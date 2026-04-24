BlackRock treibt Bitcoin-ETF-Zuflüsse auf Rekordserie – BTC nähert sich der 80.000-Dollar-Marke

Sieben Handelstage in Folge, fast zwei Milliarden Dollar Zuflüsse und ein Bitcoin-Kurs, der erstmals seit Januar wieder die 79.000-Dollar-Marke geknackt hat – der institutionelle Hunger auf Bitcoin wächst spürbar.

Der Bitcoin-Markt sendet starke Signale. Während Privatanleger noch abwarten, greifen institutionelle Investoren konsequent zu: US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten sieben Handelstage in Folge Nettozuflüsse und sammelten in diesem Zeitraum insgesamt rund 1,9 Milliarden US-Dollar ein. Das übertrifft die vergleichbare Zufluss-Serie im März deutlich, die damals bei 1,2 Milliarden US-Dollar lag. Allein am vergangenen Mittwoch flossen 335,8 Millionen US-Dollar frisches Kapital in die Produkte. Bitcoin selbst legte im Zuge dieser Entwicklung über 11 Prozent in den vergangenen 30 Tagen zu und überstieg erstmals seit Ende Januar wieder kurzzeitig die Marke von 79.000 US-Dollar.

BlackRock dominiert – Morgan Stanley newcomer ohne einen einzigen Verlusttag

Der mit Abstand größte Profiteur der Zufluss-Serie ist BlackRocks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Mit rund 1,4 Milliarden US-Dollar entfallen mehr als 73 Prozent der gesamten Zuflüsse auf diesen einen Fonds. IBIT hält aktuell knapp 810.000 Bitcoin und macht damit 62 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens aller US-Spot-Bitcoin-ETFs aus. Bemerkenswert ist auch die Performance des erst seit dem 8. April gelisteten Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT): Der Fonds hat seit seiner Auflegung keinen einzigen Tag mit Abflüssen verbucht und konnte insgesamt 163 Millionen US-Dollar einsammeln, davon 95 Millionen US-Dollar allein in der aktuellen Zufluss-Serie. Auf der anderen Seite des Spektrums steht der Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), der im gleichen Zeitraum Nettoabflüsse von rund 100 Millionen US-Dollar hinnehmen musste.

Auch Ethereum gewinnt an Fahrt – Stimmung dreht sich

Nicht nur Bitcoin profitiert vom wachsenden institutionellen Interesse. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten eine zehntägige Zufluss-Serie mit einem Gesamtvolumen von 633,6 Millionen US-Dollar. Die vergangene Woche war für breit aufgestellte Ethereum-Investmentprodukte sogar die stärkste seit Januar – und der ETH-Sektor drehte erstmals in diesem Jahr auf positive Gesamtflüsse seit Jahresbeginn. Der Crypto Fear & Greed Index kletterte auf 46 Punkte und erreichte damit ebenfalls den höchsten Stand seit Ende Januar. Das Gesamtbild bleibt jedoch differenziert: Bitcoin notiert noch immer rund 11 Prozent unter seinem Jahresanfangsniveau, der Index verharrt damit weiterhin im Bereich „Angst“.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Während BlackRock Milliarden in Bitcoin pumpt, läuft dieser Presale unter dem Radar

Institutionelle Schwergewichte wie BlackRock und Morgan Stanley positionieren sich massiv in Bitcoin – und signalisieren damit: Die nächste große Krypto-Welle rollt an. Wer jetzt noch cleverer agieren will als die Wall Street, sollte einen Blick auf Bitcoin Hyper ($HYPER) werfen. Das Projekt löst das, was selbst BlackRock nicht lösen kann: die technischen Grenzen des Bitcoin-Netzwerks. Als erste echte Bitcoin-Layer-2-Lösung, basierend auf der Solana Virtual Machine (SVM), ermöglicht Bitcoin Hyper blitzschnelle und günstige BTC-Transaktionen – und schafft damit die Grundlage für ein vollständiges DeFi- und dApp-Ökosystem auf Bitcoin-Basis. Der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar pro $HYPER – und die Nachfrage steigt täglich. Wer auf echte Bitcoin-Innovation setzt, bevor die große Masse aufwacht, hat jetzt das Fenster offen. Dieses Fenster schließt sich mit jeder neuen Presale-Phase.

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