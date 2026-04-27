SoFi integriert Solana: Revolutioniert Banking-DeFi den SOL-Kurs?

Das Wichtigste in Kürze

Die US-Bank SoFi nutzt Solana ab sofort als operative Infrastruktur für Fiat- und Stablecoin-Zahlungen.

Goldman Sachs und Morgan Stanley treiben das Solana-ETF-Volumen auf über eine Milliarde US-Dollar.

Während SOL die 100-Dollar-Marke anvisiert, sammelt das Infrastruktur-Projekt Liquidchain ($LIQUID) 9,5 Millionen USD im Presale ein.

SoFi hat am 2. April 2026 seine Corporate-Banking-Lösung direkt auf der Solana-Blockchain gestartet – und damit eine Grenze überschritten, die bislang kaum eine regulierte US-Bank berührt hatte. Das ist kein gewöhnliches Krypto-Kooperationsabkommen, sondern eine national lizenzierte Bank, die Solana als Settlement-Infrastruktur für Fiat- und Stablecoin-Zahlungen im Unternehmensbereich einsetzt.

Hinter SoFi stehen 13,7 Millionen Kunden und ein verwaltetes Vermögen von über 50 Milliarden US-Dollar. Dass ein Institut dieser Größe Solana nicht als Experiment, sondern als operative Infrastruktur behandelt, ist ein Signal, das weit über den Krypto-Sektor hinausreicht. Ähnliches Momentum zeigt sich auch bei Western Union, das seinen Stablecoin ebenfalls auf Solana aufbaut – das Netzwerk entwickelt sich zur bevorzugten Infrastruktur für institutionelle Zahlungsanwendungen.

Wie die SoFi-Solana-Integration tatsächlich funktioniert

SoFis neue „Big Business Banking“-Plattform generiert pro Nutzerkonto eine eindeutige Solana-Einzahlungsadresse, kompatibel mit Wallets wie Phantom oder Solflare. Transaktionen werden über den SPL-Token-Standard abgewickelt und in rund 400 Millisekunden bestätigt – ein Wert, den kein traditionelles Bankensystem annähernd erreicht. Zusätzlich unterstützt die Plattform SoFiUSD, einen bankinternen digitalen Dollar mit Echtzeit-Mint- und Burn-Funktion.

Die Absicherung für Enterprise-Kunden übernehmen Liquiditätsprovider wie Cumberland, die Tiefe für großvolumige Transaktionen sicherstellen. FDIC-versicherte Verwahrung für verknüpfte Assets reduziert dabei das On-Chain-Risiko für institutionelle Nutzer erheblich. Das ist Infrastruktur, nicht Proof-of-Concept – und das ist der zentrale Unterschied zu früheren Krypto-Pilotprojekten im Banking.

Gleichzeitig rückt Goldman Sachs mit einer SOL-ETF-Position von 108 Millionen US-Dollar ins Rampenlicht, während Morgan Stanley im April 2026 einen eigenen Solana Trust eingereicht hat. Das Gesamtvermögen aller Solana-ETFs hat laut CoinGabbar die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten – ein struktureller Zufluss, der sich fundamental von spekulativen Retail-Käufen unterscheidet. Dass jeder dritte Deutsche bereit wäre, für Krypto-Angebote die Bank zu wechseln, zeigt das Nachfragepotenzial, das auf solche Integrationen wartet.

SOL Prognose 2026: Kann der Kurs die 100-US-Dollar-Marke knacken?

SOL notiert aktuell bei rund 86 US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Hoch von 89,24 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 50,3 Milliarden US-Dollar. Das Futures-Volumen liegt bei 6,74 Milliarden US-Dollar, die offenen Positionen bei 5,15 Milliarden US-Dollar – beides Werte, die erhebliches institutionelles Engagement widerspiegeln. In den vergangenen fünf Handelstagen flossen laut CoinGabbar netto 35,17 Millionen US-Dollar in Spot-SOL-ETFs, am Montag kamen weitere 3,28 Millionen US-Dollar hinzu.

Die SOL Prognose für 2026 zeigt Analysten zufolge eine Bandbreite von 75 bis 150 US-Dollar. Für die Richtungsentscheidung ist der Widerstand bei 94 US-Dollar entscheidend:

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Bull-Case: Ein nachhaltiger Ausbruch über 94 US-Dollar – befeuert durch weitere ETF-Zuflüsse und SoFi-Adoptionseffekte – öffnet den Weg zur 100-US-Dollar-Marke und darüber hinaus bis 150 US-Dollar. Das entspräche einem Anstieg von rund 75% gegenüber dem aktuellen Niveau.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 94 US-Dollar – befeuert durch weitere ETF-Zuflüsse und SoFi-Adoptionseffekte – öffnet den Weg zur 100-US-Dollar-Marke und darüber hinaus bis 150 US-Dollar. Das entspräche einem Anstieg von rund 75% gegenüber dem aktuellen Niveau. Base-Case: SOL konsolidiert in der Spanne zwischen 77 und 94 US-Dollar, während institutionelle Positionen weiter aufgebaut werden. Die DeFi-Integration durch SoFi stabilisiert die Nachfragebasis, verhindert aber kurzfristig keinen Rücksetzer.

SOL konsolidiert in der Spanne zwischen 77 und 94 US-Dollar, während institutionelle Positionen weiter aufgebaut werden. Die DeFi-Integration durch SoFi stabilisiert die Nachfragebasis, verhindert aber kurzfristig keinen Rücksetzer. Bear-Case: Regulatorische Gegenwinde oder ein breiter Markteinbruch drücken SOL unter die 77-US-Dollar-Marke. Die Fundamentaldaten durch SoFi und Goldman Sachs bleiben jedoch strukturell intakt.

Short-Seller wurden zuletzt massiv liquidiert – ein technisches Signal, das häufig einer Richtungsbeschleunigung vorausgeht. Die technische Analyse zeigt, wie SOL die 90-US-Dollar-Marke erneut ins Visier nimmt und welche Zuflüsse dahinterstehen. Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: Eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar dämpft die prozentuale Upside gegenüber kleineren Projekten spürbar.

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Liquidchain adressiert die fragmentierte Liquidität hinter dem SoFi-DeFi-Boom

SoFis Banking-Integration auf Solana und der gleichzeitige Einstieg von Goldman Sachs über ETFs zeigen ein strukturelles Problem, das mit wachsender institutioneller Adoption schärfer wird: Liquidität ist über Chains, Protokolle und Settlement-Schichten verteilt, ohne einheitlichen Zugriffspunkt. Genau hier positioniert sich Liquidchain ($LIQUID) als Unified-Liquidity-Layer, der Cross-Chain-Kapitalflüsse für DeFi-Protokolle und institutionelle Nutzer bündelt.

Das Protokoll aggregiert Liquidität aus mehreren Layer-1-Netzwerken – darunter Solana – in eine einheitliche Schicht, die sowohl für Stablecoin-Settlements als auch für komplexere DeFi-Strategien zugänglich ist. Der $LIQUID-Token befindet sich aktuell in der Presale-Phase; über 9,5 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt. Das Timing ist nicht zufällig: Wenn SoFi und Goldman Sachs institutionelle Kapitalströme auf Solana lenken, steigt der Bedarf an Infrastruktur, die diese Ströme effizient verbindet.

Wie bei jedem Token-Angebot in der Frühphase birgt das Projekt erhebliche Ausführungs- und Liquiditätsrisiken; eine unabhängige Due Diligence ist vor jeder Investitionsentscheidung ratsam.

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