Trump-Memecoin-Gala: Exklusiver Zugang zum US-Präsidenten zum Schnäppchenpreis?

Während der TRUMP Token über 96 Prozent seines Wertes eingebüßt hat, lädt Donald Trump erneut zur exklusiven Memecoin-Gala – und der Eintritt ist diesmal deutlich günstiger. Was steckt dahinter?

Der OFFICIAL TRUMP Token gehört zu den spektakulärsten Krypto-Projekten der jüngeren Geschichte – und das aus den falschen Gründen. Kurz vor seiner Amtseinführung ins Leben gerufen, hat der Memecoin des US-Präsidenten seit seinem Allzeithoch über 96 Prozent an Wert verloren und notiert aktuell bei rund 2,87 US-Dollar. Für viele Anleger eine bittere Bilanz. Dennoch veranstaltet Trump zum zweiten Mal eine exklusive Gala für Token-Halter in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

VIP-Zugang zum Präsidenten – diesmal für weniger Geld

Beim ersten Event mussten Interessierte TRUMP Token im Wert von mehreren Millionen US-Dollar halten, um überhaupt in die Nähe der begehrten VIP-Plätze zu kommen. In diesem Jahr hat sich das Bild gewandelt: Positionen im Bereich von rund 300.000 US-Dollar sollen laut internen Ranglisten und Onchain-Daten bereits ausreichen, um unter den Top-VIPs gelistet zu werden. Die Platzvergabe folgt dabei einem Punktesystem, das neben der gehaltenen Token-Menge auch die Haltedauer berücksichtigt. Der günstigere Zugang ist keine strategische Entscheidung – er ist schlicht eine Folge des massiven Kurseinbruchs.

Hochkarätige Gäste, politische Brisanz und strenge Auflagen

Das Event am 25. April verspricht trotz der ernüchternden Kursentwicklung ein Stelldichein der Krypto- und Finanzprominenz zu werden. Erwartet werden unter anderem Tether-CEO Paolo Ardoino, Investorin Cathie Wood sowie Ex-Boxweltmeister Mike Tyson. An der Spitze der Token-Halter steht einmal mehr Tron-Gründer Justin Sun, dessen nomineller Portfoliowert trotz gestiegener Token-Anzahl spürbar geschrumpft ist. Teilnehmer müssen vorab umfangreiche Sicherheitschecks durchlaufen und Angaben zu ihren digitalen Profilen machen. Geladener VIP-Gast Michael Raumann beschrieb den Ablauf gegenüber der Fachpresse als ganztägige Crypto Conference mit Speakern, Lunch und organisiertem Shuttle-Transfer – mehr wollte er nicht verraten, da er zur Verschwiegenheit angehalten wurde. Politisch bleibt die Veranstaltung heiß diskutiert: Kritiker sehen darin die Möglichkeit, politischen Einfluss über finanzielle Mittel zu erkaufen. Bemerkenswert: Weder die Durchführung des Events noch die persönliche Anwesenheit Trumps sind vertraglich garantiert – im Ausnahmefall erhalten Teilnehmer ein Erinnerungs-NFT.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Während TRUMP fällt, baut dieses Projekt die Zukunft von Bitcoin

Während Memecoins wie TRUMP ihren Investoren herbe Verluste bescheren, arbeitet ein anderes Projekt still und leise an etwas, das den gesamten Bitcoin-Kosmos verändern könnte: Bitcoin Hyper ($HYPER). Das erste echte Bitcoin-Layer-2-Netzwerk macht Schluss mit den ewigen Problemen des BTC-Netzwerks – langsame Transaktionen, hohe Gebühren, begrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Powered by der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper blitzschnelle und kostengünstige BTC-Transaktionen – und öffnet damit die Tür für Staking, DeFi und dezentrale Anwendungen auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Der Presale läuft – und wer früh dabei ist, sichert sich $HYPER zum aktuellen Einstiegspreis von 0,0337 US-Dollar, bevor die nächste Preiserhöhung greift. Das Interesse wächst täglich, die verfügbaren Plätze im laufenden Presale sind begrenzt. Wer auf den nächsten TRUMP-Hype verzichten und stattdessen auf echte Technologie setzen will, sollte jetzt handeln.

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