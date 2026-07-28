Fed-Sitzung im Fokus: Während Gold und Bitcoin schwächeln, steuert der Bitcoin Hyper Presale auf 33 Millionen Dollar zu

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt vor der FOMC-Sitzung auf 63400 Dollar.

Unterdessen fließen im Presale des Layer-2-Projekts Bitcoin Hyper fast 33 Millionen Dollar zu.

Am Dienstag, den 28. Juli 2026, herrscht an den globalen Finanzmärkten spürbare Nervosität. Die heute beginnende zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Federal Reserve wirft ihre Schatten voraus. Ein robuster US-Dollar setzt Rohstoffe und Krypto-Assets gleichermaßen unter Druck. So rutschte Spot-Gold um 0,7 % auf rund 4.045 $ pro Unze ab, während Silber und andere Edelmetalle ebenfalls Verluste verzeichneten. Auch Bitcoin (BTC) zeigt sich volatil und notiert nach einem Tagesverlust von 2,6 % bei rund 63.400 $. Doch abseits des kurzfristigen Rauschens verlagert sich das Kapital erfahrener Investoren zunehmend in fundamentale Infrastrukturprojekte: Der Presale des innovativen Layer-2-Netzwerks Bitcoin Hyper (HYPER) nähert sich mit großen Schritten der Marke von 33 Millionen $.

Zinsängste und Trump-Kommentare: Finanzmärkte vor der Fed-Entscheidung gelähmt

Die geldpolitische Unsicherheit wird durch politische Statements zusätzlich angeheizt. Donald Trump lobte jüngst den Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh an Bord der Air Force One als „fantastisch“, warf jedoch gleichzeitig anderen Vorstandsmitgliedern politische Absichten vor. Aktuell preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 62 % ein, dass die Federal Reserve die Zinsen am Mittwoch in der Spanne von 3,5 % bis 3,75 % belässt. Angesichts der zweitägigen Fed-Sitzung und der unklaren Zinsaussichten sichern sich viele Händler ab, während eine Minderheit sogar eine Zinserhöhung im September mit einer Chance von 81 % einpreist. Lorie Logan von der Dallas Fed signalisierte zudem, dass eine straffere Geldpolitik notwendig bleiben könnte, sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen.

Diese Gemengelage drückte Bitcoin kurzzeitig auf ein 24-Stunden-Tief von 63.059 $. Dennoch sehen Analysten in dem jüngsten Rücksetzer auch eine Chance: Das gestiegene Short-Interesse könnte bei einer schnellen Erholung der Käuferseite zu einem Short Squeeze in Richtung 65.000 $ führen, sobald die Bullen wieder das Ruder übernehmen.

Short Squeeze Loading on bitcoin:native Many shorts have entered on this recent move. This is bullish short-term. I’m expecting a short squeeze to $65K first, before any major downside move. pic.twitter.com/QkPQ1KtgGL — DYNAMO (@DynamoXDD) July 28, 2026

Skalierbarkeit als Schlüssel: Warum Bitcoin Hyper trotz Marktdruck wächst

Während spekulatives Kapital nervös auf Zinsdaten reagiert, fließt strategisches Risikokapital in langfristige Lösungen für das Bitcoin-Ökosystem. Bitcoin Hyper (HYPER) adressiert das größte Problem der ältesten Kryptowährung: die Skalierbarkeit. Durch die Integration der leistungsstarken Solana Virtual Machine (SVM) schafft das Layer-2-Netzwerk eine Umgebung für blitzschnelle Transaktionen, komplexe DeFi-Anwendungen und On-Chain-Zahlungen bei minimalen Gebühren.

Das Prinzip ist hocheffizient: Nutzer transferieren BTC über eine kanonische Bridge auf die Layer 2, wo ein Relay-Programm die Transaktionen verifiziert. Die Vorgänge werden gebündelt, komprimiert und mittels Zero-Knowledge-Proofs sicher auf der Bitcoin-Blockchain finalisiert. Der native HYPER-Token dient dabei nicht nur zur Zahlung der Netzwerkgebühren, sondern ermöglicht auch die Mitbestimmung über eine DAO sowie attraktive Staking-Belohnungen von bis zu 36 % APY.

When Bitcoin needs a little more juice… ⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/EGapRknVbl — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 27, 2026

Bislang wurden im Presale bereits 32,98 Millionen $ eingesammelt. Der Token-Preis liegt in der aktuellen Phase bei 0,0136838 $. Wer sich vor dem offiziellen Handelsstart strategisch positionieren möchte, kann sich in detaillierten Analysen wie der Bitcoin Hyper Prognose über das langfristige Potenzial informieren oder direkt erfahren, wie man über die Anleitung zum Bitcoin Hyper Kaufen unkompliziert einsteigen kann.

Einstieg in den Presale: So sichern Sie sich HYPER-Token

Der Kauf der Token ist unkompliziert gestaltet. Interessierte Investoren können die offizielle Website von Bitcoin Hyper besuchen, eine kompatible Web3-Wallet verbinden und HYPER im Tausch gegen ETH, BNB, SOL, Stablecoins oder per Kreditkarte erwerben.

Für mobile Nutzer bietet sich die Integration über die Krypto-App Best Wallet an, die kostenlos im Google Play Store sowie im Apple App Store bereitsteht. Nach dem Kauf können die Token direkt im Staking-Pool hinterlegt werden, um von der Rendite von 36 % APY zu profitieren.

Für kontinuierliche Updates und Ankündigungen der Entwickler empfiehlt es sich, Bitcoin Hyper auf X zu folgen und dem offiziellen Telegram-Kanal beizutreten.

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