Dieser Altcoin baut eine „Alles-App“ für die Finanzwelt

Das Wichtigste in Kürze

Ondo tokenisiert reale Vermögenswerte wie Aktien, ETFs und Anleihen.

Krypto-Wallets könnten durch Ondo zu neuen Brokern werden.

Global Markets bringt traditionelle Wertpapiere direkt auf die Blockchain.

Der starke Kursrückgang macht ONDO spekulativ, aber spannend.

Letztlich gibt es am Kryptomarkt viele kurzfristige Treiber: Liquidität, Zinsen, Narrative, ETF-Flows oder Marktstimmung. Doch langfristig dürfte sich der Blick stärker auf echte Nutzung, realen Mehrwert und disruptive Geschäftsmodelle richten.

Genau hier rückt Ondo Finance in den Fokus. Der Altcoin liegt weiterhin mehr als 80 Prozent unter seinem Allzeithoch, bleibt damit hochspekulativ, adressiert aber einen riesigen Markt: die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte. Ondo will Aktien, ETFs, Anleihen und andere Real-World-Assets direkt in Krypto-Wallets und DeFi-Anwendungen bringen. Damit könnte aus der Wallet perspektivisch eine Finanz-App für alles werden – Broker, Depot und DeFi-Zugang zugleich.

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Ondo Finance: Entsteht hier die Alles-App für globale Finanzmärkte?

Die These rund um Ondo Finance ist aktuell klar: Der nächste große Wachstumsschub im Kryptomarkt könnte nicht nur aus Meme-Coins, Gaming oder Layer-1-Spekulation entstehen, sondern aus der Integration klassischer Finanzmärkte in Krypto-Infrastrukturen. Genau darauf spielt auch der Analyst Niels in seinem Post an. Wenn große Wallets und Börsen künftig Aktien, ETFs, Anleihen und Rohstoffe direkt in ihre Apps integrieren wollen, braucht es Infrastruktur, die diese traditionellen Assets reguliert, handelbar und onchain nutzbar macht. Ondo positioniert sich genau an dieser Schnittstelle.

$ONDO is building the “everything app” for global finance. The biggest crypto wallets and exchanges now want stocks, ETFs and traditional assets inside their apps. And Ondo is already powering that transition. The next generation of brokerages may not be brokerages at all.… pic.twitter.com/RZB1tcGq8r — Niels (@Web3Niels) June 23, 2026

Mit Ondo Global Markets bietet das Projekt tokenisierte Aktien, ETFs und ADRs an. Diese Token geben Anlegern wirtschaftliche Exposure auf zugrunde liegende öffentliche Wertpapiere, sind laut Ondo aber selbst keine echten Aktien oder ETFs und gewähren nicht automatisch klassische Aktionärsrechte. Genau dieser Punkt ist wichtig, weil die Produkte zwar den Zugang erleichtern, aber regulatorisch und rechtlich nicht identisch mit traditionellem Aktienbesitz sind.

Spannend ist vor allem die Distribution. MetaMask integrierte Ondo Global Markets bereits Anfang 2026, wodurch berechtigte Nutzer mehr als 200 tokenisierte US-Aktien, ETFs und Rohstoffe direkt neben ihren Krypto-Assets kaufen, halten und handeln können.

Now live: 173 new tokenized stocks and ETFs. Ondo Global Markets now spans 430+ tokenized stocks and ETFs, with the latest batch covering the hottest sectors and trends: → AI

→ Robotics

→ Quantum

→ Defense tech

→ Critical materials

→ Data center energy

→ BlackRock active… pic.twitter.com/G4kB0CQ1I4 — Ondo Finance (@OndoFinance) June 17, 2026

Damit wird die Analystenthese greifbar: Die Broker der Zukunft könnten nicht mehr zwingend klassische Broker sein, sondern Wallets. Nutzer würden dann Stablecoins, Bitcoin, Ethereum, tokenisierte Aktien, ETFs und DeFi-Produkte in einer Oberfläche verwalten. Ondo liefert dafür eine mögliche Infrastruktur. Zusätzlich arbeitet das Projekt mit Broadridge daran, bei tokenisierten Wertpapieren auch Proxy Voting, regulatorische Dokumente und Aktionärskommunikation zugänglich zu machen – ein Schritt, der die Lücke zwischen Token und klassischem Kapitalmarkt zumindest teilweise schließen soll.

Der Markttrend bestätigt diese Richtung. ICE, die Muttergesellschaft der NYSE, entwickelt selbst Infrastruktur für 24/7-Handel und Onchain-Abwicklung tokenisierter Wertpapiere. Auch große Finanzhäuser treiben Tokenisierung voran. Damit ist Ondo nicht allein, aber früh in einem Segment positioniert, das immer stärker institutionelle Aufmerksamkeit bekommt.

Ondo, Kinexys by @jpmorgan, @Mastercard, & @Ripple successfully completed a landmark pilot transaction connecting the XRP ledger with interbank settlement rails. This milestone marks the first time tokenized U.S. Treasuries have settled across borders and banks in near real time… pic.twitter.com/BUjvWwHBGg — Ondo Finance (@OndoFinance) May 6, 2026

Für ONDO bleibt daraus eine spekulative, aber nachvollziehbare Chance. Der Kursrückgang von über 80 Prozent zeigt das Risiko und den Bärenmarkt-Druck. Gleichzeitig baut Ondo an einem Narrativ mit realer Nutzung: globale Finanzmärkte direkt in Krypto-Wallets. Genau diese Kombination aus angeschlagener Bewertung, wachsender RWA-Adoption und möglicher Disruption klassischer Brokerage-Modelle macht den Altcoin aktuell besonders spannend.

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Von Ondo zu Bitcoin Hyper: Auch Bitcoin braucht mehr echte Nutzung

Ondo zeigt, wohin sich der Kryptomarkt langfristig bewegen könnte: weg von reiner Spekulation, hin zu realen Anwendungen, mehr Infrastruktur und einer stärkeren Verbindung mit der traditionellen Finanzwelt. Doch dieser Trend betrifft nicht nur Altcoins oder RWA-Projekte. Auch Bitcoin steht vor einer ähnlichen Frage. Wenn die größte Kryptowährung der Welt dauerhaft mehr Nachfrage erzeugen soll, reicht die Rolle als digitales Gold womöglich nicht aus. Anleger, Entwickler und Nutzer suchen zunehmend nach Ökosystemen, in denen Kapital produktiv eingesetzt werden kann.

Genau hier kommen Bitcoin-Layer-2-Lösungen ins Spiel. Bitcoin selbst bleibt extrem sicher, dezentral und liquide. Gleichzeitig ist das Netzwerk im Vergleich zu modernen Smart-Contract-Plattformen wie Solana oder Ethereum funktional begrenzt. Transaktionen sind langsamer, Anwendungen schwieriger umzusetzen und DeFi-Nutzung auf Bitcoin bislang nur eingeschränkt möglich. Layer-2-Netzwerke könnten diese Lücke schließen. Sie bauen zusätzliche Ausführungsschichten auf Bitcoin auf, ermöglichen schnellere Transaktionen, günstigere Gebühren und perspektivisch auch Anwendungen wie DeFi, Staking, Tokenisierung oder Gaming. Dadurch würde Bitcoin nicht ersetzt, sondern erweitert.

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Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang besonders auffällt, ist Bitcoin Hyper. Während viele Altcoins im aktuellen Bärenmarkt unter Druck stehen, zeigt der Presale hier klare relative Stärke. Bereits rund 33 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt – ein starkes Signal für anhaltendes Interesse trotz schwacher Marktphase. Das Konzept zielt darauf ab, die Vorteile von Bitcoin und Solana miteinander zu verbinden: Bitcoin als sichere, liquide Basisschicht und eine schnelle Layer-2-Architektur für skalierbare Anwendungen.

Besonders spannend ist dabei der technologische Ansatz. Bitcoin Hyper will über eine Bridge Bitcoin von der Layer 1 auf die Layer 2 bringen und dort mit höherer Geschwindigkeit nutzbar machen. So könnten BTC-Bestände künftig nicht nur gehalten, sondern auch aktiv in Anwendungen eingesetzt werden. Zusätzlich sorgt das Staking-Angebot mit rund 36 Prozent APY für weiteres Momentum im Presale.

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