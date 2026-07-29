Bitcoin-Kurs unter Druck: Fed-Zinssorgen und ETF-Abflüsse

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Steigende Zinserwartungen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten nicht-verzinslicher Risikoanlagen.

Dies veranlasst sowohl systematische als auch diskretionäre Manager dazu, ihr Exposure im Vorfeld der FOMC-Entscheidung zu reduzieren.

Bitcoin verzeichnete am 28. Juli einen Rückgang von bis zu -3 % auf 63.100 $, den niedrigsten Stand seit elf Tagen. Grund hierfür ist, dass Händler die Wahrscheinlichkeit einer überraschenden Zinserhöhung durch die Federal Reserve bei der FOMC-Sitzung am 29. Juli auf etwa eins zu drei schätzen.

Dies verschärft einen Krypto-Ausverkauf, der bereits durch massive Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs belastet wurde. Am 23. und 24. Juli wurden Abflüsse von mehr als 465 Mio. $ verzeichnet, gefolgt von einem moderaten Abgang von -11 Mio. $ am gestrigen 27. Juli.

Dabei handelt es sich nicht um eine rein Bitcoin-spezifische Neubewertung. Es ist vielmehr ein makroökonomisches De-Risking-Ereignis, bei dem Zinserwartungen die entscheidende Variable darstellen. Die ETF-Flussdaten bestätigen zudem, dass institutionelle Teilnehmer zuerst reagierten.

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Mechanik der Fed-Zinsentscheidung: Wie eine Zinserhöhung den BTC-Preis bewegt

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Steigende Zinserwartungen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten nicht-verzinslicher Risikoanlagen. Dies veranlasst sowohl systematische als auch diskretionäre Manager dazu, ihr Exposure im Vorfeld der FOMC-Entscheidung zu reduzieren.

Citadel Securities prognostiziert für den 29. Juli eine Anhebung um 25 Basispunkte. Dies wird als ein Schritt gewertet, der die Glaubwürdigkeit von Fed-Chef Kevin Warsh im Kampf gegen die Inflation stärken würde – ein Narrativ, das selbst dann eine restriktive (hawkish) Interpretation der Sitzung festigt, wenn die Erhöhung ausbleibt.

Die ETF-Abflüsse liefern hierbei das deutlichere Signal für die institutionelle Überzeugung. Die Abflüsse von 465 Mio. $ am 23. und 24. Juli beendeten eine siebentägige Phase von Zuflüssen, die maßgeblich zur Preisstützung während der moderaten Erholung im Juli beigetragen hatten.

Diese Erholung war ohnehin fragil: Bitcoin hatte versucht, Boden gutzumachen, nachdem der Kurs von seinem Allzeithoch im Oktober 2025 bei 126.000 $ um rund 50 % eingebrochen war. Die Widerstandszone zwischen 65.000 $ und 65.500 $ deckelte bereits mehrere Ausbruchsversuche vor dem Rutsch in dieser Woche.

Die Sorge um Zinserhöhungen überschattet derzeit auch die jüngsten legislativen Fortschritte. Der Clarity Act, ein lang erwartetes Gesetz zur Struktur des US-Kryptomarktes, hatte bis Mitte Juli für positive Stimmung gesorgt. Dieser Rückenwind wurde jedoch durch die makroökonomische Neubewertung vor dem FOMC-Treffen neutralisiert.

$BTC failed to hold the $65,000 level.



This happened as the Senate put the Clarity Act on hold.



Now, the next key support level for Bitcoin is $62,000-$65,000.



This should hold, or else BTC will end up giving all the gains. pic.twitter.com/CVFjOqdY4Q — Ted (@TedPillows) July 28, 2026

Analysten-Positionierung: Wichtige Levels und die 200-Tage-Linie

Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, erklärte, dass Bitcoin „hauptsächlich von der steigenden Wahrscheinlichkeit einer Fed-Erhöhung sowie von Makro-Sorgen über KI-bezogene Kreditrisiken getroffen wird“. Sie identifizierte 62.000 $ als das nächste Abwärtslevel, wobei starke Unterstützung um 60.000 $ erwartet wird.

Beide Schwellenwerte liegen unter dem aktuellen Spotpreis und stellen die kurzfristigen Stresstest-Zonen des Marktes dar, sollte die FOMC die von Citadel Securities prognostizierte Überraschung liefern.

Tony Sycamore, Analyst bei IG Australia, beschrieb die aktuelle Haltung gegenüber Bitcoin als neutral. Er merkte an, dass ein nachhaltiger Durchbruch und Schlusskurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 72.001 $ erforderlich sei, um mittelfristige Abwärtsrisiken zu entkräften und ein konstruktiveres technisches Bild zu ermöglichen.

Dieses Niveau liegt etwa 13,5 % über dem Tagestief vom 28. Juli – eine Lücke, die verdeutlicht, wie viel strukturelle Reparatur notwendig ist, bevor trendfolgende Käufer in großem Stil zurückkehren.

On-Chain-Dynamiken ergänzen das strukturelle Bild. Der breitere Rückgang vom Höchststand bei 126.000 $ ging mit einer Kapitulation von Langzeithaltern und verstärkten Münzbewegungen an Börsen einher. Wie CoinSpeakers Analyse zum Verhalten von Langzeithaltern während des Bitcoin-Rückgangs zeigt, deutet dies eher auf erzwungene als auf diskretionäre Verkäufe hin.

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Bullen- und Bären-Szenarien: Was die FOMC-Entscheidung ändert

REMINDER: 🇺🇸 The FOMC decision is tomorrow, and every serious investor MUST watch it.



Rate decision: 2:00 PM ET

Kevin Warsh press conference: 2:30 PM ET



Markets price a nearly 40% chance of a surprise hike.



One decision could move stocks, crypto, bonds, and the dollar at once.… https://t.co/zooN8GEt1a pic.twitter.com/kpeLEUDNrN — Crypto Rover (@cryptorover) July 28, 2026

Die Bedingung für eine Stabilisierung ist klar: Ein Stillhalten der Fed, begleitet von einer eher taubenhaften (dovish) Rhetorik, würde den primären Makro-Gegenwind beseitigen. Dies würde den Fokus zurück auf den Clarity Act und die Spot-ETF-Nachfrage lenken. In diesem Szenario wäre die Widerstandszone von 65.000 $ bis 65.500 $ das kurzfristige Ziel für Erholungsversuche.

Der bärische Pfad führt über die von Mauron genannten Unterstützungsmarken. Eine bestätigte Zinserhöhung um 25 Basispunkte würde die ETF-Abflüsse wahrscheinlich noch über das Tempo vom 23. und 24. Juli hinaus beschleunigen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Tests der 60.000 $-Marke – ein psychologisch wichtiges Level, das historisch sowohl Retail-Käufer als auch Aktivitäten am Optionsmarkt angezogen hat.

Es ist zu vermuten, dass die realisierte Gewinn- und Verlustverteilung auf diesem Niveau, die stark von Käufern aus der Korrekturphase nach 100.000 $ geprägt ist, einen klaren Durchbruch unter 60.000 $ ohne einen sekundären Makro-Schock strukturell schwierig macht.

Die analytische Kernfrage lautet nicht mehr, ob sich Bitcoin in einem mittelfristigen Abwärtstrend befindet – die Lücke zum 200-Tage-Durchschnitt beantwortet dies bereits. Entscheidend ist, ob das FOMC-Ergebnis am 29. Juli eine weitere Welle von ETF-Rücknahmen auslöst oder der fragilen Juli-Erholung Raum zur Fortsetzung gibt.