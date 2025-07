Bitcoin im Einzelhandel: Jack Dorsey und Square ermöglichen BTC-Zahlungen für alle

Die Zukunft des Bezahlens beginnt jetzt – und zwar mit Bitcoin. Während traditionelle Zahlungsmethoden noch dominieren, wagt Jack Dorseys Unternehmen Block einen mutigen Schritt in Richtung Krypto-Revolution. Mit der neuen Bitcoin-Zahlungsfunktion von Square könnten bald immer mehr Händler digitales Geld akzeptieren – einfach, schnell und sicher.

Block, das Unternehmen hinter Square und Cash App, hat mit der Einführung von Bitcoin-Zahlungen über seine Kassensysteme begonnen. Händler in den USA können nun BTC-Zahlungen direkt über die Square-App akzeptieren – einfach, schnell und ohne komplizierte Umwege.

Dabei nutzt Square das sogenannte Lightning Network. Diese Layer-2-Technologie ermöglicht extrem schnelle und günstige Transaktionen mit BTC, ideal für den Alltagseinsatz. Händler erhalten ihr Geld in Sekundenschnelle und profitieren von niedrigen Gebühren.



boom.

today we're onboarding our first few @Square sellers for the new native bitcoin acceptance experience

this is the way!

— OBJ (@owenbjennings) July 22, 2025