eingebrachten Investmentteam und den verwalteten Strategien abhängt, weniger von Bilanzwerten.

Bemerkenswert ist ein strukturelles Detail der Transaktion: Berichten zufolge wurde ein Teil des Kaufpreises in BENJI-Token beglichen – den On-Chain-Anteilen des Franklin OnChain U.S. Government Money Fund. Sollte sich das bestätigen, wäre dies eine der ersten größeren M&A-Transaktionen im Finanzsektor, bei der tokenisierte Fondsanteile als Zahlungsmittel dienten – ein Präzedenzfall, der im Markt für tokenisierte Real-World-Assets (RWA, also blockchain-basierte Abbildungen realer Finanzinstrumente) aufmerksam registriert wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Franklin Templeton diesen Aspekt der Transaktion nicht offiziell bestätigt.

Einordnung: Strategische Tiefe hinter dem Markenauftritt

Franklin Templeton betreibt seit mindestens 2018 eine Digital-Assets-Einheit mit Fokus auf On-Chain-Fonds, Tokenomics-Research und institutionelles Risikomanagement. Der Kontext ist also kein Neustart, sondern eine gezielte Erweiterung – das breitere Krypto- und Blockchain-Plattform-Geschäft des Hauses verwaltete per Ende 2025 bereits rund 18 Milliarden US-Dollar, unabhängig vom firmenweiten AuM. Die tokenisierten Assets allein wuchsen innerhalb eines Jahres von rund 768 Millionen auf über 2,5 Milliarden US-Dollar – eine Verdreifachung, die deutlich über dem Marktwachstum liegt, auch wenn der breitere tokenisierte RWA-Markt laut RWA.xyz im gleichen Zeitraum von 11,8 auf 32,2 Milliarden US-Dollar expandierte.

Die strategische Logik ist kohärent: Franklin Templeton kombiniert seine globale Vertriebsinfrastruktur in über 35 Ländern mit dem spezialisierten Investmentteam von 250 Digital. Gleichzeitig baut das Unternehmen konsequent an einem tokenisierten Produktökosystem. Im Februar 2026 ermöglichte eine Partnerschaft mit Binance, dass institutionelle Anleger tokenisierte Geldmarktfondsanteile als Sicherheiten für den Krypto-Handel nutzen können – die Fondsanteile verbleiben dabei in regulierter Verwahrung, ihr Sicherheitenwert wird im Binance-System gespiegelt. Im März folgte eine Kooperation mit Ondo Finance zur Ausgabe tokenisierter ETFs auf Blockchain-Netzwerken. Zuletzt beantragte das Unternehmen zwei ETFs, die Aktiendividenden automatisch in Bitcoin-gebundene Investments reinvestieren würden.

Doch es gibt berechtigte Gegenargumente. Die entscheidende Frage ist, ob Franklin Crypto im aktiven Krypto-Management tatsächlich Alpha gegenüber passiven Produkten generieren kann – und ob institutionelle Großanleger bereit sind, für aktiv verwaltete Strategien die entsprechenden Gebühren zu zahlen. Dass auch etablierte Asset Manager wie BlackRock bei Krypto-ETFs mit erheblichen Mittelabflüssen konfrontiert sein können, zeigt, dass institutionelle Nachfrage volatil bleibt. Perkins‘ öffentlich zitierte Einschätzung, der Moment für institutionelle Krypto-Beteiligung sei „angekommen“, ist eine klare Positionierung – ob sie sich in Zuflüssen niederschlägt, bleibt eine empirische Frage.

Bedeutung für DACH-Anleger

Für Privatanleger im DACH-Raum ist Franklin Crypto zunächst kein direkt zugängliches Produkt – die neue Sparte richtet sich ausdrücklich an institutionelle Großanleger mit entsprechenden Mindestinvestments und regulatorischen Voraussetzungen. Relevant ist der Schritt dennoch auf zwei Ebenen. Erstens signalisiert er, dass die Nachfrage nach aktiv verwalteten, nicht nur passiv-indexierten Krypto-Strategien bei institutionellen Anlegern real ist – was mittelfristig die Marktstruktur und Liquiditätsverhältnisse in liquiden Token beeinflusst.

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Zweitens – und das ist für technologisch interessierte Anleger der eigentlich relevante Punkt – treibt Franklin Templeton die Infrastruktur für tokenisierte Finanzprodukte mit konkreten Use Cases voran. Ähnlich wie Citi mit tokenisierten Pre-IPO-Strukturen entstehen hier reale institutionelle Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie jenseits von Spekulation. BENJI-Token als M&A-Zahlungsmittel, tokenisierte Sicherheiten bei Binance, tokenisierte ETFs via Ondo Finance – das sind keine Konzeptpapiere mehr, sondern abgeschlossene Transaktionen. Für Anleger, die in DeFi-Protokolle oder RWA-Projekte investieren, ist das ein relevantes Marktsignal.

Fazit und Einordnung

Franklin Templeton liefert mit der Gründung von Franklin Crypto keinen symbolischen Krypto-Auftritt, sondern einen strukturierten Ausbau einer seit Jahren aufgebauten digitalen Infrastruktur. Das Volumen der tokenisierten Assets – 2,5 Milliarden US-Dollar – ist gemessen am 1,78-Billionen-Haus bescheiden, der Signalwert der operativen Tiefe jedoch bemerkenswert: Die Kombination aus spezialisiertem Investmentteam, globaler Vertriebsplattform, tokenisierten Produktstrukturen und einem BENJI-gestützten M&A-Precedenzfall ergibt ein kohärentes institutionelles Krypto-Angebot, das über ETF-Hüllen hinausgeht. Entscheidend wird sein, ob Franklin Crypto im aktiv verwalteten Segment nachweisbare Performance liefern kann – und ob die angestrebten Zielkunden, Pensionsfonds und Staatsfonds, tatsächlich in signifikantem Umfang allokieren. Erst dann wäre eine grundlegende Neubewertung des institutionellen Krypto-Asset-Management-Marktes angemessen.

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