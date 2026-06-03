Bitcoin-Kurs fällt unter 70.000 USD: Korrektur oder Altseason?

Das Wichtigste in Kürze

Die Dominanz von Bitcoin ist kürzlich um etwa zwei Prozentpunkte gesunken.

Dieser Rückgang fiel mit sinkenden Refinanzierungssätzen (Funding Rates) bei Perpetual Futures und einem schrumpfenden Open Interest zusammen.

Dies deutet eher auf eine erzwungene Enthebelung (Deleveraging) von Long-Positionen hin als auf koordinierte Verkäufe.

Der Bitcoin-Kurs ist zum ersten Mal seit dem 8. April unter die Marke von 70.000 USD gefallen. Dies markiert einen Rückgang von etwa 15 % gegenüber der Spanne von 82.000 bis 83.000 USD, die noch vor wenigen Wochen getestet wurde. Infolge dieser Bewegung rutschte die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors unter die Schwelle von 2,5 Billionen USD.

Aus analytischer Sicht stellt sich nicht mehr die Frage, ob es sich um eine signifikante Marktkorrektur handelt – die Preisstruktur spricht hier eine eindeutige Sprache. Vielmehr ist entscheidend, ob der gleichzeitige Rückgang der BTC-Dominanz auf 58,7 % (laut CoinGecko) eine taktische Umschichtung von Kapital in Altcoins signalisiert oder lediglich eine mechanische Korrelationskompression während eines breiten Deleveraging-Events darstellt.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass beide Interpretationen gleichzeitig zutreffen könnten. Um zwischen ihnen zu unterscheiden, muss man über die reine Dominanz-Kennzahl hinausblicken und analysieren, was genau die relative Outperformance ausgewählter Altcoins in dieser Phase antreibt.

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BTC-Dominanz bei 58,7 %: Strukturwandel oder Long-Liquidation?

Die Dominanz von Bitcoin ist kürzlich um etwa zwei Prozentpunkte gesunken. Dieser Rückgang fiel mit sinkenden Refinanzierungssätzen (Funding Rates) bei Perpetual Futures und einem schrumpfenden Open Interest zusammen. Dies deutet eher auf eine erzwungene Enthebelung (Deleveraging) von Long-Positionen hin als auf koordinierte Verkäufe. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie nahelegt, dass der Rückgang der Dominanz die tatsächliche Kapitalrotation überbewerten könnte.

Nachdem Bitcoin die Unterstützung bei 80.000 USD verloren hatte, fiel der Kurs um den 23. bis 24. Mai auf 75.000 USD. Ein Erholungsversuch in Richtung 78.000 USD scheiterte, woraufhin der Preis weiter durch die Zone von 73.000 bis 74.000 USD rutschte. Bis Juni erreichte Bitcoin die Marke von 71.000 USD, bevor weitere Verluste die Marktkapitalisierung unter 1,4 Billionen USD drückten. Auch Transaktionen aus Wallets der insolventen Börse Mt. Gox trugen zum Marktdruck bei, wenngleich deren exakte Auswirkungen unklar bleiben.

Aktuell liegt die BTC-Dominanz bei 58,7 % und damit immer noch deutlich über den Werten von unter 50 %, die typischerweise eine echte Altseason ankündigen. Während einige Trader einen potenziellen Wechsel von Bitcoin zu Altcoins vermuten, steckt dieser Übergang noch in einem frühen Stadium. Eine dauerhafte Outperformance der Altcoins erfordert mehr als nur temporäre Verschiebungen bei relativen Verlusten.

Ungleichmäßige Stärke der Altcoins als Indikator

Am Dienstag präsentierte sich die Altcoin-Landschaft fragmentiert. Ethereum notiert weiterhin unter der 2.000-USD-Marke, während XRP, Cardano, TRON und RAIN jeweils Rückgänge von weniger als 3 % verzeichneten – ein geringeres Minus als bei Bitcoin. BNB, Solana und HYPE sanken um etwa 1 %. Dies deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit unter den Large-Cap-Assets hin, bestätigt jedoch noch keine Altseason.

Zusätzliche Komplexität bringen die jüngsten Daten zu den US-Spot-Bitcoin-ETFs, die Nettoabflüsse zeigen – ein Gegensatz zu den früheren Zuflussmustern. Historische Trends belegen, dass anhaltende Abflüsse von über 150 Mio. USD oft mit lokalen Bitcoin-Höchstständen und anschließender Volatilität korrelieren. Die Reaktion institutioneller Käufer auf das Niveau unter 70.000 USD wird entscheidend dafür sein, ob die relative Stärke der Altcoins im Vergleich zu Bitcoin bestehen bleibt.

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Bitcoin-Preisstruktur: Drei mögliche Szenarien

Aus technischer Sicht hat Bitcoin mit dem Fall unter 70.000 USD eine psychologisch wichtige Unterstützung verloren. Dies könnte den Weg in frühere Nachfragezonen im Bereich von Mitte bis unter 60.000 USD ebnen. Analysten weisen darauf hin, dass ein Verlust der 70.000-USD-Marke aufgrund mangelnder On-Chain-Akkumulation zwischen 70.000 und 74.000 USD zu einer Bewegung in Richtung 60.000 bis 55.000 USD führen könnte.

Bullisches Szenario: Sollte der Bitcoin-Kurs die Marke von 70.000 bis 72.000 USD bei hohem Volumen zurückerobern – etwa durch positive ETF-Zuflüsse oder makroökonomische Katalysatoren –, wäre ein erneuter Test der Region von 74.000 bis 75.000 USD möglich.

Basisszenario: Bitcoin könnte sich im Bereich zwischen 65.000 und 70.000 USD konsolidieren, wobei sich die BTC-Dominanz bei etwa 55 % bis 57 % stabilisiert. In diesem Fall würde der Markt die erzwungenen Liquidationen ohne tiefere Abverkäufe verarbeiten, was jedoch noch keine nachhaltige Altcoin-Rotation bestätigen würde.

Bärisches Szenario: Falls eine schnelle Rückkehr über 70.000 USD ausbleibt und gleichzeitig ETF-Abflüsse sowie ein negatives Makro-Sentiment anhalten, könnten Ziele bei 65.000 USD und schließlich 60.000 bis 55.000 USD angesteuert werden. In diesem Szenario wäre die Stärke der Altcoins wohl nur von kurzer Dauer, und die BTC-Dominanz könnte bei sinkender Altcoin-Liquidität wieder steigen. Ein Tagesschlusskurs unter 68.000 USD würde die bullischen Hoffnungen vorerst zunichtemachen.