Der unmittelbare Auslöser ist eine erneute Eskalation der Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran, die den Rohölpreis seit dem 6.März über 90 USD pro Barrel hält und die Märkte dazu zwang, die Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve am kurzen Ende der Kurve um geschätzte 25 bis 40 Basispunkte anzupassen.

Der BTC-Preis notiert nahe 69.200 USD und konsolidiert sich oberhalb einer strukturell bedeutsamen Nachfragezone, während neue Spannungen im Nahen Osten eine breite Risk-off-Rotation an den globalen Aktien- und Rohstoffmärkten auslösen.

Dies geschah zeitgleich mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, die im Jahresvergleich stabil bei 2,4 % blieben. Diese Daten wurden jedoch erhoben, bevor der Ölpreis aufgrund der Störungen in der Straße von Hormus auf 115 USD sprunghaft anstieg.

BREAKING: February CPI inflation was unchanged, at 2.4%, in-line with expectations of 2.4%. Core CPI inflation was 2.5%, in-line with expectations of 2.5%. Core CPI inflation before the Iran war was at its lowest in 5 years. The market will now await March’s data. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 11, 2026

Mit anderen Worten: Die Märkte handeln derzeit einen Verbraucherpreisindex (VPI), der eine Wirtschaft vor dem Konflikt widerspiegelt.

Der wahre Test für die Inflation wird in den Berichten für März und April erfolgen, sobald die Auswirkungen des Energieschocks durchschlagen.

Da Bitcoin in den letzten 24 Stunden die wichtige Unterstützung bei 70.000 USD verloren hat, befürchten Investoren, dass ein tieferer Fall in den Bereich von Mitte 60.000 USD der nächste Schritt sein könnte. Vor diesem Hintergrund blicken versierte Trader nun auf Blue-Chip-Krypto-Presales wie Bitcoin Hyper, um der anhaltenden Volatilität zu entgehen.

(QUELLE: TradingView)

Geopolitisches Risiko und der Makro-Übertragungsmechanismus: Öl, Renditen und Inflationsanpassung

Der S&P 500 reagierte empfindlich auf diese Neubewertung. Der Index scheiterte in aufeinanderfolgenden Sitzungen daran, seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurückzuerobern – eine technische Bedingung, die historisch gesehen einem anhaltenden De-Risking bei korrelierten Vermögenswerten vorausgeht.

Sollte Rohöl dauerhaft über 90 USD bleiben, rückt die Wahrscheinlichkeit eines korrelierten Rückgangs, der die strukturelle Unterstützung des BTC-Preises bei 64.800 USD (die nächste signifikante Unterstützungszone) testet, unmittelbar in den Fokus.

(QUELLE: TradingEconomics)

Wichtige BTC-Preis-Unterstützungsniveaus: Boden bei 66.600 USD und Rückeroberung des Widerstands bei 70.000 USD

Die unmittelbare strukturelle Unterstützung liegt bei 66.600 USD. Dieses Level hat in den letzten Wochen zwei aufeinanderfolgende Tests auf Tagesschlusskursbasis abgefangen und stellt eine Konfluenz aus dem exponentiellen 20-Tage-Durchschnitt und einem High-Volume-Node aus der vorherigen Konsolidierungsspanne dar.

Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter 66.600 USD bei überdurchschnittlichem Volumen würde die aktuelle Bodenthese entkräften und 64.800 USD als nächste bedeutende Nachfragezone freigeben – ein Niveau, das der Akkumulationsbasis von Mitte Februar entspricht.

Auf der Oberseite stellt die Marke von 70.000 USD aus technischer und psychologischer Sicht die kritische Schwelle für eine Rückeroberung dar. Der Vermögenswert wurde zweimal auf Intraday-Basis an diesem Niveau abgelehnt, ohne einen bestätigten Schlusskurs darüber zu erzielen. Bis diese Rückeroberung über mehrere Sitzungen hinweg Bestand hat, bleibt die technische Struktur bärisch bis neutral.

Angesichts dieser Unsicherheit ist es nicht verwunderlich, dass Krypto-Presales wie Bitcoin Hyper ($HYPER) zunehmend Aufmerksamkeit gewinnen. Blue-Chip-Projekte, die nicht der laufenden Marktvolatilität ausgeliefert sind, stellen eine kluge Möglichkeit dar, Vermögenswerte in Titeln mit hohem Aufwärtspotenzial zu parken, während man auf bessere Zeiten wartet.

BONUS: Bitcoin Hyper ($HYPER) nähert sich 31 Mio. USD im Presale-Funding, während Smart Wallets in Krypto-Presales rotieren

(QUELLE: Bitcoin Hyper)

Der Bitcoin Hyper ($HYPER) Presale bietet Investoren eine strukturierte Möglichkeit, sich an einem überzeugenden Krypto-Narrativ zu beteiligen, ohne ständig auf die täglichen Marktturbulenzen reagieren zu müssen.

Sein mehrstufiges Preismodell erhöht den Token-Preis im Verlauf des Vorverkaufs schrittweise. Dies belohnt frühe Teilnehmer und ermöglicht es Anlegern, Kapital in ein wachsendes Blue-Chip-Narrativ zu investieren, anstatt volatilen Marktschwankungen hinterherzulaufen.

Bitcoin Hyper selbst zielt darauf ab, die Fähigkeiten des Bitcoin-Ökosystems durch ein Layer-2-Netzwerk zu erweitern, das für schnellere, günstigere Transaktionen und erweiterte Funktionalität konzipiert ist.

Durch die Nutzung der Solana Virtual Machine (SVM) ist die Architektur von Bitcoin Hyper darauf ausgelegt, nahezu sofortige Überweisungen und niedrigere Gebühren zu ermöglichen, während gleichzeitig die Sicherheit der Basisschicht von Bitcoin genutzt wird.

Über Zahlungen hinaus soll das Ökosystem Smart Contracts, DeFi-Anwendungen, Staking und dezentrale Apps auf Bitcoin ermöglichen und BTC so von einem passiven Wertaufbewahrungsmittel in eine programmierbare Finanzschicht verwandeln.

In diesem Sinne positioniert sich Bitcoin Hyper sowohl als Skalierungslösung als auch als Katalysator für die nächste Innovationswelle auf Bitcoin. Da nur noch wenige Stunden verbleiben, bevor der HYPER-Presale in die nächste Preisstufe wechselt, schließt sich das Zeitfenster, um sich Token zu diesen Early-Bird-Preisen zu sichern.

Besuchen Sie hier Bitcoin Hyper, um mehr zu erfahren