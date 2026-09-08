Bitcoin notiert bei 79.985 Dollar, ein Plus von 0,36 Prozent binnen 24 Stunden und rund 2,5 Prozent auf Wochensicht. Am Freitag war der Kurs noch bis auf 82.240 Dollar gestiegen, bevor er einen Großteil der Gewinne binnen einer Stunde wieder abgab – ein Vorgeschmack auf die Nervosität, mit der der Markt derzeit auf jede Makrozahl reagiert.

Arbeitsmarkt schlägt Zinserwartungen nach oben

Der Auslöser für den Rückgang war der US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag: Außerhalb der Landwirtschaft entstanden im August 162.000 neue Stellen, fast dreimal so viele wie die erwarteten rund 56.000. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent, das Lohnwachstum sank im Jahresvergleich auf 3,1 Prozent, während die Werte für Juni und Juli zusammen um 55.000 Stellen nach oben korrigiert wurden. Bitcoin rutschte binnen Minuten von 81.300 auf 78.600 Dollar.

Die Folge zeigte sich sofort an den Zinserwartungen: Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September sprang von 49,4 auf 58 Prozent. Parallel kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,73 Prozent, bei den dreißigjährigen Papieren wurde der höchste Stand seit 2007 erreicht. Für einen zinslosen Vermögenswert wie Bitcoin wird das Halten damit teurer, wie sich schon bei früheren Makro-Turbulenzen rund um die 77.000-Dollar-Marke zeigte.

Der wichtigste Termin folgt am 11. September mit den US-Verbraucherpreisen für August. Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut der Analyse angekündigt, eine Zinserhöhung zu erwägen, sollte die Zahl heiß ausfallen. Am 15. und 16. September steht zudem die eigentliche Fed-Sitzung an, bei der eine Zinserhöhung derzeit mit 58 Prozent eingepreist ist. Am selben Tag könnte im Senat außerdem über den Clarity Act abgestimmt werden, den SEC-Chef Paul Atkins noch im laufenden Monat verabschiedet sehen will.

Chartstruktur: Enge Spanne vor der Entscheidung

Im Drei-Stunden-Chart bleibt die Struktur trotz der Volatilität intakt. Der 200-Tage-EMA liegt bei 74.971 Dollar und verläuft rund 5.000 Dollar unter dem aktuellen Kurs; seit dem Sprung von 64.000 auf 77.000 Dollar zwischen dem 19. und 21. August notiert Bitcoin durchgehend darüber. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,6 Billionen Dollar, das 24-Stunden-Handelsvolumen bei rund 19,8 Milliarden Dollar.

Die erste Unterstützung liegt bei 78.670 Dollar, nahe dem Max-Pain-Niveau von 78.000 Dollar für den Optionsverfall am 18. September. Fällt dieser Bereich, öffnet sich die Lücke zur Zone zwischen 76.000 und 77.000 Dollar und weiter zum EMA-Cluster bei 74.971 Dollar. Nach oben markiert 82.200 Dollar den ersten Widerstand – hier scheiterte der Kurs am Freitag bereits zum vierten Mal an der Oberkante der Spanne. Erst ein Wochenschluss über 85.000 Dollar würde laut der Analyse als belastbarer Hinweis auf mehr als eine Bärenmarktrallye gelten, danach folgt die Zone bis 88.000 Dollar. Der RSI steht neutral bei 55,48 gegenüber einer Signallinie bei 53,92, ohne Divergenz oder Erschöpfungssignale.

ETF-Zuflüsse stützen die Bullen

Das stärkste Argument der Käuferseite bleiben die institutionellen Zuflüsse. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs sammelten am 3. September netto 730,8 Millionen Dollar ein, den größten Einzeltag seit Januar, davon allein 454 Millionen Dollar bei BlackRocks IBIT. Ausgerechnet am Tag des Abverkaufs kauften die Desks weiter: Am 4. September flossen netto 174,6 Millionen Dollar zu, der dritte Zuflusstag in Folge und damit rund 1,01 Milliarden Dollar in drei Handelstagen. Über das Jahr 2026 gerechnet haben die Spot-ETFs zwar netto 4,83 Milliarden Dollar abgegeben, doch der August drehte ins Plus und holte einen spürbaren Teil davon zurück.

Fazit: Der Chart hat keine Meinung

Bitcoin steht zwischen zwei realen Kräften: einer stabilen institutionellen Nachfrage, die einen zinspolitischen Schock bislang aufgefangen hat, und Zinserwartungen, die in die falsche Richtung laufen, während die Anleiherenditen auf Mehrjahreshochs notieren und ein Ölpreis über 90 Dollar den Inflationsdruck zusätzlich verschärft. Der Chart selbst liefert derzeit keine Richtung – neutraler RSI, intakter Trend, eine sich zusammenziehende Spanne direkt auf 78.670 Dollar.

Hält diese Marke die Reaktion auf die Inflationsdaten am 11. September, bleibt die Erholungsstruktur am Leben. Ein Bruch unter 76.000 Dollar würde die Augustrallye dagegen eher als Gegenbewegung denn als neuen Boden einordnen – die kommenden Wochen liefern die entscheidenden Daten dazu.

Kursprognosen rund um die 80.000-Dollar-Marke bleiben mit Unsicherheit behaftet, da Inflationsdaten und Fed-Entscheidungen kurzfristig für deutliche Ausschläge sorgen können. Anleger sollten Positionen an den genannten Marken eigenständig einordnen und keine Anlageentscheidungen allein auf Basis dieses Artikels treffen.

Quelle: CryptoTicker